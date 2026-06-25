Bağlantı sorunu yaşayanlar dikkat! Wi-Fi şifresinin çalındığı nasıl anlaşılır?

Evlerde kullanılan cihaz sayısı arttıkça kablosuz ağ güvenliği de her zamankinden daha önemli hale geldi. Akıllı telefonlardan televizyonlara, güvenlik kameralarından oyun konsollarına kadar birçok cihazın aynı ağ üzerinden internete bağlanması Wi-Fi ağlarını siber saldırılar açısından daha cazip hedeflere dönüştürüyor.

Bununla birlikte her yavaşlama doğrudan Wi-Fi şifresinin ele geçirildiği anlamına gelmiyor. Bölgesel altyapı sorunları, internet servis sağlayıcısından kaynaklanan arızalar veya modem performansı da benzer belirtiler gösterebiliyor.

Kablosuz ağınıza yabancı bir cihaz bağlandığında ilk dikkat çeken belirtilerden biri internet hızındaki beklenmedik düşüş olabiliyor. Özellikle video izlerken donmalar yaşanması, çevrim içi oyunlarda ping değerlerinin yükselmesi veya dosya indirme hızlarının aniden azalması şüphe oluşturabiliyor.

MODEM ARA YÜZÜNDEKİ CİHAZ LİSTESİNİ MUTLAKA KONTROL EDİN

Modern modemlerin büyük bölümünde ağa bağlı cihazların görüntülenebildiği bir yönetim ekranı bulunuyor. Burada yer alan telefon, bilgisayar, televizyon ve diğer akıllı cihazların size ait olup olmadığını düzenli olarak kontrol etmek büyük önem taşıyor.

Tanımadığınız bir cihaz adı ya da size ait olmayan bir MAC adresi görmeniz, ağınıza izinsiz erişim ihtimalini güçlendirebilir. Bazı modemlerde geçmiş bağlantılar da görüntülenebildiği için farklı saatlerde bağlanan cihazları tespit etmek mümkün olabiliyor.