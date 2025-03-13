Yumurta mı, badem mi? Hangi besin daha fazla protein sağlıyor?

Sağlıklı yaşamın temel taşlarından biri olan protein, kas yapımından onarıma, enzim üretiminden genel vücut fonksiyonlarına kadar sayısız fayda sağlıyor. Tüm temel amino asitleri içeren tam protein kaynakları, vücudun optimum işleyişi için vazgeçilmezdir. Bu bağlamda, yumurta, sunduğu üstün amino asit profil değeriyle öne çıkarken, badem de sağlıklı yağları, lif ve antioksidan içeriğiyle dikkat çekiyor. Peki yumurta mı badem mi? Hangisi daha fazla protein sağlıyor?