Yılmaz Erdoğan'ın köy hayatı: İşini de oraya götürdü

"İnci Taneleri" dizisinin yoğun set temposunu geride bırakan usta sanatçı Yılmaz Erdoğan, iş stresinden uzaklaşarak Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki çiftliğine yerleşti. Doğayla iç içe, sakin bir yaşam süren Erdoğan, organik tarımla uğraştığı yeni hayatından kareleri takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, "İnci Taneleri" dizisinin ardından rotasını yeniden Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki çiftlik evine çevirdi. Şehir hayatının karmaşasından uzaklaşarak toprakla iç içe bir yaşam süren Erdoğan, bahçe işleriyle uğraştığı ve köpekleriyle vakit geçirdiği anları takipçileriyle paylaştı.

"YAŞAMAK ŞAHİT OLMAK, SUYLA TOPRAĞIN SEVDASINA" Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda toprağı bellerken ve sadık dostlarıyla vakit geçirirken görülen sanatçı, bu huzurlu karelere "Yaşamak şahit olmak, suyla toprağın sevdasına" notunu düştü.

Takipçilerinden büyük ilgi gören paylaşımlar, Erdoğan'ın Köyceğiz'deki yaşam tarzının doğal ve samimi yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Geçtiğimiz günlerde yerel pazardan yaptığı domates, biber ve sarımsak alışverişini de paylaşan usta isim, doğal yaşamın her anını sindirerek yaşıyor.

"İNZİVA DEĞİL ÜRETİM" Köyceğiz'e taşınma kararını bir "inziva" olarak nitelendirilmesine karşı çıkan Erdoğan, bölgedeki faaliyetlerinin yoğun bir çalışma temposu içerdiğini vurguladı: "Köyceğiz'e gitmemin nedeni İstanbul'daki hayatımın bir AVM'de kahve içmek, trafikte beklemek ve eve dönmek olduğunu anladığımdandır. İnziva lafı var; öyle bir şey yok. Tam tersi daha çok çalışıyoruz. Bir de tarla işi var; buğdaydan susama kadar her şeyi ekiyoruz."

ÇİFTLİĞİ HEM YAŞAM HEM FİLM ÜSSÜ OLDU 2016 yılında çiftliğini bir film platosuna dönüştüren Yılmaz Erdoğan, pek çok başarılı yapıma da burada imza attı. "Ekşi Elmalar" ile başlayan bu süreç; Tatlım Tatlım, Kolonya Cumhuriyeti ve Deliha 2 gibi projelerle devam etti.