Sağlık alarmı! En hızlı yayılan kanser türleri açıklandı! Bu belirtilere dikkat

En Tehlikeli ve Hızlı Yayılan Kanser Türleri

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, 2020 yılında dünya çapında en fazla can kaybına yol açan kanser türleri belirlendi. Yaklaşık 1,8 milyon ölüme neden olan akciğer kanseri listenin başında yer alırken, onu 916 bin ölümle kolorektal kanser ve 830 bin ölümle karaciğer kanseri takip etti. Prostat kanseri ve meme kanseri de dünya genelinde en yaygın görülen kanser türleri arasında bulunuyor.

Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı'nın (IARC) 2022 yılı verilerine göre, akciğer kanseri dünya genelinde en sık teşhis edilen kanser türü oldu. Yaklaşık 2,5 milyon vaka ile tüm kanser vakalarının %12,4'ünü oluşturuyor. Akciğer kanserini meme kanseri (%11,6) ve kolorektal kanser (%9,6) takip ediyor.

Aynı zamanda, akciğer kanseri en ölümcül kanser türü olmaya devam ediyor. 2022'de 1,8 milyon kişi (%18,7) bu hastalık nedeniyle hayatını kaybederken, ikinci sırada kolorektal kanser (%9,3), üçüncü sırada ise karaciğer kanseri (%7,8) yer aldı.