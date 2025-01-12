35 yılın ardından ilk kez görüldü! Yayılırsa "felaket" olacak | 2 ülke harekete geçti yasak geldi

Bulaşıcı hastalıkları son dönemlerin en korkulan hastalıklarından biri haline geldi. İnsanların yanı sıra hayvanlarda da görülen bu hastalıkla bazı durumlarda oldukça tehlikeli olabiliyor. Buna en iyi örnek de Almanya oldu. 35 yıl sonra ilk kez hayvanlarda görülen şap hastalığı ülke genelinde paniğe neden oldu.