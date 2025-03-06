Viral Galeri Viral Liste Mart geldi, kar ve yağmur gitti! Doğudan Batıya güneş açıyor: Haritada göründü

Mart geldi, kar ve yağmur gitti! Doğudan Batıya güneş açıyor: Haritada göründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gün geçirecek. Sabahın ilk saatlerinde Artvin çevrelerinde hafif yağmur, Kars çevrelerinde ise hafif kar yağışı bekleniyor. Bunun dışında yurdun genelinde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.03.2025 07:14 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 09:00
Mart geldi, kar ve yağmur gitti! Doğudan Batıya güneş açıyor: Haritada göründü | 6 Mart Meteoroloji hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre ülke genelinde bahar havası kendini hissettirmeye başladı. Sis pus ve buzlanma riskine karşı dikkatli olunması gerekiyor. Doğu bölgelerde çığ tehlikesi sürerken, iç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde don olayları görülebilir. İşte bölge bölge 6 Mart hava durumu raporu...

DOĞU ANADOLU İÇİN ÇIĞ UYARISI
Mart geldi, kar ve yağmur gitti! Doğudan Batıya güneş açıyor: Haritada göründü | 6 Mart Meteoroloji hava durumu

İstanbul'da Bahar Sinyalleri: Sıcaklıklar Yükseliyor

İstanbul'da birkaç gündür etkili olan soğuk ve yağışlı hava yerini daha ılık bir havaya bırakıyor. Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir'in açıklamalarına göre çarşamba gününden itibaren güneşin etkisini artırmasıyla birlikte sıcaklıklar hafta sonuna kadar 15 dereceye kadar çıkacak. "İstanbul'a bahar havası gelecek." diyen Özdemir, sıcaklıklardaki bu artışın kente daha ılıman bir atmosfer getireceğini söyledi.

Mart geldi, kar ve yağmur gitti! Doğudan Batıya güneş açıyor: Haritada göründü | 6 Mart Meteoroloji hava durumu

Gece ile Gündüz Arasındaki Farka Dikkat

Her ne kadar sıcaklıklar yükselişe geçse de, gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkına dikkat edilmesi gerekiyor. Özdemir, "Havanın açık olması nedeniyle radyasyonla ısı kaybı artacak. Bu da gece sıcaklıklarının düşük, gündüz sıcaklıklarının ise daha yüksek olmasına neden olacak. İstanbul'da özellikle açık havalarda sıcaklık farkı 10 dereceyi bulabilir. Vatandaşlarımızın ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olması gerekiyor." uyarısında bulundu.

Mart geldi, kar ve yağmur gitti! Doğudan Batıya güneş açıyor: Haritada göründü | 6 Mart Meteoroloji hava durumu

Mart Ayında Hava Nasıl Olacak?

Özdemir, mart ayının ikinci yarısında İstanbul'da sıcaklıkların tekrar düşebileceğini ifade ederek, geçici soğuma dalgalarının ve yağış geçişlerinin yaşanabileceğini belirtti. Mart ayının ilkbaharın ilk ayı olduğuna dikkat çeken Özdemir, "Geçici soğuma dalgaları ve yağış geçişleri görülebilir. İlkbaharın ilk ayı olan mart ayında ılık hava ve soğuk havanın yanı sıra yağışlı hava etkili olurken Doğu Anadolu ve yüksek kesimlerde aralıklı da olsa kar yağışları ihtimali var. Günlerin uzaması ve güneşlenme miktarının artması ile sıcaklıklar mevsim normallerine ulaşacaktır. Yüksek basıncın etkili olduğu günlerde sis, pus ve don olaylarına, karın yoğun yağdığı bölgelerde çığ düşmesine dikkat edilmelidir." dedi.

Mart geldi, kar ve yağmur gitti! Doğudan Batıya güneş açıyor: Haritada göründü | 6 Mart Meteoroloji hava durumu

Buzlanma ve Sis Görülebilir

Özellikle iç ve doğu bölgelerde yaşayan vatandaşların buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis de etkili olabilir. Sürücülerin görüş mesafesindeki azalmaya karşı tedbirli olması önem taşıyor.

SON DAKİKA