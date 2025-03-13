Yurt dışı ucuz bilet kampanyası başladı! Sadece 14 Euro'ya avantajlı seyahat imkanı: Almanya, Bosna, İtalya...
Pegasus Hava Yolları, yurt dışı seyahat planı yapanlar için dikkat çeken bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında belirli bölgelere sınırlı sayıda koltuk için 14 Euro + vergilerle bilet satışı yapılacak. Özellikle Kurban Bayramı tatilini yurt dışında geçirmek isteyenler, bu fırsattan yararlanarak uygun fiyatlı bilet bulmanın yollarını araştırıyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.03.2025 12:43