2025 Takdir ve Teşekkür hesaplama: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıf için gerekli ortalama
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 17 Ocak Cuma günü öğrencilere karneler verilecek. Karne gününün yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler, takdir-teşekkür belgesi hesaplama işlemleri hakkında bilgi edinmeye başladı. Ortaokul ve lise öğrencileri, dönem boyunca ortalamalarını yüksek tutmak için büyük çaba harcadı. Öğrencilerin e-Okul notları üzerinden yapılan karne notu hesaplamaları takdir ve teşekkür belgesi alabilmek için önemli bir yer tutuyor. Peki takdir-teşekkür belgesi nasıl hesaplanır? Karne notu nasıl belirlenir?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.01.2025 16:40 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 16:40