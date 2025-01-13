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ZAMLI KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ | 15 Temmuz, FSM, Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri ne kadar?

Türkiye'nin dört bir yanını birbirine bağlayan köprüler ve otoyollarda 2025 yılına ait yeni geçiş ücretleri açıklandı. İstanbul'un simgesi köprülerden Marmara'nın dev projelerine uzanan bu yeni tarife, sürücüler için önemli değişiklikler içeriyor. Hangi köprünün ne kadar olduğu, araç tipine göre fiyatların nasıl şekillendiği merak konusu oldu. İşte yeni ücretlerle ilgili tüm detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.01.2025 06:28 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 06:28
ZAMLI KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ | 15 Temmuz, FSM, Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri ne kadar?

Karayolları Genel Müdürlüğü, köprü, otoyol ve tünel geçiş ücretlerinin 2025 yılı için yeniden düzenlendiğini açıkladı. Yeni tarifeler 13 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak. İşte köprü ve otoyol geçiş ücretleriyle ilgili detaylar:

ZAMLI KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ | 15 Temmuz, FSM, Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri ne kadar?

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri

İstanbul'un iki önemli köprüsü olan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri için 2025 yılı geçiş ücretleri şu şekilde belirlendi:

Araç SınıfıAraç TipiGeçiş Ücreti (₺)
1Aks aralığı 3.20 metreden küçük iki akslı araçlar47,00 TL
2Aks aralığı 3.20 metre ve üzeri iki akslı araçlar60,00 TL
3Üç akslı her türlü araçlar134,00 TL
4Dört ve beş akslı her türlü araçlar265,00 TL
5Altı ve üzeri aksa sahip araçlar351,00 TL
6Motosikletler20,00 TL

ZAMLI KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ | 15 Temmuz, FSM, Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri ne kadar?

Osmangazi Köprüsü Ücret Tarifesi

Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde trafiği büyük ölçüde rahatlatan Osmangazi Köprüsü'nün yeni geçiş ücretleri ise şöyle:

Araç SınıfıGeçiş Ücreti (₺)
1795,00 TL
21.270,00 TL
31.510,00 TL
42.005,00 TL
52.530,00 TL
6555,00 TL

Ücretlere KDV dahildir.

ZAMLI KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ | 15 Temmuz, FSM, Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri ne kadar?

1915 Çanakkale Köprüsü Geçiş Ücretleri

Dünyanın en uzun orta açıklığa sahip köprülerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yeni ücretleri şöyle belirlendi:

Araç SınıfıGeçiş Ücreti (₺)
1795,00 TL
2990,00 TL
31.780,00 TL
41.975,00 TL
53.755,00 TL
6200,00 TL

ZAMLI KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ | 15 Temmuz, FSM, Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri ne kadar?

Yavuz Sultan Selim Köprüsü Ücret Tarifesi

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde iki yönlü ücretlendirme uygulaması devam ederken, 2025 yılı tarifesi şu şekilde açıklandı:

Araç SınıfıGeçiş Ücreti (₺)
180,00 TL
2110,00 TL
3200,00 TL
4510,00 TL
5630,00 TL
655,00 TL

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