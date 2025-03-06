Mart geldi, kar ve yağmur gitti! Doğudan Batıya güneş açıyor: Haritada göründü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gün geçirecek. Sabahın ilk saatlerinde Artvin çevrelerinde hafif yağmur, Kars çevrelerinde ise hafif kar yağışı bekleniyor. Bunun dışında yurdun genelinde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.03.2025 07:14
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 09:00