SGK'dan birden fazla maaş almak mümkün mü? Kimler alabilir, şartları neler?
Mevcut yasalar kapsamında belirli şartları taşıyan kişiler, iki hatta üç maaş birden alabiliyor. Özellikle dul ve yetim maaşı alanlar için önemli avantajlar sunuluyor. Çalışma durumuna ve sigorta statüsüne göre değişen bu haklar, doğru değerlendirildiğinde emeklilere ek gelir sağlıyor. Peki kimler bu haktan yararlanabiliyor? İşte üç maaş almanın şartları ve tüm bilinmesi gerekenler…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.03.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 11:03