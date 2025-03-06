Mart geldi, kar ve yağmur gitti! Doğudan Batıya güneş açıyor: Haritada göründü

Gece ile Gündüz Arasındaki Farka Dikkat

Her ne kadar sıcaklıklar yükselişe geçse de, gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkına dikkat edilmesi gerekiyor. Özdemir, "Havanın açık olması nedeniyle radyasyonla ısı kaybı artacak. Bu da gece sıcaklıklarının düşük, gündüz sıcaklıklarının ise daha yüksek olmasına neden olacak. İstanbul'da özellikle açık havalarda sıcaklık farkı 10 dereceyi bulabilir. Vatandaşlarımızın ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olması gerekiyor." uyarısında bulundu.