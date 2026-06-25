Bağlantı sorunu yaşayanlar dikkat! Wi-Fi şifresinin çalındığı nasıl anlaşılır?
İnternetiniz eskisine göre belirgin şekilde yavaşladıysa, modem ışıkları siz hiçbir cihaz kullanmıyorken bile sürekli hareket ediyorsa veya bağlı cihaz listesinde tanımadığınız isimler görüyorsanız Wi-Fi ağınıza izinsiz erişim sağlanmış olabilir.
Evlerde kullanılan cihaz sayısı arttıkça kablosuz ağ güvenliği de her zamankinden daha önemli hale geldi. Akıllı telefonlardan televizyonlara, güvenlik kameralarından oyun konsollarına kadar birçok cihazın aynı ağ üzerinden internete bağlanması Wi-Fi ağlarını siber saldırılar açısından daha cazip hedeflere dönüştürüyor.
İNTERNET HIZINDAKİ ANİ DÜŞÜŞ İLK UYARI OLABİLİR
Kablosuz ağınıza yabancı bir cihaz bağlandığında ilk dikkat çeken belirtilerden biri internet hızındaki beklenmedik düşüş olabiliyor. Özellikle video izlerken donmalar yaşanması, çevrim içi oyunlarda ping değerlerinin yükselmesi veya dosya indirme hızlarının aniden azalması şüphe oluşturabiliyor.
Bununla birlikte her yavaşlama doğrudan Wi-Fi şifresinin ele geçirildiği anlamına gelmiyor. Bölgesel altyapı sorunları, internet servis sağlayıcısından kaynaklanan arızalar veya modem performansı da benzer belirtiler gösterebiliyor.
MODEM ARA YÜZÜNDEKİ CİHAZ LİSTESİNİ MUTLAKA KONTROL EDİN
Modern modemlerin büyük bölümünde ağa bağlı cihazların görüntülenebildiği bir yönetim ekranı bulunuyor. Burada yer alan telefon, bilgisayar, televizyon ve diğer akıllı cihazların size ait olup olmadığını düzenli olarak kontrol etmek büyük önem taşıyor.
Tanımadığınız bir cihaz adı ya da size ait olmayan bir MAC adresi görmeniz, ağınıza izinsiz erişim ihtimalini güçlendirebilir. Bazı modemlerde geçmiş bağlantılar da görüntülenebildiği için farklı saatlerde bağlanan cihazları tespit etmek mümkün olabiliyor.
MODEM IŞIKLARI SÜREKLİ YANIP SÖNÜYORSA DİKKAT
Evde internet kullanan hiçbir cihaz açık değilken modem üzerindeki veri aktarım ışıklarının sürekli hareket etmesi de dikkat edilmesi gereken işaretlerden biri olarak gösteriliyor.
Her ne kadar bazı akıllı cihazlar arka planda veri alışverişi yapmaya devam etse de sürekli yoğun trafik görülmesi ağın kontrol edilmesini gerektirebilir. Özellikle IP kamera veya ağ depolama sistemi bulunmayan evlerde bu durum daha dikkat çekici kabul ediliyor.
BASİT ŞİFRELER EN BÜYÜK GÜVENLİK AÇIĞI
Uzmanlara göre Wi-Fi ağlarının en büyük zafiyetlerinden biri hala kolay tahmin edilebilen şifreler. Doğum tarihi, telefon numarası veya "12345678" gibi basit kombinasyonlar kısa sürede tahmin edilebiliyor.
Eski güvenlik protokollerini kullanan modemler de daha fazla risk taşıyor. Yeni nesil WPA3 destekli modemler daha güçlü koruma sağlasa da yalnızca güçlü bir şifre kullanılması yeterli görülmüyor. Modem yönetici parolasının da değiştirilmesi öneriliyor.