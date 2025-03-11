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SGK'dan birden fazla maaş almak mümkün mü? Kimler alabilir, şartları neler?

Mevcut yasalar kapsamında belirli şartları taşıyan kişiler, iki hatta üç maaş birden alabiliyor. Özellikle dul ve yetim maaşı alanlar için önemli avantajlar sunuluyor. Çalışma durumuna ve sigorta statüsüne göre değişen bu haklar, doğru değerlendirildiğinde emeklilere ek gelir sağlıyor. Peki kimler bu haktan yararlanabiliyor? İşte üç maaş almanın şartları ve tüm bilinmesi gerekenler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.03.2025 11:03 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 11:03
SGK’dan birden fazla maaş almak mümkün mü? Kimler alabilir, şartları neler?

Son günlerde çalışan emeklilerin maaşlarının kesileceğine dair iddialar gündeme geldi. Ancak ne yeni bir düzenleme yapıldı ne de yürürlüğe giren bir uygulama var. Aslında bu konu, 17 yıl önce yapılan bir yasa değişikliğiyle zaten netleşmiş durumda. Üstelik maaş kesintisi bir yana, çalışan emeklilere üç aylık maaş alma imkanı da sunuluyor.

SGK’dan birden fazla maaş almak mümkün mü? Kimler alabilir, şartları neler?

Emekliler Çalışabilir mi?

Mevcut yasalar, emeklilerin çalışmasına herhangi bir engel koymuyor. Bir emekli ister özel sektörde sigortalı olarak çalışabilir ister kendi işini kurabilir isterse de kamuda görev alabilir. Ancak her çalışma biçimi için farklı prim ve maaş kuralları uygulanıyor.

SGK’dan birden fazla maaş almak mümkün mü? Kimler alabilir, şartları neler?

Çalışan Emeklilerden Prim Kesiliyor mu?

Çalışan emekliler için işveren tarafından Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeniyor. Ancak bu prim, emekli maaşından kesilmiyor. Kendi işini yapan Bağ-Kur'lu emekliler için ise SGDP kesintisi bulunmuyor. Yani emekli olup çalışmaya devam edenlerin maaşları etkilenmiyor.

SGK’dan birden fazla maaş almak mümkün mü? Kimler alabilir, şartları neler?

Çalışan Emekliler Kaç Maaş Alabilir?

Bir emekli, çalıştığı iş yerinden maaş alırken SGK'dan da emekli aylığını çekmeye devam eder. Ancak sadece emekli olduktan sonra memur olanların maaşı kesilir. Memuriyet sona erdiğinde, emekli aylıkları yeniden bağlanır.

SGK’dan birden fazla maaş almak mümkün mü? Kimler alabilir, şartları neler?

Emekli Aylıkları Kesilecek mi?

Şu an için çalışan emeklilerin maaşlarının kesilmesiyle ilgili herhangi bir düzenleme bulunmuyor. Aksine bazı emekliler, eşinden veya ailesinden dolayı ek maaş alarak çift hatta üç maaşa kadar ödeme alabiliyor.

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