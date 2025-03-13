Orta yaşta sağlıklı beslenme alışkanlıkları demans riskini azaltıyor! Bilim insanları açıkladı

Yaşamın en kritik dönemlerinden biri olan orta yaş, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının beyin fonksiyonları üzerindeki etkileri açısından büyük önem taşıyor. Bilimsel çalışmalar, dengeli bir diyetin yalnızca beden sağlığını desteklemekle kalmayıp, beyin aktivitesini ve hafızayı da güçlendirdiğini ortaya koyuyor.