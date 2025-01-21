Ünlüler bu yöntemle cayır cayır kilo verdi! Ketojenik diyetin sırlarını uzmanı açıkladı: 2 ayda…

Ketojenik Diyet Nedir ve Kimler İçin Uygundur?

Ketojenik diyet, karbonhidrat alımını neredeyse sıfıra indirerek yağ ve proteinden zengin bir beslenme modeli olarak öne çıkıyor. Diyetisyen Asya Naz Al, bu yöntemin nörolojik hastalıklarda olduğu kadar tip 2 diyabet, insülin direnci ve hızlı kilo verme süreçlerinde de kullanıldığını belirtiyor.

Diyetin temel mekanizması, vücudun enerji kaynağı olarak karbonhidrat yerine yağları kullanmasını sağlamak. Bu süreçte vücut, karbonhidrat metabolizmasından yağ metabolizmasına geçiş yapar ve enerji ihtiyacını yağlardan karşılar.