Ramazan ayının viral tatlısı: Çikolatalı güllaç tarifi! Yemeye kalmadan görenler vazgeçemiyor

ÇİKOLATALI GÜLLAÇ YAPIMI:

Güllaç severler için bile sıradışı bir deneyim sunacak bu tarifi adım adım takip ederek hazırlayabilirsiniz.

Adım 1: Çikolatalı Süt Karışımını Hazırlayın

Öncelikle bir tencereye sütü, şekeri, kakao, vanilyayı ve çikolatayı ekleyin. Karışımı ocağa alın ve sürekli karıştırarak süt ısınana kadar pişirin. Çikolatanın tamamen eridiğinden emin olun. Bu karışım, güllaç yapraklarını ıslatmak için kullanılacak.