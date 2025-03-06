ZTK kura çekimi bugün saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kura Çekimine Hangi Takımlar Katılacak?

Grup aşamasını başarıyla tamamlayan ve çeyrek finale yükselen sekiz takım kura çekiminde yer alacak. Turnuvanın bu aşamasında gruplarını lider tamamlayan Trabzonspor, Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş seri başı olacak. Bu dört ekip, gruplarını ikinci sırada bitiren İskenderunspor, Göztepe, Galatasaray ve Sipay Bodrum FK ile eşleşecek.