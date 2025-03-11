Viral Galeri Viral Liste ZTK çeyrek final maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? 2025 Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi

ZTK çeyrek final maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? 2025 Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dorukta. Kura çekiminin ardından çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Dört büyüklerin de sahne alacağı çeyrek finalde futbol severleri nefes kesen mücadeleler bekliyor. Peki ZTK çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? İşte kritik karşılaşmaların yer aldığı fikstür ve detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.03.2025 12:49 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 12:50
ZTK çeyrek final maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? 2025 Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Kura çekiminin ardından futbol severler çeyrek final eşleşmeleri ve maç tarihleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Özellikle Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki ZTK çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?

ZTK çeyrek final maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? 2025 Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi

Türkiye Kupası Çeyrek Final Maçları Ne Zaman?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Seri başı takımların ev sahipliğinde gerçekleşecek karşılaşmalar, 1-2-3 Nisan 2025 tarihlerinde futbol severlerle buluşacak.

ZTK çeyrek final maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? 2025 Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi

Yarı final müsabakaları: 22, 23 veya 24 Nisan 2025
Final maçı: 14 Mayıs 2025

ZTK çeyrek final maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? 2025 Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Eşleşmeleri

Kura çekimi sonrası ZTK çeyrek final eşleşmeleri netleşti. Fenerbahçe ile Galatasaray, yarı finale çıkmak için kozlarını paylaşacak. Tek maçlı eleme sistemine göre oynanacak dev derbide, Fenerbahçe ev sahibi avantajına sahip olacak. İşte çeyrek finaldeki diğer eşleşmeler:

📌Trabzonspor - Bodrum FK
📌Konyaspor - İskenderunspor
📌Fenerbahçe - Galatasaray
📌Beşiktaş - Göztepe

SON DAKİKA