ZAMLI KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ | 15 Temmuz, FSM, Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri ne kadar?

Türkiye'nin dört bir yanını birbirine bağlayan köprüler ve otoyollarda 2025 yılına ait yeni geçiş ücretleri açıklandı. İstanbul'un simgesi köprülerden Marmara'nın dev projelerine uzanan bu yeni tarife, sürücüler için önemli değişiklikler içeriyor. Hangi köprünün ne kadar olduğu, araç tipine göre fiyatların nasıl şekillendiği merak konusu oldu. İşte yeni ücretlerle ilgili tüm detaylar...
15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri
İstanbul'un iki önemli köprüsü olan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri için 2025 yılı geçiş ücretleri şu şekilde belirlendi:
|Araç Sınıfı
|Araç Tipi
|Geçiş Ücreti (₺)
|1
|Aks aralığı 3.20 metreden küçük iki akslı araçlar
|47,00 TL
|2
|Aks aralığı 3.20 metre ve üzeri iki akslı araçlar
|60,00 TL
|3
|Üç akslı her türlü araçlar
|134,00 TL
|4
|Dört ve beş akslı her türlü araçlar
|265,00 TL
|5
|Altı ve üzeri aksa sahip araçlar
|351,00 TL
|6
|Motosikletler
|20,00 TL
Osmangazi Köprüsü Ücret Tarifesi
Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde trafiği büyük ölçüde rahatlatan Osmangazi Köprüsü'nün yeni geçiş ücretleri ise şöyle:
|Araç Sınıfı
|Geçiş Ücreti (₺)
|1
|795,00 TL
|2
|1.270,00 TL
|3
|1.510,00 TL
|4
|2.005,00 TL
|5
|2.530,00 TL
|6
|555,00 TL
Ücretlere KDV dahildir.