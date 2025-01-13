ZAMLI KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ | 15 Temmuz, FSM, Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri ne kadar?

Türkiye'nin dört bir yanını birbirine bağlayan köprüler ve otoyollarda 2025 yılına ait yeni geçiş ücretleri açıklandı. İstanbul'un simgesi köprülerden Marmara'nın dev projelerine uzanan bu yeni tarife, sürücüler için önemli değişiklikler içeriyor. Hangi köprünün ne kadar olduğu, araç tipine göre fiyatların nasıl şekillendiği merak konusu oldu. İşte yeni ücretlerle ilgili tüm detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi