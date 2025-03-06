Ramazan ayının viral tatlısı: Çikolatalı güllaç tarifi! Yemeye kalmadan görenler vazgeçemiyor
Ramazan ayının sevilen tatlılarından biri olan güllaç, bu yıl çikolatalı haliyle herkesin ilgisini çekiyor. Sosyal medyada adeta viral olan bu tatlı, lezzetli görüntüsüyle dikkatleri üzerine toplarken pek çok kişi tarifini araştırmaya başladı. Geleneksel güllaç tatlısına çikolata eklenerek yapılan bu özel tarif tatlı severlerin yeni favorisi olmaya aday. İşte çikolatalı güllaç tarifinin detayları...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.03.2025 08:40
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 08:52