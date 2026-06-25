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Bağlantı sorunu yaşayanlar dikkat! Wi-Fi şifresinin çalındığı nasıl anlaşılır?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İnternetiniz eskisine göre belirgin şekilde yavaşladıysa, modem ışıkları siz hiçbir cihaz kullanmıyorken bile sürekli hareket ediyorsa veya bağlı cihaz listesinde tanımadığınız isimler görüyorsanız Wi-Fi ağınıza izinsiz erişim sağlanmış olabilir.

Bağlantı sorunu yaşayanlar dikkat! Wi-Fi şifresinin çalındığı nasıl anlaşılır? 1

Evlerde kullanılan cihaz sayısı arttıkça kablosuz ağ güvenliği de her zamankinden daha önemli hale geldi. Akıllı telefonlardan televizyonlara, güvenlik kameralarından oyun konsollarına kadar birçok cihazın aynı ağ üzerinden internete bağlanması Wi-Fi ağlarını siber saldırılar açısından daha cazip hedeflere dönüştürüyor.

Bağlantı sorunu yaşayanlar dikkat! Wi-Fi şifresinin çalındığı nasıl anlaşılır? 2

İNTERNET HIZINDAKİ ANİ DÜŞÜŞ İLK UYARI OLABİLİR

Kablosuz ağınıza yabancı bir cihaz bağlandığında ilk dikkat çeken belirtilerden biri internet hızındaki beklenmedik düşüş olabiliyor. Özellikle video izlerken donmalar yaşanması, çevrim içi oyunlarda ping değerlerinin yükselmesi veya dosya indirme hızlarının aniden azalması şüphe oluşturabiliyor.

Bununla birlikte her yavaşlama doğrudan Wi-Fi şifresinin ele geçirildiği anlamına gelmiyor. Bölgesel altyapı sorunları, internet servis sağlayıcısından kaynaklanan arızalar veya modem performansı da benzer belirtiler gösterebiliyor.

Bağlantı sorunu yaşayanlar dikkat! Wi-Fi şifresinin çalındığı nasıl anlaşılır? 3

MODEM ARA YÜZÜNDEKİ CİHAZ LİSTESİNİ MUTLAKA KONTROL EDİN

Modern modemlerin büyük bölümünde ağa bağlı cihazların görüntülenebildiği bir yönetim ekranı bulunuyor. Burada yer alan telefon, bilgisayar, televizyon ve diğer akıllı cihazların size ait olup olmadığını düzenli olarak kontrol etmek büyük önem taşıyor.

Tanımadığınız bir cihaz adı ya da size ait olmayan bir MAC adresi görmeniz, ağınıza izinsiz erişim ihtimalini güçlendirebilir. Bazı modemlerde geçmiş bağlantılar da görüntülenebildiği için farklı saatlerde bağlanan cihazları tespit etmek mümkün olabiliyor.

Bağlantı sorunu yaşayanlar dikkat! Wi-Fi şifresinin çalındığı nasıl anlaşılır? 4

MODEM IŞIKLARI SÜREKLİ YANIP SÖNÜYORSA DİKKAT

Evde internet kullanan hiçbir cihaz açık değilken modem üzerindeki veri aktarım ışıklarının sürekli hareket etmesi de dikkat edilmesi gereken işaretlerden biri olarak gösteriliyor.

Her ne kadar bazı akıllı cihazlar arka planda veri alışverişi yapmaya devam etse de sürekli yoğun trafik görülmesi ağın kontrol edilmesini gerektirebilir. Özellikle IP kamera veya ağ depolama sistemi bulunmayan evlerde bu durum daha dikkat çekici kabul ediliyor.

Bağlantı sorunu yaşayanlar dikkat! Wi-Fi şifresinin çalındığı nasıl anlaşılır? 5

BASİT ŞİFRELER EN BÜYÜK GÜVENLİK AÇIĞI

Uzmanlara göre Wi-Fi ağlarının en büyük zafiyetlerinden biri hala kolay tahmin edilebilen şifreler. Doğum tarihi, telefon numarası veya "12345678" gibi basit kombinasyonlar kısa sürede tahmin edilebiliyor.

Eski güvenlik protokollerini kullanan modemler de daha fazla risk taşıyor. Yeni nesil WPA3 destekli modemler daha güçlü koruma sağlasa da yalnızca güçlü bir şifre kullanılması yeterli görülmüyor. Modem yönetici parolasının da değiştirilmesi öneriliyor.

Bağlantı sorunu yaşayanlar dikkat! Wi-Fi şifresinin çalındığı nasıl anlaşılır? 6

WI-FI GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

Ağ güvenliğini güçlendirmek isteyen kullanıcıların şu adımları uygulaması tavsiye ediliyor:

Öneri Sağladığı fayda
Güçlü ve uzun bir Wi-Fi şifresi oluşturun. Yetkisiz erişim riskini önemli ölçüde azaltır.
Modem yönetici parolasını değiştirin. Modem ayarlarının ele geçirilmesini önlemeye yardımcı olur.
Bağlı cihaz listesini düzenli olarak kontrol edin. Ağa bağlanan yabancı cihazları erken fark etmenizi sağlar.
WPS özelliğini devre dışı bırakın. Olası güvenlik açıklarını azaltarak ağı daha güvenli hale getirir.
Mümkünse WPA3 güvenlik protokolünü kullanın. Daha güçlü şifreleme sağlayarak kablosuz ağı daha iyi korur.
Misafir ağı oluşturun. Ana Wi-Fi şifresini paylaşmadan ziyaretçilere güvenli internet erişimi sunar.
Bağlantı sorunu yaşayanlar dikkat! Wi-Fi şifresinin çalındığı nasıl anlaşılır? 7

İNTERNETİNİZ YAVAŞSA ÖNCE BUNLARI KONTROL EDİN

İnternet hızındaki her düşüşte doğrudan şifrenin çalındığını düşünmenin doğru olmadığını belirtiliyor. Eski modemler, yoğun cihaz kullanımı veya servis sağlayıcı kaynaklı sorunlar da benzer belirtiler oluşturabiliyor.

Bu nedenle ilk adım olarak modem arayüzündeki bağlı cihaz listesinin incelenmesi, ardından güvenlik ayarlarının gözden geçirilmesi öneriliyor.

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