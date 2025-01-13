Meteoroloji'den 13 İlde Sarı Kodlu Uyarı | Atkı, bere, içlik ne bulursanız giyin: Soğuklar artacak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yağışlı hava ve kuvvetli rüzgar için uyarılarda bulundu. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında yağışlar, Trakya ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar etkili olacak. Sıcaklıkların 2-4 derece düşmesi, buzlanma, don ve sis tehlikesi oluşturacak.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.01.2025 06:54
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 06:56