Zamanla gelişen sinsi ve sessiz tehlike! Parkinson’un ilk sinyalleri neler?

Parkinsonu Tanı Yaşam Kaliteni Koru

Parkinson hastalığının erken dönemde tanınması, tedavinin başarısı ve yaşam kalitesinin korunması bakımından önemlidir. Ancak, hastaların veya hasta yakınlarının önemli bir bölümünün hastalığı yeterince tanımaması ve ortaya çıkan belirtileri kendilerince yaşlılık, aşırı kilo, eklem sorunları gibi farklı nedenlere bağlamaları sebebiyle hastanın sağlık kuruluşuna gitmesinde gecikme yaşanmakta ve bu durum da erken tanı konulmasını güçleştirmektedir.

Parkinson hastalığı hakkında toplumda farkındalık oluşturmak, hastalığın belirtileri hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamak amacıyla her yıl 11 Nisan tarihi "Dünya Parkinson Hastalığı Günü" olarak belirlenmiştir. Bu özel günde Parkinson hastalığının bilinmesi için çeşitli faaliyetler yapılmaktadır.