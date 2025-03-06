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ZTK kura çekimi bugün saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Grup aşamasının tamamlanmasıyla birlikte çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. Şimdi ise gözler 6 Mart'ta (bugün) gerçekleşecek kura çekimine çevrildi. Futbol severler, kritik eşleşmelerin belirleneceği bu anı canlı yayında takip edebilecek. Peki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.03.2025 08:04 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 08:04
ZTK kura çekimi bugün saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının tamamlanmasının ardından çeyrek finale yükselen sekiz takım belli oldu. Şimdi ise gözler kritik eşleşmelerin belirleneceği kura çekimine çevrildi. Bugün gerçekleşecek olan kura çekimi futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

ZTK kura çekimi bugün saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kura Çekimi Ne Zaman ve Nerede Yapılacak?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimine ev sahipliği yapacak. Kulüp temsilcilerinin de hazır bulunacağı kura çekimi 6 Mart Perşembe günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek.

ZTK kura çekimi bugün saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Kura çekimini canlı takip etmek isteyen futbol severler için yayın bilgileri de netleşti. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi, A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

ZTK kura çekimi bugün saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kura Çekimine Hangi Takımlar Katılacak?

Grup aşamasını başarıyla tamamlayan ve çeyrek finale yükselen sekiz takım kura çekiminde yer alacak. Turnuvanın bu aşamasında gruplarını lider tamamlayan Trabzonspor, Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş seri başı olacak. Bu dört ekip, gruplarını ikinci sırada bitiren İskenderunspor, Göztepe, Galatasaray ve Sipay Bodrum FK ile eşleşecek.

ZTK kura çekimi bugün saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Çeyrek Final Maçları Ne Zaman Oynanacak?

Tek maç eleme sistemine göre oynanacak olan çeyrek final müsabakalarında seri başı takımlar, ev sahibi avantajına sahip olacak. Karşılaşmalar, 1, 2 ve 3 Nisan tarihlerinde oynanacak.

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