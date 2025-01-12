Mevsimi geldi talepler arttı! İçinde doğal antibiyotik var Kışın tüketen hastalık ne bilmiyor | Portakal ve limondan daha fazla C vitamini barındırıyor

Soğuk havalarla beraber hastalıklar da baş göstermeye başladı. Gribal hastalıklar kış mevsiminde sık sık yaşanıyor. Hasta olmak istemeyen veya iyileşmek isteyenlerin bazıları ilaçlara yönelirken bazıları ise doğal yollarda şifayı arıyor. Bir meyve var ki kış hastalıklarına adeta savaş açıyor.İçerisindeki c vitamini sayesinde vücudu kalkan gibi korumakla kalmıyor bir de bağışıklığı güçlendirerek bedeni dipçik gibi yapıyor.