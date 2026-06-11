Vildan Atasever'den oğluyla ilk fotoğraf! Takipçileri mest oldu

Oyuncu Vildan Atasever ve usta müzisyen Mehmet Erdem, bu yıl kucaklarına aldıkları oğullarıyla ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Atasever, 4,5 aylık oğluyla verdiği doğal pozla hayranlarından tam not aldı.

Son olarak atv'nin sevilen dizisi Aile Saadeti'nde rol alan Vildan Atasever şimdilerde anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. Magazin dünyasının en sevilen ve örnek gösterilen çiftlerinden biri olan Vildan Atasever ve Mehmet Erdem, 9 Eylül 2021'de sade bir törenle hayatlarını birleştirmişti.

Nikah günü paylaştığı "Kızlar ben hazırım, bekliyorum" notuyla hafızalara kazınan Atasever, o günden bu yana özel hayatını büyük bir titizlikle gözlerden uzak tutuyor.

AİLE HAYATINA ODAKLANDILAR Ocak ayında ilk bebeklerini kucaklarına alarak anne-baba olma sevincini yaşayan çift, doğumun ardından tüm enerjilerini aile yaşantılarına ve minik bebeklerinin bakımına çevirdi. Hamilelik sürecini de oldukça sakin ve medyadan uzak geçiren ünlü çift, 26 Ocak'ta dünyaya gelen oğullarıyla yeni bir döneme adım attı.

BEKLENEN KARE GELDİ Uzun süredir sessizliğini koruyan ve vaktinin tamamını oğluna ayıran Vildan Atasever, bu sessizliğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bozdu. 4,5 aylık oğluyla objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, makyajsız ve doğal haliyle büyük beğeni topladı.

HAYRAN BIRAKAN ANNE-OĞUL POZU Anne ve oğlunun sıcak ve samimi anları, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Takipçileri fotoğrafa "Çok güzel bir anne oldun", "Allah bağışlasın" ve "Maşallah canımm güle güle büyüt" şeklinde övgü dolu yorumlar bıraktı.