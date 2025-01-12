Viral Galeri Viral Tıkla Mevsimi geldi talepler arttı! İçinde doğal antibiyotik var Kışın tüketen hastalık ne bilmiyor | Portakal ve limondan daha fazla C vitamini barındırıyor

Mevsimi geldi talepler arttı! İçinde doğal antibiyotik var Kışın tüketen hastalık ne bilmiyor | Portakal ve limondan daha fazla C vitamini barındırıyor

Kış aylarının gelmesiyle beraber gribal hastalıklar baş gösterdi. Soğuk havalarda vücudu hastalıklara karşı korumak için türlü türlü ilaçlar vb. takviyeler alınıyor ancak bundan önce doğal yollarla önlem almak veya daha hızlı iyileşmek mümkün. Nitekim Anadolu'nun verimli topraklarında yetişen bu ürün de hastalıklara karşı vücudu kalkan gibi koruyor. Marmelatı ve şurubu ile tüketime hazırlanan kuşburnu meyvesi içerisinde doğal antibiyotikleri barındırması ile tüketenlerin vücudunu grip vb. hastalıklara karşı koruduğu gibi bağışıklığı güçlendirerek iyileşmeye de yardımcı oluyor. Portakal ve limonun içerdiği C vitaminin 10 katını barındıran kuşburnu meyvesi mevsiminin gelmesi ile yoğun talebi de beraberinde getirdi. İşte faydaları...

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.01.2025 20:18 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 20:20
Mevsimi geldi talepler arttı! İçinde çeşit çeşit antibiyotik var

Soğuk havalarla beraber hastalıklar da baş göstermeye başladı. Gribal hastalıklar kış mevsiminde sık sık yaşanıyor. Hasta olmak istemeyen veya iyileşmek isteyenlerin bazıları ilaçlara yönelirken bazıları ise doğal yollarda şifayı arıyor. Bir meyve var ki kış hastalıklarına adeta savaş açıyor.İçerisindeki c vitamini sayesinde vücudu kalkan gibi korumakla kalmıyor bir de bağışıklığı güçlendirerek bedeni dipçik gibi yapıyor.

Mevsimi geldi talepler arttı! İçinde çeşit çeşit antibiyotik var

Çok merak edilen bu meyve ise kuşburnu. Ülke genelindeki 27 kuşburnu türünün 17'sine ev sahipliği yapan ve bu nedenle de Türkiye'nin kuşburnunda gen merkezi kabul edilen Gümüşhane'de üretilen kuşburnu nektarı ve marmelatı Türkiye'nin çeşitli bölgelerine gönderiliyor.

Mevsimi geldi talepler arttı! İçinde çeşit çeşit antibiyotik var

Yetiştiği bölgelerdeki yöre halkının kendi el emeğiyle toplayarak işletmelere getirdiği ve değeri karşılığında işletmeler tarafından alınan kuşburnu meyvesi fabrikalarda bir dizi işlemden geçerek tüketime hazır hale getiriliyor.

Mevsimi geldi talepler arttı! İçinde çeşit çeşit antibiyotik var

Kuşburnu meyvesinin özellikle kış aylarında bağışıklık kazanmak isteyen vatandaşlar için birebir olduğunu ve hiçbir katkı maddesi içermediğini söyleyen Gıda Mühendisi Göktuğ Yetimoğlu kuşburnu meyvesinin faydalarını tek tek saydı.

Mevsimi geldi talepler arttı! İçinde çeşit çeşit antibiyotik var

Yetimoğlu, "Gümüşhane dağlarında kendiliğinden yetişen kuşburnular vatandaşlar tarafından toplanıp işletmemize getiriliyor. İşletmemize getirildikten sonra bu kuşburnular burada 2 farklı ürüne dönüştürülüyor biri kuşburnu nektarı diğeri ise marmelatı." dedi ve konuşmasına şu sözlerle devam etti:

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