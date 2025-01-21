220 bin TL 2. el taşıt kredisi! Ziraat Bankası taksit tablosunu yayınladı!
Faiz oranlarındaki düşüş, taşıt kredisi piyasası hareketlendirdi. Bankalar, yılın son günlerinde sundukları avantajlı taşıt kredisi kampanyaları ile dikkat çekiyor. Araç sahibi olmak isteyenler taşıt kredilerinin faiz oranlarını araştırıyor. Taşıt kredisindeki faiz oranları ve taksit tutarları bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Ziraat Bankası, uygun faiz oranları ve kolay ödeme imkanı ile öne çıkıyor. İşte Ziraat Bankası taksit tablosu…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.01.2025 09:55