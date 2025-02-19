Viral Galeri Viral Liste Slavko Vincic kimdir, kaç yaşında, nereli? GS-FB derbi Hakemi Slavko Vincic hangi maçları yönetti?

Slavko Vincic kimdir, kaç yaşında, nereli? GS-FB derbi Hakemi Slavko Vincic hangi maçları yönetti?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki sezonun en kritik derbisine sayılı günler kalırken, mücadeleyi yönetecek hakem büyük merak konusu oldu. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek bu dev maçta düdük çalacak isim Slovenya'nın deneyimli hakemi Slavko Vincic oalrak açıklandı. Peki Slavko Vincic kimdir ve kariyerinde hangi önemli karşılaşmalarda görev aldı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.02.2025 13:50 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 11:26
Slavko Vincic kimdir, kaç yaşında, nereli? GS-FB derbi Hakemi Slavko Vincic hangi maçları yönetti?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev derbinin öncesinde pek çok isim gündeme gelirken, Türkiye Futbol Federasyonu kritik karşılaşmayı yönetmesi için Sloven hakem Slavko Vincic'i görevlendirdi. Şampiyonluk mücadelesi veren iki ezeli rakibin mücadelesinde düdük çalacak olan Vincic'in kariyeri ve yönettiği önemli maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor.

DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU
Slavko Vincic kimdir, kaç yaşında, nereli? GS-FB derbi Hakemi Slavko Vincic hangi maçları yönetti?

Slavko Vincic Kimdir?

Slavko Vincic, 25 Kasım 1979 doğumlu bir Sloven futbol hakemidir. 2010 yılından bu yana FIFA kokartına sahip olan Vincic, uluslararası düzeydeki başarısıyla adını duyurmuştur. UEFA Euro 2012'de Damir Skomina'nın ekibinde yardımcı hakem olarak yer almasının ardından, Avrupa futbolunun önemli hakemlerinden biri haline gelmiştir. 2020'li yıllarda ise UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi gibi prestijli organizasyonlarda birçok kritik maçı yöneterek adını dünya çapında duyurmuştur.

Slavko Vincic kimdir, kaç yaşında, nereli? GS-FB derbi Hakemi Slavko Vincic hangi maçları yönetti?

Vincic'in Kariyerindeki Önemli Maçlar
Slavko Vincic, bugüne kadar pek çok önemli karşılaşmayı yönetmiştir. Bunların başında, 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynanan Porto – Chelsea maçı gelmektedir. Ayrıca 2020-21 UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Arsenal – Villarreal karşılaşmasını yöneten Vincic, 2022 UEFA Avrupa Ligi Finali'nde de Eintracht Frankfurt – Rangers maçını yönetmiştir.

Slavko Vincic kimdir, kaç yaşında, nereli? GS-FB derbi Hakemi Slavko Vincic hangi maçları yönetti?

Vincic'in en prestijli görevlerinden biri ise 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finali olacak. 1 Haziran 2024'te Wembley Stadyumu'nda Borussia Dortmund ile Real Madrid arasındaki büyük maçı yönetecek olan Vincic, bu maçla birlikte kariyerinde önemli bir adım atacak.

Slavko Vincic kimdir, kaç yaşında, nereli? GS-FB derbi Hakemi Slavko Vincic hangi maçları yönetti?

Euro 2020'de de görev alan hakem, grup aşamasında İspanya – İsveç ve İsviçre – Türkiye maçlarını yönetmiş, çeyrek finalde ise İtalya – Belçika karşılaşmasında düdük çalmıştır.

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