2025 Takdir ve Teşekkür hesaplama: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıf için gerekli ortalama

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk yarıyıl karneleri, 17 Ocak Cuma günü öğrencilere teslim edilecek. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki milyonlarca öğrenci, aldıkları derslerin karşılığını görmek için heyecan içinde. Özellikle takdir ve teşekkür belgesi alabilmek için gösterilen yoğun çaba, bu dönemin sonunda ödüllendirilecek. Peki, takdir ve teşekkür belgesi almak için hangi kriterlere uyulması gerekiyor? Karne notları nasıl hesaplanıyor?