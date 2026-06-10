Nurullah öğretmenin öldürüldüğü kuyumcu saldırısı sonrası katilin ailesinden kan donduran paylaşım
Şanlıurfa'da özel eğitim öğretmeni Nurullah Tart'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili davada dikkat çeken iddialar gündeme taşındı. Tart'ın ablası Yasemin Tart, katilin ailesinin sosyal medya üzerinden yaptığı bazı paylaşımlarda tehdit içerikli ifadeler yer aldığını öne sürdü. Tart, TikTok'ta paylaşılan içeriklerden birinde, "Aslan kafeste, bir çıkarsa dışarıdakiler düşünsün" ifadelerinin kullanıldığını söyledi.
2024 yılında Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir kuyumcuya düzenlenen silahlı saldırıda özel eğitim öğretmeni Nurullah Tart hayatını kaybetmiş, kuyumcu İbrahim Halilullah Tart ise ağır yaralanmıştı. Karne dağıtımının ardından kuyumcuya giden Nurullah Tart'ın 12 kurşunla öldürüldüğü belirlenirken, saldırının ardından gözaltına alınan M.T. tutuklanmıştı.
Soruşturma kapsamında M.T.'nin, saldırıdan önce farklı bir semtte mahalle muhtarı Eyüp Advanlı'yı da öldürdüğü ve ardından kuyumcuya gittiği ortaya çıkmıştı.
"TEFECİLİK TALEBİNİ REDDETTİĞİ İÇİN SALDIRDI" İDDİASI
Soruşturma dosyasına yansıyan iddialara göre M.T., tefecilik işi için yardım talebinde bulunduğu akrabası A.T.'nin bu isteğini reddetmesi üzerine öfkelendi. Şüphelinin bu nedenle A.T.'nin iş yerine gittiği ancak burada çocuklarıyla karşılaşması üzerine saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürüldü.
Sabah'tan Nazrin Malikova'nın haberine göre Nurullah Tart'ın ablası Yasemin Tart ise yaptığı açıklamada soruşturmanın bazı yönleriyle eksik yürütüldüğünü savundu.
"KATİLİ OLAY YERİNE GETİREN KİŞİLER ARAŞTIRILMADI"
Yasemin Tart, olayla bağlantılı olduğunu düşündükleri kişilerin araştırılmadığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı:
"Bizim asıl problemimiz şu; olayı gerçekleştiren şahıs zaten tutuklu. Ancak katili olay yerine çağıran, ilk öldürdüğü kişi olan Eyüp Advanlı'yı köyden çeşitli yöntemlerle getirten ve katille birlikte yurt dışına kaçmayı planlayan kişiler araştırılmadı. Ortaya koyduğumuz deliller dikkate alınmadı."
TİKTOK VE FACEBOOK PAYLAŞIMLARINI GÜNDEME GETİRDİ
Dosyaya sundukları dijital deliller arasında dikkat çekici sosyal medya paylaşımlarının bulunduğunu belirten Yasemin Tart, bazı içeriklerin adeta itiraf niteliği taşıdığını savundu.
Tart, katilin ailesi tarafından Facebook üzerinden yapılan bazı paylaşımlarda olayın planlandığını düşündüren ifadeler yer aldığını öne sürerken, TikTok'ta paylaşılan bazı içeriklerde ise açık tehditler bulunduğunu iddia etti.
"ASLAN KAFESTE, BİR ÇIKARSA DIŞARIDAKİLER DÜŞÜNSÜN"
Tart, "Paylaşımlarda 'Aslan kafeste, bir çıkarsa dışarıdakiler düşünsün' denildi. Katilin övüldüğü, suçun yüceltildiği ve dışarı çıkması halinde benzer eylemleri sürdürebileceğini ima eden çok sayıda paylaşım mevcut. Buna rağmen bu kişiler hakkında herhangi bir işlem yapılmadı" ifadelerini kullandı.
"DELİLLERİN KARARTILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"
Olayın ardından M.T.'nin ailesinin evlerini kapatarak bölgeden ayrıldığını belirten Yasemin Tart, bu süreçte delillerin karartılmış olabileceğini düşündüklerini ifade etti.
Tart, şüphelinin daha sonra akıl sağlığının yerinde olmadığı izlenimi vermeye çalıştığını öne sürerek soruşturmanın daha kapsamlı yürütülmesi gerektiğini savundu.
Ayrıca bireysel silahlanma ve tefecilik faaliyetlerine karşı daha sıkı denetim ve yaptırımlar uygulanmasını beklediklerini belirten Tart, yetkililerden gerekli adımların atılmasını istedi.