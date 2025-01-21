Viral Galeri Viral Tıkla 220 bin TL 2. el taşıt kredisi! Ziraat Bankası taksit tablosunu yayınladı!

220 bin TL 2. el taşıt kredisi! Ziraat Bankası taksit tablosunu yayınladı!

Faiz oranlarındaki düşüş, taşıt kredisi piyasası hareketlendirdi. Bankalar, yılın son günlerinde sundukları avantajlı taşıt kredisi kampanyaları ile dikkat çekiyor. Araç sahibi olmak isteyenler taşıt kredilerinin faiz oranlarını araştırıyor. Taşıt kredisindeki faiz oranları ve taksit tutarları bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Ziraat Bankası, uygun faiz oranları ve kolay ödeme imkanı ile öne çıkıyor. İşte Ziraat Bankası taksit tablosu…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.01.2025 09:55
220 bin TL 2. el taşıt kredisi! Ziraat Bankası taksit tablosunu yayınladı!

Faiz oranlarındaki son düzeltmeler ile taşıt sahibi olmak isteyenler güncel faiz oranlarını araştırmaya başladı. Ocak ayı itibariyle aracını yenilemek ya da yeni bir taşıt sahibi olmak isteyenler için bankalar, birbirinden cazip taşıt kredisi kampanyalarını devreye aldı. Erteleme seçenekleri, uygun faiz oranları ve esnek ödeme planlarıyla dikkat çeken bu kampanyalar, vatandaşların ilgisini çekiyor.

220 bin TL 2. el taşıt kredisi! Ziraat Bankası taksit tablosunu yayınladı!

Vatandaşlar, kendi bütçelerine uygun kredi seçeneklerini bulmak için hem kamu hem de özel bankaların sunduğu ödeme planlarını karşılaştırıyor. Faiz oranları, vade süreleri ve ödeme esnekliği gibi kriterler, taşıt kredisi kullanırken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Ziraat Bankası, hem sıfır kilometre hem de ikinci el araçlar için uygun faiz oranları ve esnek taksit planlarıyla dikkat çekiyor. Peki Ziraat Bankası hangi faiz oranları ile taşıt kredisi veriyor? İşte Ziraat Bankası 48 ay vadeli 220 Bin TL 2. el taşıt kredisi taksit tablosu…

220 bin TL 2. el taşıt kredisi! Ziraat Bankası taksit tablosunu yayınladı!

Ziraat Bankası Taşıt Kredisi Taksit Tablosu


Taksit Tutarı:14.497,42 TL

Faiz Oranı:% 4,79

Yıllık Maliyet Oranı:% 107.4579

220 bin TL 2. el taşıt kredisi! Ziraat Bankası taksit tablosunu yayınladı!

Taşıt Kredisi Başvurusu Gerekli Belgeler Neler?


Başvuru formu,

Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi,

Çalışma durumunuza göre gelir belgesi,

Serbest Meslek Mensupları için, bağlı oldukları meslek kuruluşundan alınan üyelik belgesi fotokopisi,

Tüzel kişiliklerin ortağı olan kişilerden ortağı olduğunuz şirkete ait ana sözleşmenin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi/gazeteleri fotokopisi,

Şubece istenebilecek diğer belgeler

SON DAKİKA