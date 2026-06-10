Soruşturma kapsamında M.T.'nin, saldırıdan önce farklı bir semtte mahalle muhtarı Eyüp Advanlı'yı da öldürdüğü ve ardından kuyumcuya gittiği ortaya çıkmıştı.

2024 yılında Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir kuyumcuya düzenlenen silahlı saldırıda özel eğitim öğretmeni Nurullah Tart hayatını kaybetmiş, kuyumcu İbrahim Halilullah Tart ise ağır yaralanmıştı. Karne dağıtımının ardından kuyumcuya giden Nurullah Tart'ın 12 kurşunla öldürüldüğü belirlenirken, saldırının ardından gözaltına alınan M.T. tutuklanmıştı.

"TEFECİLİK TALEBİNİ REDDETTİĞİ İÇİN SALDIRDI" İDDİASI

Soruşturma dosyasına yansıyan iddialara göre M.T., tefecilik işi için yardım talebinde bulunduğu akrabası A.T.'nin bu isteğini reddetmesi üzerine öfkelendi. Şüphelinin bu nedenle A.T.'nin iş yerine gittiği ancak burada çocuklarıyla karşılaşması üzerine saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Sabah'tan Nazrin Malikova'nın haberine göre Nurullah Tart'ın ablası Yasemin Tart ise yaptığı açıklamada soruşturmanın bazı yönleriyle eksik yürütüldüğünü savundu.