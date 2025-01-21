A101 23 Ocak aktüel kataloğu Aldın Aldın indirimleri: Dik süpürge, kettle, yoğurt, peynir

A101, 23 Ocak Perşembe tarihinden itibaren geçerli olacak Aldın Aldın aktüel kataloğunu yayımladı. Bu haftanın A101 Aldın Aldın aktüel kataloğu herkese hitap edecek çeşitlilikte ve cazip fiyatlarla dolu! Teknolojiden temizlik malzemelerine, gıdadan tekstile kadar her ihtiyaca uygun ürünlerin yer aldığı Aldın Aldın indirimleri tüketicilerle buluşuyor. Gaming klavyeden televizyona, çaydan salçaya kadar geniş ürün yelpazesiyle herkese hitap eden büyük indirim fırsatları yer alıyor. Gıda kategorisinde yoğurt, peynir,sucuk gibi temel ürünler; temizlik kategorisinde ise deterjan grubu büyük ilgi görüyor. İşte indirimli A101 aktüel katalog listesi…