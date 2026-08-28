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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! SGK'ya bildirilmezse asgari ücret desteği yanabilir

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
İHA
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Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, düzenli bahşişlerin SGK'ya bildirilmemesi halinde işverenlerin idari para cezası ve asgari ücret desteğinin kaybıyla karşılaşabileceğini söyledi. Karakaş, bu tür durumlarda SGK'nın ödemiş olduğu asgari ücret desteğini de faiziyle birlikte geri alabileceğini belirtti.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! SGK'ya bildirilmezse asgari ücret desteği yanabilir 1

Yargıtay'ın düzenli ve süreklilik arz eden bahşiş ödemelerini ücret kapsamında değerlendiren kararı, özellikle restoran, kafe, otel ve turizm sektöründe çalışan işçilerin kıdem tazminatı ve fazla mesai hesaplarını doğrudan etkiliyor.

Buna göre, sürekli bahşiş alan işçinin bu gelirinin somut olayın şartlarına göre ücretin bir parçası olarak değerlendirilmesi ve kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması mümkün oluyor. Fazla mesai hesabında ise garanti ücret ile bahşiş kısmı farklı katsayılarla hesaplanıyor.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! SGK'ya bildirilmezse asgari ücret desteği yanabilir 2

DÜZENLİ BAHŞİŞLER KAYIT ALTINA ALINMALI

İşverenler açısından düzenli bahşiş ödemelerinin kayıt altına alınması ve sosyal güvenlik bildirimlerinin doğru yapılması önem taşıyor.

Yargıtay'ın yerleşik uygulamasında, bahşiş veya yüzde usulüyle çalışan işçilerin fazla çalışma ücretinde yalnızca zamlı kısmın hesaplanması gerektiği belirtiliyor. Bu kapsamda, garanti ücretin fazla mesai hesabındaki karşılığı 1,5 katsayısıyla, bahşiş kısmı ise 0,5 katsayısıyla değerlendiriliyor.

Düzenli bahşişin ücretin bir parçası olarak kabul edilmesi, işçinin iş sözleşmesinin sona ermesi halinde kıdem tazminatı hesabını da etkileyebiliyor. Ancak bunun için bahşişin süreklilik arz etmesi ve ücret sisteminin bir unsuru olduğunun somut olayda ortaya konulması gerekiyor.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! SGK'ya bildirilmezse asgari ücret desteği yanabilir 3

"BAHŞİŞLER ÜCRET NİTELİĞİNDE OLUP KIDEM TAZMİNATINA SAYILACAK"

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Yargıtay kararının hizmet sektörünü etkilediğinin altını çizerek, "Mezkur olayda yerel mahkemenin yapmış olduğu değerlendirmede kıdem tazminatının hesabında bahşişlere yer verilmedi. Bu kararı Yargıtay bozdu ve işçilere devamlı olarak ödenen bahşişlerin de aynen ücret gibi tazminat hesabında esas alınması gerektiğine hükmetti" ifadelerini kullandı.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! SGK'ya bildirilmezse asgari ücret desteği yanabilir 4

"BAHŞİŞLERİ SGK'YA BİLDİRİLMEYEN İŞLETMELERE 66 BİN LİRA CEZA"

Karakaş, bahşişlerin SGK'ya bildirilmemesi halinde işverenlerin ve çalışanların karşılaşabileceği sorunlara değinerek şunları kaydetti:

"Bahşişin SGK'ya bildirilmemesi halinde hem idari para cezası hem de asgari ücret desteği gibi teşviklerden mahrumiyet söz konusu olacak. Çünkü Yargıtay 10. Hukuk Dairesinin kararlarına baktığımız zaman, işçilere ödenen bahşişlerin SGK priminden istisna olmadığını ve dolayısıyla primlerin hesabına dahil edilmesi gerektiğini anlıyoruz. Sigorta primine esas kazançlar hesaplanırken bahşişlerin de dahil edilerek SGK'ya bildirilmesi gerekiyor. SGK'ya bildirilmezse ne olur? Örneğin 3 bin 400 lira tutarında bir bahşiş SGK'ya bildirilmediği takdirde, iş yerinde kaç işçi olursa olsun işletmenin faydalanmış olduğu asgari ücret desteğinin tamamını SGK iptal eder. Ödemiş olduğu asgari ücret desteğini de faiziyle birlikte geri alır. Ayrıca bahşiş kaç ay boyunca SGK'ya bildirilmemişse, her bir ay için 66 bin lirayı aşkın idari para cezası uygulanır. Kayıt teftişi de yapılırsa bu cezalar katbekat artacaktır. Özetle, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin vermiş olduğu karar işçilerin alacaklarıyla ve tazminatların hesabıyla ilgilidir. Bundan böyle, eğer işçilere bahşiş ödeniyorsa ve bu devamlı nitelikteyse, örneğin lokantalarda, kafelerde, otellerde ve restoranlarda bahşişler işveren tarafından toplanıp işçilere dağıtıldığında, bunun aynı zamanda SGK'ya bildirilmesi tabii ki işverenlerin lehine olacaktır."

