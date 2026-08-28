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4.4.’lük Bergüzar: Pastayı üflemeden dileklerini sıraladı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türk televizyonunun sevilen oyuncularından Bergüzar Korel, 44. yaşını eşi Halit Ergenç ve yakın dostlarıyla birlikte kutladı. Yeni yaşını sevdikleriyle birlikte karşılayan ünlü oyuncunun, pastasını üflemeden önce yaptığı dilekler dikkat çekti.

4.4.’lük Bergüzar: Pastayı üflemeden dileklerini sıraladı 1

Bergüzar Korel, Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde yer aldığı ATV'nin sevilen dizisi A.B.İ.nin kadrosuna dahil oldu. İki ünlü oyuncunun 11 yıl aradan sonra aynı projede buluşacak olması, hayranlarını da heyecanlandırdı.

4.4.’lük Bergüzar: Pastayı üflemeden dileklerini sıraladı 2

YENİ YAŞINI SEVDİKLERİYLE KUTLADI

Yakın dostu Esra Erol'un özel kutlamasıyla da gündeme gelen Bergüzar Korel, geçtiğimiz saatlerde ise eşi Halit Ergenç ve yakın arkadaşlarıyla bir araya geldi.

4.4.’lük Bergüzar: Pastayı üflemeden dileklerini sıraladı 3

Doğum günü için özel bir konsept hazırlayan Korel, 44. yaşını sevdikleriyle birlikte kutladı. Kutlamanın konsepti ise "4.4'lük Bergüzar" sloganı üzerine kuruldu.

Bergüzar Korele duygu dolu kutlama BERGÜZAR KOREL'E DUYGU DOLU KUTLAMA
4.4.’lük Bergüzar: Pastayı üflemeden dileklerini sıraladı 4

PASTAYI ÜFLEMEDEN ÖNCE DİLEKLERİNİ PAYLAŞTI

Doğum günü pastasının başına geçen Bergüzar Korel, dileklerini paylaşmadan önce pastasını üflemedi. Ünlü oyuncu, yeni yaşından beklentilerini şu sözlerle dile getirdi:

"İnşallah çok sağlıklı, bereketli, mutlu, kaygılardan uzak, en çok kaygısız bir yıl diliyorum. İnşallah hep birlikte oluruz. Allah yine önümüzdeki sene birlikte olmayı nasip etsin inşallah.""

4.4.’lük Bergüzar: Pastayı üflemeden dileklerini sıraladı 5

Korel'in samimi dilekleri, kutlamaya katılan yakınlarından büyük alkış aldı.

4.4.’lük Bergüzar: Pastayı üflemeden dileklerini sıraladı 6

17 YILLIK EVLİLİK

Bergüzar Korel, 2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile dünyaevine girdi. Çiftin bu evlilikten Ali, Han ve Leyla adında üç çocuğu bulunuyor.

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