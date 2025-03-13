Viral Galeri Viral Liste Yurt dışı ucuz bilet kampanyası başladı! Sadece 14 Euro'ya avantajlı seyahat imkanı: Almanya, Bosna, İtalya...

Yurt dışı ucuz bilet kampanyası başladı! Sadece 14 Euro'ya avantajlı seyahat imkanı: Almanya, Bosna, İtalya...

Pegasus Hava Yolları, yurt dışı seyahat planı yapanlar için dikkat çeken bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında belirli bölgelere sınırlı sayıda koltuk için 14 Euro + vergilerle bilet satışı yapılacak. Özellikle Kurban Bayramı tatilini yurt dışında geçirmek isteyenler, bu fırsattan yararlanarak uygun fiyatlı bilet bulmanın yollarını araştırıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.03.2025 12:43
Yurt dışı ucuz bilet kampanyası başladı! Sadece 14 Euro’ya avantajlı seyahat imkanı: Almanya, Bosna, İtalya...

Pegasus Hava Yolları, uygun fiyatlı yurt dışı seyahati yapmak isteyenler için kaçırılmayacak bir kampanya duyurdu. Sınırlı sayıdaki koltuk için 14 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla bilet satışı yapılacak. Kurban Bayramı tatilini yurt dışında geçirmek isteyen yolcular bu fırsatı yakalamak için harekete geçti. Peki kampanya hangi şehirlerde geçerli? İşte Pegasus'un yeni kampanyasına dair tüm detaylar…

Yurt dışı ucuz bilet kampanyası başladı! Sadece 14 Euro’ya avantajlı seyahat imkanı: Almanya, Bosna, İtalya...

14 Euro'luk Kampanya Hangi Tarihlerde Geçerli?

Pegasus'un resmi web sitesi flypgs.com üzerinden yapılan duyuruya göre, 13-14 Mart 2025 tarihlerinde alınan biletler, 1 Nisan - 30 Haziran 2025 tarihleri arasındaki yurt dışı uçuşlarında geçerli olacak. Kampanya kapsamındaki biletler sadece Pegasus BolBol üyelerine özel olarak satışa sunulacak. Uygun fiyatlı biletlerin yanı sıra ek avantajlar da sunuluyor.

Yurt dışı ucuz bilet kampanyası başladı! Sadece 14 Euro’ya avantajlı seyahat imkanı: Almanya, Bosna, İtalya...

Kampanya kapsamında Light Paket bilet satın alan yolcular, 9 Euro'ya ek kabin bagajı hakkı ve 9 Euro'ya 12 kg uçak altı bagajı hakkı satın alabilecek. Ayrıca, Light Paket yerine Süper Eko Paket tercih edenler, bilet fiyatına 19 Euro fark ödeyerek ekstra haklara sahip olabilecek.

Yurt dışı ucuz bilet kampanyası başladı! Sadece 14 Euro’ya avantajlı seyahat imkanı: Almanya, Bosna, İtalya...

Kampanyadan Kimler Yararlanabilir?

Bu özel fırsattan yalnızca Pegasus'un sadakat programı BolBol üyeleri faydalanabilecek. Bilet alımı sadece flypgs.com ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden yapılabilecek. Kampanya kapsamında 80.000 koltukla sınırlı uçuşlar satışa sunulacak.

Yurt dışı ucuz bilet kampanyası başladı! Sadece 14 Euro’ya avantajlı seyahat imkanı: Almanya, Bosna, İtalya...

Kampanyadan Nasıl Yararlanabilirsiniz?

Pegasus'un uygun fiyatlı yurt dışı uçak biletlerinden faydalanmak için 13-14 Mart 2025 tarihlerinde biletinizi satın almanız gerekiyor. Satın alınan biletlerin ödeme ve biletleme işlemlerinin belirtilen tarihler içinde tamamlanması şart koşuluyor. Kampanya kapsamında alınan biletler yalnızca belirlenen 1 Nisan - 30 Haziran 2025 tarihleri arasında kullanılabilecek.

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