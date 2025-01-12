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35 yılın ardından ilk kez görüldü! Yayılırsa "felaket" olacak | 2 ülke harekete geçti yasak geldi

Son yıllarda artan bulaşıcı hastalıklar yalnızca insanlar arasında değil hayvanlar arasında da farklı şekilde yayılım gösteriyor. Bunun en iyi örneği de Almanya'da yaşandı. Ülkede görülen o hastalık ile ekipler alarma geçti. 35 yıl sonra ilk kez görülmesi nedeniyle ülke genelinde panik oluşurken yetkililer bu hastalığın yayılması durumunda deta felaketin yaşanacağını söyledi. Endişe yalnızca Almanya ile sınır kalmadı ve 2 ülke ithalatta geçici olarak yasak kararı aldı...

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.01.2025 17:49 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 17:58
35 yılın ardından ilk kez görüldü! Yayılırsa felaket olacak | 2 ülke harekete geçti yasak geldi

Bulaşıcı hastalıkları son dönemlerin en korkulan hastalıklarından biri haline geldi. İnsanların yanı sıra hayvanlarda da görülen bu hastalıkla bazı durumlarda oldukça tehlikeli olabiliyor. Buna en iyi örnek de Almanya oldu. 35 yıl sonra ilk kez hayvanlarda görülen şap hastalığı ülke genelinde paniğe neden oldu.

35 yılın ardından ilk kez görüldü! Yayılırsa felaket olacak | 2 ülke harekete geçti yasak geldi

Almanya'da 35 yıldan sonra ilk kez 3 manda da görülen şap hastalığı nedeniyle önlem olarak yakın çevredeki çift tırnaklı hayvanlar itlaf edildi. Brandenburg'un Märkisch-Oderland bölgesindeki bir manda sürüsünde tespit edilen şap hastalığı eyalet çapında endişeye neden olurken, Berlin ve çevresindeki çocuk çiftlikleri ve hayvanat bahçeleri geçici olarak kapatıldı.

35 yılın ardından ilk kez görüldü! Yayılırsa felaket olacak | 2 ülke harekete geçti yasak geldi

YAYILIRSA ÇİFTÇİLER İÇİN FELAKET OLACAK

Eyaletten inek, domuz, keçi ve koyun gibi hayvanların canlı olarak nakli, yarın sabaha kadar askıya alındı. Brandenburg Eyaleti Çiftçiler Birliği Başkanı Henrik Wendorff, yaptığı açıklamada, şap hastalığının ülkede yayılması durumunda çiftçiler için bir felaket olacağını söyledi.

35 yılın ardından ilk kez görüldü! Yayılırsa felaket olacak | 2 ülke harekete geçti yasak geldi

FUARA KATILIMLARI YASAKLANDI

Wendorff, "Bir bölgede salgın varsa, hızla ticaretin dışında bırakılır. Bunun sonuçta birçok mali sonucu olur." dedi. Berlin eyalet hükümeti, şap hastalığının yayılmasını önlemek için çift tırnaklı hayvanların 17-26 Ocak'ta gerçekleşecek tarım fuarına katılmasını yasakladı.

35 yılın ardından ilk kez görüldü! Yayılırsa felaket olacak | 2 ülke harekete geçti yasak geldi

Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir de şap hastalığı salgınını görüşmek üzere yarın sektör temsilcileriyle bir araya gelecek.

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