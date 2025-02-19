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Sağlık alarmı! En hızlı yayılan kanser türleri açıklandı! Bu belirtilere dikkat

Kanser, insan vücudundaki bazı hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması ve çevredeki dokulara yayılmasıyla meydana gelen bir hastalıktır. Vücudumuzda trilyonlarca hücre bulunur ve bu hücrelerden herhangi biri kansere dönüşebilir. Kanserin bazı türleri ise hızla yayılıyor ve erken teşhis edilmezse ciddi tehdit oluşturuyor! Peki en hızlı yayılan kanser türleri hangileri? Bu belirtilere dikkat!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.02.2025 13:04
Sağlık alarmı! En hızlı yayılan kanser türleri açıklandı! Bu belirtilere dikkat

Kanser, dünya genelinde en büyük sağlık tehditlerinden biri! Günümüz yaşam tarzı, sağlıksız beslenme alışkanlıkları, hareketsizlik ve stres gibi faktörler kanser riskini artırıyor. Ancak bazı kanser türleri var ki diğerlerine göre çok daha hızlı yayılıyor. Erken teşhis ve tedavi süreci büyük önem taşırken, bu hastalıkların belirtilerini bilmek hayat kurtarıcı olabilir. İşte en hızlı yayılan kanser türleri ve korunma yolları...

Sağlık alarmı! En hızlı yayılan kanser türleri açıklandı! Bu belirtilere dikkat

Normal şartlarda hücreler belirli bir düzen içinde doğar, büyür ve belirli bir süre sonra ölerek yerini yeni hücrelere bırakır. Ancak kanser ortaya çıktığında bu doğal süreç bozulur ve hücreler kontrolsüz şekilde bölünmeye başlar. Yaşlanmış veya hasar görmüş hücrelerin ölmesi gerekirken yaşamaya devam etmeleri ve gereksiz yere çoğalmaları sonucunda, zamanla tümör adı verilen anormal doku kütleleri oluşur. Çoğu kanser türü katı tümörler şeklinde gelişirken, lösemi gibi bazı kanser türlerinde bu tip tümör oluşumu görülmez.

Sağlık alarmı! En hızlı yayılan kanser türleri açıklandı! Bu belirtilere dikkat

En Tehlikeli ve Hızlı Yayılan Kanser Türleri

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, 2020 yılında dünya çapında en fazla can kaybına yol açan kanser türleri belirlendi. Yaklaşık 1,8 milyon ölüme neden olan akciğer kanseri listenin başında yer alırken, onu 916 bin ölümle kolorektal kanser ve 830 bin ölümle karaciğer kanseri takip etti. Prostat kanseri ve meme kanseri de dünya genelinde en yaygın görülen kanser türleri arasında bulunuyor.

Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı'nın (IARC) 2022 yılı verilerine göre, akciğer kanseri dünya genelinde en sık teşhis edilen kanser türü oldu. Yaklaşık 2,5 milyon vaka ile tüm kanser vakalarının %12,4'ünü oluşturuyor. Akciğer kanserini meme kanseri (%11,6) ve kolorektal kanser (%9,6) takip ediyor.

Aynı zamanda, akciğer kanseri en ölümcül kanser türü olmaya devam ediyor. 2022'de 1,8 milyon kişi (%18,7) bu hastalık nedeniyle hayatını kaybederken, ikinci sırada kolorektal kanser (%9,3), üçüncü sırada ise karaciğer kanseri (%7,8) yer aldı.

Sağlık alarmı! En hızlı yayılan kanser türleri açıklandı! Bu belirtilere dikkat

Akciğer Kanseri

Dünya genelinde en fazla ölüme neden olan kanser türlerinden biri akciğer kanseridir. Sigara kullanımının bırakılmasıyla akciğer kanseri vakalarının yaklaşık %90'ının önüne geçmek mümkün olabilir. Uzun süreli öksürük, kanlı balgam, göğüs ağrısı, ses kısıklığı, nefes darlığı ve kilo kaybı gibi belirtiler gösterir.

Hastalığın erken teşhisi için akciğer grafisi ve bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme yöntemleri kullanılabilir. Risk grubundaki kişiler (özellikle 55 yaş üzerinde ve uzun yıllar sigara kullanmış olanlar) için düşük doz bilgisayarlı tomografiyle düzenli taramalar hayati önem taşır.

Sağlık alarmı! En hızlı yayılan kanser türleri açıklandı! Bu belirtilere dikkat

Kolorektal Kanserler

Hızlı yayılma özelliği gösteren kolorektal kanserler, erken teşhis edilmesi durumunda %90 oranında önlenebilir. En yaygın belirtileri kabızlık, makattan kan gelmesi, dışkıda değişiklikler, karın şişkinliği ve ağrı olarak sıralanabilir. Teşhis için en güvenilir yöntem kolonoskopidir. Ayrıca dışkıda gizli kan testi veya baryumlu kalın bağırsak görüntülemesi de tarama yöntemleri arasında yer almaktadır. 50 yaşını geçmiş herkesin düzenli olarak taramadan geçmesi, hastalığın erken evrede tespit edilmesini sağlayabilir.

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