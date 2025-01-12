35 yılın ardından ilk kez görüldü! Yayılırsa "felaket" olacak | 2 ülke harekete geçti yasak geldi
Son yıllarda artan bulaşıcı hastalıklar yalnızca insanlar arasında değil hayvanlar arasında da farklı şekilde yayılım gösteriyor. Bunun en iyi örneği de Almanya'da yaşandı. Ülkede görülen o hastalık ile ekipler alarma geçti. 35 yıl sonra ilk kez görülmesi nedeniyle ülke genelinde panik oluşurken yetkililer bu hastalığın yayılması durumunda deta felaketin yaşanacağını söyledi. Endişe yalnızca Almanya ile sınır kalmadı ve 2 ülke ithalatta geçici olarak yasak kararı aldı...
AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.01.2025 17:49 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 17:58