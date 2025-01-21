Viral Galeri Viral Tıkla Ünlüler bu yöntemle cayır cayır kilo verdi! Ketojenik diyetin sırlarını uzmanı açıkladı: 2 ayda…

Ünlüler bu yöntemle cayır cayır kilo verdi! Ketojenik diyetin sırlarını uzmanı açıkladı: 2 ayda…

Son dönemin en çok konuşulan diyetlerinden biri olan ketojenik diyet, düşük karbonhidrat ve yüksek yağ içeriği ile dikkat çekiyor. Bu beslenme modelinin yalnızca hızlı kilo verme amacıyla değil aynı zamanda bazı nörolojik hastalıkların tedavisinde de kullanıldığı biliniyor. Ancak ketojenik diyetin herkes için uygun olup olmadığı ve uzun vadeli etkileri hala merak konusu. Peki, ketojenik diyet tam olarak nedir? Kimler için uygun, kimler için risk taşıyor?

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Giriş Tarihi: 21.01.2025 10:56 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 12:04
Ünlüler bu yöntemle cayır cayır kilo verdi! Ketojenik diyetin sırlarını uzmanı açıkladı: 2 ayda…

Sağlıklı kilo verme süreci yalnızca egzersizle değil aynı zamanda doğru beslenmeyle de mümkündür. Diyetisyen Asya Naz Al, sağlıklı kilo verme yöntemlerine dair ahaber.com.tr'ye özel açıklamalarda bulunarak bilinmeyenleri paylaştı.

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Ünlüler bu yöntemle cayır cayır kilo verdi! Ketojenik diyetin sırlarını uzmanı açıkladı: 2 ayda…

Ketojenik Diyet Nedir ve Kimler İçin Uygundur?

Ketojenik diyet, karbonhidrat alımını neredeyse sıfıra indirerek yağ ve proteinden zengin bir beslenme modeli olarak öne çıkıyor. Diyetisyen Asya Naz Al, bu yöntemin nörolojik hastalıklarda olduğu kadar tip 2 diyabet, insülin direnci ve hızlı kilo verme süreçlerinde de kullanıldığını belirtiyor.

Diyetin temel mekanizması, vücudun enerji kaynağı olarak karbonhidrat yerine yağları kullanmasını sağlamak. Bu süreçte vücut, karbonhidrat metabolizmasından yağ metabolizmasına geçiş yapar ve enerji ihtiyacını yağlardan karşılar.

Ünlüler bu yöntemle cayır cayır kilo verdi! Ketojenik diyetin sırlarını uzmanı açıkladı: 2 ayda…

Keto Gribi: Adaptasyon Sürecinin Zorlukları

Diyetisyen Asya Naz Al, ketojenik diyet sırasında bazı bireylerin "keto gribi" olarak bilinen semptomlar yaşayabileceğini ifade ediyor. Bu semptomlar arasında baş ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi ve kas krampları bulunuyor. Bu belirtiler, vücudun yeni enerji kaynağına adapte olmaya çalıştığı süreçte ortaya çıkıyor.

Asya Naz AL, ketojenik diyetin kısa süreli kullanıldığında zarar vermediğini ancak 2 aydan uzun süreli uygulamada vitamin ve mineral eksikliklerinin ortaya çıkabileceğini vurguluyor.

Ünlüler bu yöntemle cayır cayır kilo verdi! Ketojenik diyetin sırlarını uzmanı açıkladı: 2 ayda…

Protein Tüketimini Artırmak

Sağlıklı bir şekilde kilo vermek için vücudun ihtiyacı olan proteini yeterince almak çok önemlidir. Diyetisyen Asya Naz Al, "Günlük aldığımız proteini yüzde 50 oranında arttırırsak zaten sağlıklı kilo vermeye başlamış olacağız. Bunun dışında lif içeriği yüksek sebzeler, meyveler, kuru baklagiller ya da tam tahılları beslenmemize eklediğimiz zaman yine kilo vermeye başlamış olacağız." diyor.

Protein, kas yapısının korunmasına yardımcı olurken, uzun süre tok kalmanızı sağlar ve böylece gereksiz atıştırmalıkların önüne geçer.

Ünlüler bu yöntemle cayır cayır kilo verdi! Ketojenik diyetin sırlarını uzmanı açıkladı: 2 ayda…

Porsiyon Kontrolü

Porsiyonlarınızı kontrol etmek, kilo vermek için kritik bir faktördür. Diyetisyen Asya Naz Al, "Porsiyonlarınızı mevcut miktarın %50'sine indirirseniz yine kilo vermeye başlayacağız." şeklinde öneriyor.

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