Meteoroloji'den 13 İlde Sarı Kodlu Uyarı | Atkı, bere, içlik ne bulursanız giyin: Soğuklar artacak! 

YURT GENELİNDE YAĞIŞLI HAVA HAKİM

Meteorolojinin tahminlerine göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği, yağışların Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Kırşehir, Yozgat ve Mersin çevrelerinde etkili olacağı öngörülüyor.

Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Kütahya'nın yüksek bölgelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Özellikle Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları, Tekirdağ, Eskişehir ve Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağışlar görülebilir.