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Altında büyük sıçrama! Gram fiyatı rekora koşuyor

ABD ve Çin arasında büyüyen ticaret savaşları piyasalarda ciddi dalgalanmalara yol açarken, yatırımcılar güvenli liman olan altına akın etti. Gram altın fiyatı 4.000 TL seviyesine dayanırken, yatırımcılar yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Piyasadaki son gelişmeleri Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Peki altında yeni zirveler mi geliyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.04.2025 17:07 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 17:10
Altında büyük sıçrama! Gram fiyatı rekora koşuyor

Altın piyasalarında fırtına dinmiyor. Küresel piyasalarda yaşanan gerginlikler, yatırımcıları yeniden altına yönlendirdi. ABD ile Çin arasında tırmanan ticaret savaşları, altının hem ons hem de gram fiyatında rekor artışları beraberinde getirdi. Erdem, gram altının 4.000 TL sınırını zorladığını belirtirken, çeyrek altına olan talebin düştüğünü de açıkladı.

Altında büyük sıçrama! Gram fiyatı rekora koşuyor

Gram Altın Rekor Üstüne Rekor Kırıyor!

Erdem açıklamasında, altının dün rekor kırdığını, çok hızlı ilerlediğini belirtti. Ons altınla birlikte kurda da yaşanan artış, gram altını yukarı yönlü desteklediğini ifade etti. Son günlerde ons altının 2.900 dolardan 3.060 dolara çıktığını, ardından bir kar satışıyla yeniden gerilediğini belirterek, ticaret savaşlarının yarattığı panik ortamının yatırımcıyı tekrar güvenli liman olan altına yönlendirdiğini vurguladı.

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Altında büyük sıçrama! Gram fiyatı rekora koşuyor

Konuşmasında "Ons altın 3200 doların da üzerine çıktı. Orada da 3500 dolarlar, hatta 4.000 dolarlar konuşuluyor. O içeriye nasıl yansır? Bizde de 4.500 liralar konuşulmaya başlandı. Bu noktada özellikle gram altında tabii kurla birlikte hareket edecek. Şu anda giderek de yükseliyor." dedi.

Altında büyük sıçrama! Gram fiyatı rekora koşuyor

Erdem, devam eden açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Geçen hafta bir satış gelmişti. Bir düşüş oldu. Yani 3700 lira, 3600 liraya kadar gerilemişti altın. Şimdi hızlıca tekrar o güvenli liman algısıyla birlikte bu kaos sürdüğü sürece altın yukarı doğru gidecek gibi gözüküyor."

Altında büyük sıçrama! Gram fiyatı rekora koşuyor

Altında Uzun Vadeli Yatırım

Faruk Erdem, kısa vadeli fiyat dalgalanmalarına takılmadan altın yatırımlarının uzun vadeli düşünülmesi gerektiğini vurguladı. "Önemli olan elinizdeki altın miktarını arttırıyor olmak. Yani elinizdeki malı arttırmak önemli. Yoksa hani fiyatı bugünden yarına düşünmemek lazım. Uzun vadeli düşünmek lazım." dedi.

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