Kilo vermeyi destekleyen yüksek proteinli besinler

Süzme Peynir

Süzme peynir, yavaş sindirilen kazein proteini sayesinde uzun süre tokluk sağlar. Kalsiyum içerir, metabolizmayı destekler. Hem lezzeti hem de besleyici değeri ile diyetinize renk katacak bu peynir, sağlıklı kilo kontrolünde de etkili.