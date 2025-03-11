ZTK çeyrek final maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? 2025 Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dorukta. Kura çekiminin ardından çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Dört büyüklerin de sahne alacağı çeyrek finalde futbol severleri nefes kesen mücadeleler bekliyor. Peki ZTK çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? İşte kritik karşılaşmaların yer aldığı fikstür ve detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi