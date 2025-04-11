Altında büyük sıçrama! Gram fiyatı rekora koşuyor
ABD ve Çin arasında büyüyen ticaret savaşları piyasalarda ciddi dalgalanmalara yol açarken, yatırımcılar güvenli liman olan altına akın etti. Gram altın fiyatı 4.000 TL seviyesine dayanırken, yatırımcılar yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Piyasadaki son gelişmeleri Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Peki altında yeni zirveler mi geliyor?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.04.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 17:10