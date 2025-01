2025 Takdir ve Teşekkür hesaplama: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıf için gerekli ortalama

Not Ortalaması Hesaplama Yöntemi

Öğrencilerin ders notları, yazılı sınav sonuçlarıyla belirlenir. Öğrencinin her derse ait yazılı puanları, sırasıyla toplanır ve toplam sınav sayısına bölünerek ders başına not ortalaması hesaplanır. Bu işlem, tüm dersler için yapılır ve ardından elde edilen not ortalamaları toplanarak toplam ders sayısına bölünür. Bu, öğrencinin genel not ortalamasını verir.