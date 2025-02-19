Slavko Vincic kimdir, kaç yaşında, nereli? GS-FB derbi Hakemi Slavko Vincic hangi maçları yönetti?
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki sezonun en kritik derbisine sayılı günler kalırken, mücadeleyi yönetecek hakem büyük merak konusu oldu. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek bu dev maçta düdük çalacak isim Slovenya'nın deneyimli hakemi Slavko Vincic oalrak açıklandı. Peki Slavko Vincic kimdir ve kariyerinde hangi önemli karşılaşmalarda görev aldı?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.02.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 11:26