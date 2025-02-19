Sağlık alarmı! En hızlı yayılan kanser türleri açıklandı! Bu belirtilere dikkat
Kanser, insan vücudundaki bazı hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması ve çevredeki dokulara yayılmasıyla meydana gelen bir hastalıktır. Vücudumuzda trilyonlarca hücre bulunur ve bu hücrelerden herhangi biri kansere dönüşebilir. Kanserin bazı türleri ise hızla yayılıyor ve erken teşhis edilmezse ciddi tehdit oluşturuyor! Peki en hızlı yayılan kanser türleri hangileri? Bu belirtilere dikkat!
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.02.2025 13:04