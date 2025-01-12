Mevsimi geldi talepler arttı! İçinde doğal antibiyotik var Kışın tüketen hastalık ne bilmiyor | Portakal ve limondan daha fazla C vitamini barındırıyor
Kış aylarının gelmesiyle beraber gribal hastalıklar baş gösterdi. Soğuk havalarda vücudu hastalıklara karşı korumak için türlü türlü ilaçlar vb. takviyeler alınıyor ancak bundan önce doğal yollarla önlem almak veya daha hızlı iyileşmek mümkün. Nitekim Anadolu'nun verimli topraklarında yetişen bu ürün de hastalıklara karşı vücudu kalkan gibi koruyor. Marmelatı ve şurubu ile tüketime hazırlanan kuşburnu meyvesi içerisinde doğal antibiyotikleri barındırması ile tüketenlerin vücudunu grip vb. hastalıklara karşı koruduğu gibi bağışıklığı güçlendirerek iyileşmeye de yardımcı oluyor. Portakal ve limonun içerdiği C vitaminin 10 katını barındıran kuşburnu meyvesi mevsiminin gelmesi ile yoğun talebi de beraberinde getirdi. İşte faydaları...
İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.01.2025 20:18
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 20:20