Viral Galeri Viral Liste Orta yaşta sağlıklı beslenme alışkanlıkları demans riskini azaltıyor! Bilim insanları açıkladı

Orta yaşta sağlıklı beslenme alışkanlıkları demans riskini azaltıyor! Bilim insanları açıkladı

Sağlıklı beslenme alışkanlıkları, ileri yaşlarda zihinsel performansı korumaya ve demans gibi ciddi sağlık sorunlarını önlemeye yardımcı oluyor! Araştırmalar, 50'li ve 60'lı yaşlarda dengeli beslenme alışkanlıklarının demans riskini yüzde 25 oranında geciktirebileceğini ortaya koyuyor. Bilim insanları, bireylerin yaşam tarzlarında yapacakları küçük değişikliklerin, ilerleyen yaşlarda bilişsel performansı olumlu yönde etkilediğini gözler önüne seriyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.03.2025 11:10
Orta yaşta sağlıklı beslenme alışkanlıkları demans riskini azaltıyor!

Yaşamın en kritik dönemlerinden biri olan orta yaş, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının beyin fonksiyonları üzerindeki etkileri açısından büyük önem taşıyor. Bilimsel çalışmalar, dengeli bir diyetin yalnızca beden sağlığını desteklemekle kalmayıp, beyin aktivitesini ve hafızayı da güçlendirdiğini ortaya koyuyor.

Orta yaşta sağlıklı beslenme alışkanlıkları demans riskini azaltıyor!

Bu Besinler Hafızayı Güçlendiriyor

İngiltere merkezli araştırmacıların yürüttüğü uzun soluklu çalışmalar, 48 ila 70 yaş aralığındaki bireylerde uygulanan sağlıklı beslenme programlarının beyin bölgelerindeki aktiviteleri olumlu yönde etkilediğini gösteriyor.

Orta yaşta sağlıklı beslenme alışkanlıkları demans riskini azaltıyor!

Araştırmalarda, balık, bakliyat, sebze ve meyve ağırlıklı diyetin, şeker ve işlenmiş gıdalardan uzak durulması sonucu, beynin hafıza merkezi olan hipokampüs ile görsel işlemden sorumlu oksipital lob arasındaki bağlantının güçlendiği tespit edildi.

Orta yaşta sağlıklı beslenme alışkanlıkları demans riskini azaltıyor!

Beslenme Alışkanlıkları Beyin Sağlığını Etkiliyor

Araştırmalar, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının merkezi obeziteyi önlemede ve dolayısıyla demans riskini azaltmada önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Yapılan çalışmalarda, 11 yıl boyunca 512 kişinin beslenme alışkanlıkları takip edildi. 21 yıl boyunca süreç takip edildi ve 664 kişinin bel-kalça oranı değerlendirildi.

Orta yaşta sağlıklı beslenme alışkanlıkları demans riskini azaltıyor!

Oxford Üniversitesi uzmanları tarafından, orta yaşlarda vücut yağ dağılımının beyin fonksiyonlarına doğrudan etkisi olduğu belirlendi. Sağlıklı bir diyetle yaşamını sürdüren gönüllülerde, beynin işleme kapasitesi ve hafıza performansında belirgin iyileşmeler gözlemlendi.

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