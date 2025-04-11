Altında büyük sıçrama! Gram fiyatı rekora koşuyor

Konuşmasında "Ons altın 3200 doların da üzerine çıktı. Orada da 3500 dolarlar, hatta 4.000 dolarlar konuşuluyor. O içeriye nasıl yansır? Bizde de 4.500 liralar konuşulmaya başlandı. Bu noktada özellikle gram altında tabii kurla birlikte hareket edecek. Şu anda giderek de yükseliyor." dedi.