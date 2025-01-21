220 bin TL 2. el taşıt kredisi! Ziraat Bankası taksit tablosunu yayınladı!

Vatandaşlar, kendi bütçelerine uygun kredi seçeneklerini bulmak için hem kamu hem de özel bankaların sunduğu ödeme planlarını karşılaştırıyor. Faiz oranları, vade süreleri ve ödeme esnekliği gibi kriterler, taşıt kredisi kullanırken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Ziraat Bankası, hem sıfır kilometre hem de ikinci el araçlar için uygun faiz oranları ve esnek taksit planlarıyla dikkat çekiyor. Peki Ziraat Bankası hangi faiz oranları ile taşıt kredisi veriyor? İşte Ziraat Bankası 48 ay vadeli 220 Bin TL 2. el taşıt kredisi taksit tablosu…