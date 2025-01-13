Viral Galeri Viral Liste Meteoroloji'den 13 İlde Sarı Kodlu Uyarı | Atkı, bere, içlik ne bulursanız giyin: Soğuklar artacak! 

Meteoroloji'den 13 İlde Sarı Kodlu Uyarı | Atkı, bere, içlik ne bulursanız giyin: Soğuklar artacak! 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yağışlı hava ve kuvvetli rüzgar için uyarılarda bulundu. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında yağışlar, Trakya ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar etkili olacak. Sıcaklıkların 2-4 derece düşmesi, buzlanma, don ve sis tehlikesi oluşturacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.01.2025 06:54 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 06:56
Meteoroloji’den 13 İlde Sarı Kodlu Uyarı 13 Ocak | Atkı, bere, içlik ne bulursanız giyin: Soğuklar artacak! Kar, fırtına, sağanak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkemizin büyük bölümünü etkisi altına alacak yağışlı hava ve kuvvetli rüzgar için önemli uyarılarda bulundu. Vatandaşların, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği bildirildi. İşte son tahminler ve detaylar:

Meteoroloji’den 13 İlde Sarı Kodlu Uyarı 13 Ocak | Atkı, bere, içlik ne bulursanız giyin: Soğuklar artacak! Kar, fırtına, sağanak...

13 İL SARI KODLA UYARILDI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne, İstanbul, Aydın, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Kocaeli, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Yalova ve Kırklareli illerini sarı kod ile uyardı. Bu illerdeki vatandaşların, beklenen kuvvetli yağışlar, rüzgar ve olası olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Meteoroloji’den 13 İlde Sarı Kodlu Uyarı 13 Ocak | Atkı, bere, içlik ne bulursanız giyin: Soğuklar artacak! Kar, fırtına, sağanak...

YURT GENELİNDE YAĞIŞLI HAVA HAKİM

Meteorolojinin tahminlerine göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği, yağışların Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Kırşehir, Yozgat ve Mersin çevrelerinde etkili olacağı öngörülüyor.

Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Kütahya'nın yüksek bölgelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Özellikle Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları, Tekirdağ, Eskişehir ve Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağışlar görülebilir.

Meteoroloji’den 13 İlde Sarı Kodlu Uyarı 13 Ocak | Atkı, bere, içlik ne bulursanız giyin: Soğuklar artacak! Kar, fırtına, sağanak...

KUVVETLİ RÜZGAR: MARMARA VE EGE'DE ETKİLİ OLACAK

Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerinden kuvvetli esmesi bekleniyor. Saatte 40-60 kilometre hızla esmesi tahmin edilen bu rüzgar nedeniyle vatandaşların çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları istendi.

Meteoroloji’den 13 İlde Sarı Kodlu Uyarı 13 Ocak | Atkı, bere, içlik ne bulursanız giyin: Soğuklar artacak! Kar, fırtına, sağanak...

BUZLANMA VE SİS TEHLİKESİ

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don ve yer yer sis görülebileceği tahmin ediliyor. Bu durum özellikle sürücüleri etkileyebilir; trafik kazalarını önlemek için gerekli önlemlerin alınması önem taşıyor.

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