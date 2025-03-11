Uzun süre oturmanın zararları: Çalışma alanını ergonomik hale getirmenin 4 yolu

Oturmanın Sağlığa Etkileri

◾ Uzun süreli oturmanın en temel zararlarından biri, metabolizmanın yavaşlamasıdır. Hareketsiz kalmak kan dolaşımını olumsuz etkileyerek, vücudun enerji kullanımını azaltıp toksinlerin atılımını zorlaştırıyor.

◾ Sürekli oturmanın kalp kası ve damar sistemi üzerinde yarattığı ekstra yük, kalp hastalığı riskini artırmaktadır. Günde 6 saatten fazla oturmak/hareketsiz kalmak kalp hastalığı riskinde belirgin bir artışa yol açıyor.

◾ Yanlış oturma pozisyonları, omurgada basınç birikmesine ve zamanla kronik sırt ağrılarına neden olur. Kasların pasif kalması, güç kaybına ve duruş bozukluklarına zemin hazırlar.

◾ Uzun süre oturmanın, insülin direnci ve tip 2 diyabet gibi metabolik bozukluklara katkıda bulunduğu da bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu durum, yaşam kalitesinde düşüşe ve erken yaşlanmaya yol açabilir.