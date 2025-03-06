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Ramazan ayının viral tatlısı: Çikolatalı güllaç tarifi! Yemeye kalmadan görenler vazgeçemiyor

Ramazan ayının sevilen tatlılarından biri olan güllaç, bu yıl çikolatalı haliyle herkesin ilgisini çekiyor. Sosyal medyada adeta viral olan bu tatlı, lezzetli görüntüsüyle dikkatleri üzerine toplarken pek çok kişi tarifini araştırmaya başladı. Geleneksel güllaç tatlısına çikolata eklenerek yapılan bu özel tarif tatlı severlerin yeni favorisi olmaya aday. İşte çikolatalı güllaç tarifinin detayları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.03.2025 08:40 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 08:52
Ramazan ayının viral tatlısı: Çikolatalı güllaç tarifi! Yemeye kalmadan görenler vazgeçemiyor

Çikolatalı güllaç tarifi son zamanlarda sıklıkla merak edilen lezzetler arasına girdi. Soğuk baklava, Dubai çikolatası gibi viral tatların arasına adını yazdırmaya aday olan bu tarif, tatlı severler tarafından ilgiyle araştırılmaya başlandı. Hem geleneksel güllaç tadını hem de çikolatanın yoğun lezzetini bir araya getiren bu özel tat, sosyal medyada hızla yayılarak büyük beğeni topladı. Şimdiden afiyet olsun.

Ramazan ayının viral tatlısı: Çikolatalı güllaç tarifi! Yemeye kalmadan görenler vazgeçemiyor

İşte bu eşsiz tatlının yapımı için ihtiyacınız olan malzemeler ve adım adım tarifi:

Malzemeler:

7 güllaç yaprağı
1 litre süt
1 su bardağı şeker
3 yemek kaşığı kakao
1 paket vanilya
80 gram çikolata

Ramazan ayının viral tatlısı: Çikolatalı güllaç tarifi! Yemeye kalmadan görenler vazgeçemiyor

Ara Malzemeler:

1 kase dövülmüş ceviz
3 yemek kaşığı hindistan cevizi
40 gram iri parçalanmış çikolata

Üzeri İçin:

Toz antep fıstığı
Rendelenmiş çikolata
Çilek veya kiraz (İsteğe bağlı)

Ramazan ayının viral tatlısı: Çikolatalı güllaç tarifi! Yemeye kalmadan görenler vazgeçemiyor

ÇİKOLATALI GÜLLAÇ YAPIMI:

Güllaç severler için bile sıradışı bir deneyim sunacak bu tarifi adım adım takip ederek hazırlayabilirsiniz.

Adım 1: Çikolatalı Süt Karışımını Hazırlayın

Öncelikle bir tencereye sütü, şekeri, kakao, vanilyayı ve çikolatayı ekleyin. Karışımı ocağa alın ve sürekli karıştırarak süt ısınana kadar pişirin. Çikolatanın tamamen eridiğinden emin olun. Bu karışım, güllaç yapraklarını ıslatmak için kullanılacak.

Ramazan ayının viral tatlısı: Çikolatalı güllaç tarifi! Yemeye kalmadan görenler vazgeçemiyor

Adım 2: Güllaç Yapraklarını Hazırlayın

7 adet güllaç yaprağını mutfak makası ile dörde bölün. Eğer büyük bir tepsi kullanıyorsanız, yaprakları bölmeden bütün olarak da kullanabilirsiniz.

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