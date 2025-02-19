Yurt Time sonuç tarihi 2025 | KYK YURT Time sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından hayata geçirilen Yurt-Time Projesi kapsamında başvuru süreci tamamlandı ve gözler şimdi sonuçlara çevrildi. Öğrencilerin, kaldıkları yurtta çeşitli görevler alarak hem ekonomik destek sağlamalarına hem de iş hayatına ilk adımı atmalarına olanak tanıyan bu proje, yoğun ilgi görüyor. Peki KYK Yurt-Time 2. dönem sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?