11 Şubat 2025, Salı
Erken emeklilik şartları neler? Yeni yasa ile emeklilik şartları değişiyor mu? İşte yeni dönemde emeklilik şartları
Vergi indirimi olanlar ile yüzde 60 rapor alanlar yaş şartı olmadan emeklilik hakkına kavuşuyor. Yeni yasal düzenleme ile şartlar değişti. 1.800 gün kimler için geçerli? 5 yıl ile nasıl emekli olunur? Malulen emeklilikte şartlar neler? Engelli emeklilikle ne farkları var? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ayrıntıları anlattı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 11.02.2025 13:06 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 13:06