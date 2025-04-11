Zamanla gelişen sinsi ve sessiz tehlike! Parkinson’un ilk sinyalleri neler?
Dünya çapında 10 milyondan fazla insanı etkileyen Parkinson hastalığının ilk sinyalleri genellikle göz ardı edilir. Başlangıç aşamasındaki belirtiler çoğunlukla çok hafif olduğundan, insanlar bu işaretleri çoğu zaman dikkate almaz ya da bunları yaşlanma sürecinin doğal bir parçası olarak kabul eder. Hastalığın erken teşhis ise tedavi sürecinde büyük bir fark yaratabilir. Peki Parkinson'un ilk sinyalleri neler?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.04.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 13:52