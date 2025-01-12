Viral Galeri Viral Liste 2025 Takdir ve Teşekkür hesaplama: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıf için gerekli ortalama

2025 Takdir ve Teşekkür hesaplama: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıf için gerekli ortalama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 17 Ocak Cuma günü öğrencilere karneler verilecek. Karne gününün yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler, takdir-teşekkür belgesi hesaplama işlemleri hakkında bilgi edinmeye başladı. Ortaokul ve lise öğrencileri, dönem boyunca ortalamalarını yüksek tutmak için büyük çaba harcadı. Öğrencilerin e-Okul notları üzerinden yapılan karne notu hesaplamaları takdir ve teşekkür belgesi alabilmek için önemli bir yer tutuyor. Peki takdir-teşekkür belgesi nasıl hesaplanır? Karne notu nasıl belirlenir?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.01.2025 16:40 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 16:40
2025 Takdir ve Teşekkür hesaplama: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıf için gerekli ortalama

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk yarıyıl karneleri, 17 Ocak Cuma günü öğrencilere teslim edilecek. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki milyonlarca öğrenci, aldıkları derslerin karşılığını görmek için heyecan içinde. Özellikle takdir ve teşekkür belgesi alabilmek için gösterilen yoğun çaba, bu dönemin sonunda ödüllendirilecek. Peki, takdir ve teşekkür belgesi almak için hangi kriterlere uyulması gerekiyor? Karne notları nasıl hesaplanıyor?

2025 Takdir ve Teşekkür hesaplama: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıf için gerekli ortalama

Takdir ve Teşekkür Belgesi İçin Gerekli Puanlar

Takdir belgesi almak için öğrenci, dönem boyunca en az 85 puan ortalaması elde etmelidir. Teşekkür belgesi almak isteyen öğrencilerin ise bu ortalamanın 70 puanın altına düşmemesi gerekiyor. Ancak sadece puan yeterli değil; öğrenci, devamsızlık konusunda da dikkatli olmalı. Herhangi bir özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçerse, öğrenciye takdir veya teşekkür belgesi verilmesi mümkün olmuyor.

2025 Takdir ve Teşekkür hesaplama: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıf için gerekli ortalama

Takdir ve Teşekkür Belgesi Nasıl Hesaplanır?

Takdir ve teşekkür belgesi hesaplaması, öğrencilerin not ortalamalarına dayalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre, derslerdeki gayret ve başarıları ile üstünlük gösteren öğrenciler ödüllendirilir. Öğrencilerin dönem boyunca aldığı ders notlarının ağırlıklı ortalaması, 70.00 ile 84.99 arasında olanlar teşekkür belgesi, 85.00 ve üzeri olanlar ise takdir belgesi almaya hak kazanır.

2025 Takdir ve Teşekkür hesaplama: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıf için gerekli ortalama

Not Ortalaması Hesaplama Yöntemi

Öğrencilerin ders notları, yazılı sınav sonuçlarıyla belirlenir. Öğrencinin her derse ait yazılı puanları, sırasıyla toplanır ve toplam sınav sayısına bölünerek ders başına not ortalaması hesaplanır. Bu işlem, tüm dersler için yapılır ve ardından elde edilen not ortalamaları toplanarak toplam ders sayısına bölünür. Bu, öğrencinin genel not ortalamasını verir.

2025 Takdir ve Teşekkür hesaplama: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıf için gerekli ortalama

Yarıyıl Tatili Başlıyor

Karnelerin tesliminin ardından, öğrenciler 20 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatilinin keyfini çıkaracak. 3 Şubat 2024 Pazartesi günü ise ikinci dönemin dersleri yeniden başlayacak. Tatil, öğrencilere dinlenme ve yeni döneme hazırlanma fırsatı sunuyor.

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