Lyme hastalığı nedir, kene ısırığı sonrası görülen belirtiler neler? İlk 72 saat önemli!

Yaz aylarında artan kene vakaları, Lyme hastalığı riskini de beraberinde getiriyor. Kene ısırığından günler ya da aylar sonra ortaya çıkabilen ateş, döküntü, eklem ağrısı ve sinir sistemi belirtileri erken fark edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Kene ısırığı her zaman basit bir cilt sorunu olarak kalmıyor. Bakteri taşıyan kenelerin neden olduğu Lyme hastalığı, ilk günlerde grip benzeri belirtilerle başlayıp ilerleyen dönemde kalp, sinir sistemi ve eklemleri etkileyebiliyor. Özellikle yaz aylarında doğada daha fazla zaman geçirilmesiyle birlikte risk artarken, erken teşhis hem hastalığın yayılmasını önlüyor hem de kalıcı sağlık sorunlarının önüne geçiyor.

LYME HASTALIĞI NEDİR? Lyme hastalığı, enfekte kenelerin taşıdığı bakterilerin insan vücuduna geçmesiyle gelişen bir enfeksiyon hastalığıdır. Tedavi edilmediğinde yalnızca cildi değil, eklemleri, sinir sistemini ve kalbi de etkileyebilir. Hastalığın belirtileri enfeksiyonun evresine göre değişiklik gösterebilir.

KENE ISIRIĞI SONRASI GÖRÜLEN BELİRTİLER FDA'ya göre kene ısırığından sonraki ilk 3 ila 30 gün içinde ateş, titreme, baş ağrısı, halsizlik, kas ağrıları, eklem ağrıları ve lenf bezlerinde şişlik görülebilir. Bu belirtiler çoğu zaman mevsimsel enfeksiyonlarla karıştırılabildiği için gözden kaçabilir. Bazı kişilerde belirgin bir döküntü oluşmasa da enfeksiyon vücutta ilerlemeye devam edebilir. Bu nedenle kene teması sonrası gelişen ve açıklanamayan şikayetler dikkate alınmalıdır.

Lyme Hastalığının En Belirgin İşareti Lyme hastalığında en sık görülen bulgulardan biri "eritema migrans" adı verilen halka şeklindeki kırmızı döküntüdür. Genellikle kenenin tutunduğu bölgede ortaya çıkar ve günler içinde genişleyebilir. Döküntü çoğu zaman sıcak hissedilir ancak kaşıntı veya ağrıya neden olmaz. Merkez kısmının zamanla açılması nedeniyle hedef tahtasını andıran bir görünüm oluşabilir. Ancak her vakada bu klasik görüntü görülmeyebilir.