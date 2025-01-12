Sıcak su torbası kullanan herkes bu hatayı yapıyor! Meğer kullanımı bu şekildeymiş

Kaynar Su Tehlikesi

TikTok kullanıcısı Liv'in paylaştığı bir video, sıcak su torbası kullanımında sıkça yapılan bir hatayı gözler önüne serdi. Liv, birçok kişinin torbalarını kaynar suyla doldurduğunu, ancak bunun oldukça tehlikeli olduğunu belirtti.

Liv, "Sıcak su torbaları kaynar su için tasarlanmadı. Sadece sıcak su kullanılmalı. Yaklaşık 60 derece ideal. Su ısıtıcıları genellikle 100 dereceye kadar kaynar. Eğer suyunuzun sıcaklığını doğru ayarlamak istiyorsanız, ısıtıcıyı tam kaynama noktasına ulaşmadan kapatabilirsiniz. Alternatif olarak, kaynar suyun içine biraz soğuk su ekleyerek sıcaklığı düşürebilirsiniz," dedi.