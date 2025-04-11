T.C. kimlik numaranızdaki şifre çözüldü! Zeka seviyenizi öğrenin…

2+2+2+2+2+1

Bu düzen, sayıları kısa ve eşit gruplar halinde bölerek hafızada tutmayı ifade eder. Bu yöntemi kullanan kişilerde hem sözel hem sayısal yetenekler güçlü olabilir. Sözel iletişimde etkilidirler, yazılı ve sözlü anlatımları kuvvetlidir. Matematiksel kavramları anlamakta ve problem çözmekte başarılıdırlar. Karmaşık sorunları sistematik bir yaklaşımla çözebilirler. Bu kişiler genellikle analitik düşünceye ve mantıksal çıkarımlara yatkındırlar.

2+3+2+2+2

Ezberleme biçimi olarak 2+3+2+2+2 gibi daha karmaşık bir model tercih edenlerde içsel farkındalık, doğayla bağ kurma becerisi yüksek ve naturalist zekanın ağır bastığı söylenebilir. Bu kişiler çoğunlukla içe dönük yapılarıyla dikkat çekerken, çevresel farkındalıkları da oldukça gelişmiştir. Kişisel gelişim ve kendini keşfetme odaklıdır. Meditasyon, içsel yolculuklar, bireysel planlama konularında başarılıdır.