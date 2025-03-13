Yurt dışı ucuz bilet kampanyası başladı! Sadece 14 Euro’ya avantajlı seyahat imkanı: Almanya, Bosna, İtalya...

Pegasus Hava Yolları, uygun fiyatlı yurt dışı seyahati yapmak isteyenler için kaçırılmayacak bir kampanya duyurdu. Sınırlı sayıdaki koltuk için 14 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla bilet satışı yapılacak. Kurban Bayramı tatilini yurt dışında geçirmek isteyen yolcular bu fırsatı yakalamak için harekete geçti. Peki kampanya hangi şehirlerde geçerli? İşte Pegasus'un yeni kampanyasına dair tüm detaylar…