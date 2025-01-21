Ünlüler bu yöntemle cayır cayır kilo verdi! Ketojenik diyetin sırlarını uzmanı açıkladı: 2 ayda…
Son dönemin en çok konuşulan diyetlerinden biri olan ketojenik diyet, düşük karbonhidrat ve yüksek yağ içeriği ile dikkat çekiyor. Bu beslenme modelinin yalnızca hızlı kilo verme amacıyla değil aynı zamanda bazı nörolojik hastalıkların tedavisinde de kullanıldığı biliniyor. Ancak ketojenik diyetin herkes için uygun olup olmadığı ve uzun vadeli etkileri hala merak konusu. Peki, ketojenik diyet tam olarak nedir? Kimler için uygun, kimler için risk taşıyor?
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Giriş Tarihi: 21.01.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 12:04