Viral Galeri Viral Liste Zamanla gelişen sinsi ve sessiz tehlike! Parkinson’un ilk sinyalleri neler?

Zamanla gelişen sinsi ve sessiz tehlike! Parkinson’un ilk sinyalleri neler?

Dünya çapında 10 milyondan fazla insanı etkileyen Parkinson hastalığının ilk sinyalleri genellikle göz ardı edilir. Başlangıç aşamasındaki belirtiler çoğunlukla çok hafif olduğundan, insanlar bu işaretleri çoğu zaman dikkate almaz ya da bunları yaşlanma sürecinin doğal bir parçası olarak kabul eder. Hastalığın erken teşhis ise tedavi sürecinde büyük bir fark yaratabilir. Peki Parkinson'un ilk sinyalleri neler?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.04.2025 13:52 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 13:52
Zamanla gelişen sinsi ve sessiz tehlike! Parkinson’un ilk sinyalleri neler?

Parkinson hastalığı, genellikle yaşlılıkla ilişkilendirilse de, tedaviye erken başlanmadığında yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilecek bir nörolojik hastalıktır. Vücut hareketlerini yavaşlatan, titremeler ve kas sertlikleri ile kendini gösteren Parkinson, çoğu zaman sessiz bir şekilde ilerler. Erken dönemde fark edilen belirtiler, tedavi sürecinin başarılı olmasında önemli rol oynar. Sağlık Bakanlığı, 11 Nisan Dünya Parkinson Hastalığı Günü'nde hastalık ile ilgili açıklamalarda bulundu, Parkinson'un ilk belirtilerine yer verdi. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan metin şu şekilde…

Zamanla gelişen sinsi ve sessiz tehlike! Parkinson’un ilk sinyalleri neler?

Parkinsonu Tanı Yaşam Kaliteni Koru

Parkinson hastalığının erken dönemde tanınması, tedavinin başarısı ve yaşam kalitesinin korunması bakımından önemlidir. Ancak, hastaların veya hasta yakınlarının önemli bir bölümünün hastalığı yeterince tanımaması ve ortaya çıkan belirtileri kendilerince yaşlılık, aşırı kilo, eklem sorunları gibi farklı nedenlere bağlamaları sebebiyle hastanın sağlık kuruluşuna gitmesinde gecikme yaşanmakta ve bu durum da erken tanı konulmasını güçleştirmektedir.

Parkinson hastalığı hakkında toplumda farkındalık oluşturmak, hastalığın belirtileri hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamak amacıyla her yıl 11 Nisan tarihi "Dünya Parkinson Hastalığı Günü" olarak belirlenmiştir. Bu özel günde Parkinson hastalığının bilinmesi için çeşitli faaliyetler yapılmaktadır.

Zamanla gelişen sinsi ve sessiz tehlike! Parkinson’un ilk sinyalleri neler?

Parkinson Hastalığı Nedir?

Parkinson hastalığı, dopamin adı verilen maddeyi üreten beyin hücrelerinin işlev kaybı veya ölümü (dejenerasyon) ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Genellikle ileri yaşlarda ortaya çıkmakta olup erkeklerde kadınlara göre iki kat sık görülmektedir. "Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Sıklığı Çalışması"na göre Parkinson hastalığının görülme sıklığı 65 ve üstü yaştaki nüfusta yaklaşık yüzde 2'dir.

Zamanla gelişen sinsi ve sessiz tehlike! Parkinson’un ilk sinyalleri neler?

Parkinson Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Parkinson hastalığı vücut hareketlerinin azalması ile seyreden bir hastalık olmasına rağmen hastaların yüzde 75'inde titreme (tremor) görülmektedir. Titreme genellikle ve öncelikle kollarda ve parmaklarda görülmekle beraber bacaklarda, çenede ve dudaklarda da görülebilir. İstirahat esnasında görülen titremeler duygusal ve fiziksel stresle artar, amaca yönelik hareketler esnasında azalır ve uykuda genellikle kaybolur.

Aktif hareketleri yavaşlayan ve harekete başlamada zorlanan (bradikinezi) hastalar sandalyeden kalkma, yatakta dönme, düğme ilikleme gibi hareketleri güçlükle yapar. Yürüyüşleri de etkilenen hastalar küçük, yavaş ve karışık düzende adım atar. Yüzde boş bir ifade ve "maske yüz" ortaya çıkabilir. Konuşma peltekleşebilir. El yazısı küçülebilir ve okunaksız hâle gelebilir.

Zamanla gelişen sinsi ve sessiz tehlike! Parkinson’un ilk sinyalleri neler?

Hastalarda, genellikle pasif hareketlere karşı aralıklı dirençle karakterize "dişli çark tarzı direnç" gözlenir. Duruşta dengesizlik hastalığın ilerleyen evrelerinde gözlenir. Hastalar dengelerini kaybeder ve düşmeye meyillidir. Hastalar istemsiz olarak öne veya arkaya doğru hızlanır.

SON DAKİKA