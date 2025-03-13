Orta yaşta sağlıklı beslenme alışkanlıkları demans riskini azaltıyor! Bilim insanları açıkladı
Sağlıklı beslenme alışkanlıkları, ileri yaşlarda zihinsel performansı korumaya ve demans gibi ciddi sağlık sorunlarını önlemeye yardımcı oluyor! Araştırmalar, 50'li ve 60'lı yaşlarda dengeli beslenme alışkanlıklarının demans riskini yüzde 25 oranında geciktirebileceğini ortaya koyuyor. Bilim insanları, bireylerin yaşam tarzlarında yapacakları küçük değişikliklerin, ilerleyen yaşlarda bilişsel performansı olumlu yönde etkilediğini gözler önüne seriyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.03.2025 11:10