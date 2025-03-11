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Uzun süre oturmanın zararları: Çalışma alanını ergonomik hale getirmenin 4 yolu

Çalışma hayatında uzun süreli oturmanın, neredeyse sigara içmek kadar zararlı olduğuna dair uyarılar artıyor. Sağlıklı yaşamın sırrı, çalışma alanınızı ergonomik hale getirip düzenli hareket etmeyi hayatınızın bir parçası haline getirmekte yatıyor. Peki uzun süre sabit oturmanın sağlık üzerindeki etkileri neler? Masa başında çalışırken hangi unsurlara dikkat etmek gerekiyor? İşte çalışma alanınızı ergonomik hale getirmenin 4 yolu…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.03.2025 12:59 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 12:59
Uzun süre oturmanın zararları: Çalışma alanını ergonomik hale getirmenin 4 yolu

Modern çalışma hayatı, teknolojinin getirdiği kolaylıklar sayesinde masa başında uzun saatler geçirmeyi zorunlu kılıyor. Günde 6 saat veya daha fazla oturmak kalp hastalığı, metabolik bozukluklar, omurga problemleri ve kas güçsüzlüğü gibi ciddi sağlık risklerine yol açıyor. Peki ofis ortamınızı nasıl daha ergonomik hale getirip düzenli hareketi hayatınızın bir parçası yapabilirsiniz? İşte uzun süre oturmanın zararları…

Uzun süre oturmanın zararları: Çalışma alanını ergonomik hale getirmenin 4 yolu

National Institutes of Health (NIH) tarafından paylaşılan makalede uzun süre oturmanın sağlık üzerindeki etkileri ele alındı. İnceleme kapsamında gerçekleştirilen deneysel çalışmada, İranlı ofis çalışanlarının uzun süreli oturma alışkanlıklarının sağlık üzerindeki zararları incelendi.

Uzun süre oturmanın zararları: Çalışma alanını ergonomik hale getirmenin 4 yolu

447 katılımcının yer aldığı deneyde, çalışanların demografik bilgileri ve genel sağlık durumları detaylı bir anketle değerlendirildi. Nordic Musculoskeletal Questionnaire aracılığıyla elde edilen veriler, boyun, alt sırt ve omuz bölgelerindeki kas-iskelet sistemi şikayetlerini ön plana çıkardı. Deneysel yaklaşım sayesinde, iş gününün büyük bölümünde süren oturma davranışının, yorgunluk, konforsuzluk ve hatta hipertansiyon gibi olumsuz sonuçlara yol açtığı belirlenerek, çalışma ortamında karşılaşılan bu sağlık risklerine dikkat çekildi.

Uzun süre oturmanın zararları: Çalışma alanını ergonomik hale getirmenin 4 yolu

Oturmanın Sağlığa Etkileri

◾ Uzun süreli oturmanın en temel zararlarından biri, metabolizmanın yavaşlamasıdır. Hareketsiz kalmak kan dolaşımını olumsuz etkileyerek, vücudun enerji kullanımını azaltıp toksinlerin atılımını zorlaştırıyor.

◾ Sürekli oturmanın kalp kası ve damar sistemi üzerinde yarattığı ekstra yük, kalp hastalığı riskini artırmaktadır. Günde 6 saatten fazla oturmak/hareketsiz kalmak kalp hastalığı riskinde belirgin bir artışa yol açıyor.

◾ Yanlış oturma pozisyonları, omurgada basınç birikmesine ve zamanla kronik sırt ağrılarına neden olur. Kasların pasif kalması, güç kaybına ve duruş bozukluklarına zemin hazırlar.

◾ Uzun süre oturmanın, insülin direnci ve tip 2 diyabet gibi metabolik bozukluklara katkıda bulunduğu da bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu durum, yaşam kalitesinde düşüşe ve erken yaşlanmaya yol açabilir.

Uzun süre oturmanın zararları: Çalışma alanını ergonomik hale getirmenin 4 yolu

Ergonomik Çalışma Alanı Oluşturmanın Altın Kuralları

Doğru Sandalye Seçimi ve Ayarlamaları

Sandalyenizin yüksekliği, ayaklarınızın yere tam basmasını sağlamalıdır. Dizlerinizin 90 derece açı yapması, alt sırtınıza binen yükü azaltır. Uzun süre otururken, bel destekli ergonomik sandalyeler kullanmakta omurga sağlığınız açısından büyük fayda sağlar.

Monitör ve Ekran Konumlandırması

Ekranınızın üst kısmının göz hizasında olması, boyun ve omuz kaslarınızda gerginlik oluşumunu engeller. Monitör ile göz arasındaki mesafe, yaklaşık 50-70 cm olmalıdır. Ekranın hafifçe eğimli olması, yansıma ve göz yorgunluğunu azaltır.

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