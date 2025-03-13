Yumurta mı, badem mi? Hangi besin daha fazla protein sağlıyor?
Beslenme dünyasında yumurta ve badem karşılaştırması protein kaynağı açısından sıklıkla gündeme geliyor. Hem sporcular hem de sağlıklı yaşamı benimseyen bireyler hangisinin daha fazla protein içerdiğini merak ediyor. Yüksek amino asit profillerine sahip olan yumurta ve badem, sağlık üzerindeki etkileriyle ön plana çıkıyor. İşte besin değerleri ve sağlığa etkileri...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.03.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 12:05