Slavko Vincic kimdir, kaç yaşında, nereli? GS-FB derbi Hakemi Slavko Vincic hangi maçları yönetti?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev derbinin öncesinde pek çok isim gündeme gelirken, Türkiye Futbol Federasyonu kritik karşılaşmayı yönetmesi için Sloven hakem Slavko Vincic'i görevlendirdi. Şampiyonluk mücadelesi veren iki ezeli rakibin mücadelesinde düdük çalacak olan Vincic'in kariyeri ve yönettiği önemli maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor.