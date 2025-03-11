SGK’dan birden fazla maaş almak mümkün mü? Kimler alabilir, şartları neler?

Son günlerde çalışan emeklilerin maaşlarının kesileceğine dair iddialar gündeme geldi. Ancak ne yeni bir düzenleme yapıldı ne de yürürlüğe giren bir uygulama var. Aslında bu konu, 17 yıl önce yapılan bir yasa değişikliğiyle zaten netleşmiş durumda. Üstelik maaş kesintisi bir yana, çalışan emeklilere üç aylık maaş alma imkanı da sunuluyor.