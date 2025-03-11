Uzun süre oturmanın zararları: Çalışma alanını ergonomik hale getirmenin 4 yolu
Çalışma hayatında uzun süreli oturmanın, neredeyse sigara içmek kadar zararlı olduğuna dair uyarılar artıyor. Sağlıklı yaşamın sırrı, çalışma alanınızı ergonomik hale getirip düzenli hareket etmeyi hayatınızın bir parçası haline getirmekte yatıyor. Peki uzun süre sabit oturmanın sağlık üzerindeki etkileri neler? Masa başında çalışırken hangi unsurlara dikkat etmek gerekiyor? İşte çalışma alanınızı ergonomik hale getirmenin 4 yolu…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.03.2025 12:59
Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 12:59