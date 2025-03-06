ZTK kura çekimi bugün saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Grup aşamasının tamamlanmasıyla birlikte çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. Şimdi ise gözler 6 Mart'ta (bugün) gerçekleşecek kura çekimine çevrildi. Futbol severler, kritik eşleşmelerin belirleneceği bu anı canlı yayında takip edebilecek. Peki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.03.2025 08:04
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 08:04