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! SGK'ya bildirilmezse asgari ücret desteği yanabilir 5

"FAZLA MESAİ HESABINDA BAHŞİŞLER 1,5 OLARAK DEĞİL 0,5 İLE ÇARPILARAK HESAPLANACAK"

Karakaş, düzenli olarak ödenen bahşişlerin kıdem tazminatı hesabında esas alınması gerektiğini belirterek, fazla mesai hesabında garanti ücret ile bahşiş için farklı katsayı uygulanacağını aktardı.

Karakaş, "Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından bahşişler, asıl maaş, yani garanti maaş gibi ücret sayıldığından devamlı olarak ödenen bahşişlerin de kıdem tazminatı hesabında esas alınması gerekmektedir. Yine mezkur karara göre, fazla mesai hesaplanırken, normal ücretin yani maaşın 1,5 katının esas alınmasına hükmediliyor. Bahşişle ilgili kısımda 1,5 katı değil, 0,5 ile çarpılarak daha hakkaniyetli bir karar verilmiştir" dedi.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! SGK'ya bildirilmezse asgari ücret desteği yanabilir 6

"İŞÇİLERİN BAHŞİŞLERİ MAAŞA DAHİL EDİLDİĞİNDEN EMEKLİLİK MAAŞLARI YÜKSELECEK"

Düzenli bahşişlerin ücret olarak kayıt altına alınmasının hem işverenlerin karşılaşabileceği yaptırımların önüne geçilmesi hem de çalışanların sosyal güvenlik haklarının korunması açısından önem taşıdığının altını çizen Karakaş, şu ifadelere yer verdi:

"Bu kararla birlikte uygulamada bahşişlerin ücret sayılmayarak ücret bazlı kayıt dışılığın önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca işverenlerin bahşişleri SGK'ya bildirmemesi halinde bahsettiğimiz yüklü miktarda idari para cezaları ve teşviklerden mahrumiyet söz konusu olacağından, işverenlerin bunları bildirmesi lehlerine olacaktır. Bu bildirimle birlikte işçilerin bahşişleri de maaşa dahil edilip SGK'ya bildirilmiş olacağından, bu durum işçilerin emeklilikte maaşlarının da yükselmesini sağlayacaktır. Bu anlamda, tekrar ifade etmek gerekirse, bu bir dönüm noktasıdır. Dolayısıyla artık bahşiş ne lütuf ne hediye ne de bir yardımdır. Doğrudan doğruya bir ücrettir, bir maaştır diyebiliriz."

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! SGK'ya bildirilmezse asgari ücret desteği yanabilir 7

"BAHŞİŞ ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA KALIRSA ASGARİ ÜCRETE TAMAMLANACAK"

Karakaş, bahşiş sistemiyle çalışan işçilerin ücretlerinin asgari ücretin altında kalamayacağını ve düzenli bahşişlerin SGK bildirimlerinde dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Eğer işveren işçiyle sadece bahşiş üzerinden anlaşmışsa ve bu tutar asgari ücretin altında kalırsa, işverenin bunu asgari ücrete tamamlayarak SGK'ya bildirmesi gerekecektir. Bunun da altını çizmekte fayda var. Yargıtay'ın bu kararıyla birlikte bahşişin kıdem tazminatına dahil edilmesi ve fazla mesaiyle ilgili hesabı netlik kazanmıştır. Bunun için herhangi bir yasal düzenlemeye elbette ki gerek yoktur. Yine bahşişlerin SGK'ya bildirilmesiyle ilgili yasal bir açıklık bulunmaktadır. Zira SGK'nın uygulama kanunu olan 5510 sayılı yasada SGK primine dahil edilmeyen ödemeler tek tek sayılmıştır. Bahşiş istisna sayılmadığından elbette ki SGK primine tabi olacaktır. Bu bağlamda, işverenlerin her ay işçilere verilen bahşişleri toplayıp işçilerin payına düşen kısmını ücretlerine ekleyerek SGK'ya bildirmeleri gerekmektedir."

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