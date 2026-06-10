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Lyme hastalığı nedir, kene ısırığı sonrası görülen belirtiler neler? İlk 72 saat önemli!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Yaz aylarında artan kene vakaları, Lyme hastalığı riskini de beraberinde getiriyor. Kene ısırığından günler ya da aylar sonra ortaya çıkabilen ateş, döküntü, eklem ağrısı ve sinir sistemi belirtileri erken fark edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Lyme hastalığı nedir, kene ısırığı sonrası görülen belirtiler neler? İlk 72 saat önemli! 1

Kene ısırığı her zaman basit bir cilt sorunu olarak kalmıyor. Bakteri taşıyan kenelerin neden olduğu Lyme hastalığı, ilk günlerde grip benzeri belirtilerle başlayıp ilerleyen dönemde kalp, sinir sistemi ve eklemleri etkileyebiliyor. Özellikle yaz aylarında doğada daha fazla zaman geçirilmesiyle birlikte risk artarken, erken teşhis hem hastalığın yayılmasını önlüyor hem de kalıcı sağlık sorunlarının önüne geçiyor.

Lyme hastalığı nedir, kene ısırığı sonrası görülen belirtiler neler? İlk 72 saat önemli! 2

LYME HASTALIĞI NEDİR?

Lyme hastalığı, enfekte kenelerin taşıdığı bakterilerin insan vücuduna geçmesiyle gelişen bir enfeksiyon hastalığıdır. Tedavi edilmediğinde yalnızca cildi değil, eklemleri, sinir sistemini ve kalbi de etkileyebilir. Hastalığın belirtileri enfeksiyonun evresine göre değişiklik gösterebilir.

Lyme hastalığı nedir, kene ısırığı sonrası görülen belirtiler neler? İlk 72 saat önemli! 3

KENE ISIRIĞI SONRASI GÖRÜLEN BELİRTİLER

FDA'ya göre kene ısırığından sonraki ilk 3 ila 30 gün içinde ateş, titreme, baş ağrısı, halsizlik, kas ağrıları, eklem ağrıları ve lenf bezlerinde şişlik görülebilir. Bu belirtiler çoğu zaman mevsimsel enfeksiyonlarla karıştırılabildiği için gözden kaçabilir.

Bazı kişilerde belirgin bir döküntü oluşmasa da enfeksiyon vücutta ilerlemeye devam edebilir. Bu nedenle kene teması sonrası gelişen ve açıklanamayan şikayetler dikkate alınmalıdır.

Lyme hastalığı nedir, kene ısırığı sonrası görülen belirtiler neler? İlk 72 saat önemli! 4

Lyme Hastalığının En Belirgin İşareti

Lyme hastalığında en sık görülen bulgulardan biri "eritema migrans" adı verilen halka şeklindeki kırmızı döküntüdür. Genellikle kenenin tutunduğu bölgede ortaya çıkar ve günler içinde genişleyebilir.

Döküntü çoğu zaman sıcak hissedilir ancak kaşıntı veya ağrıya neden olmaz. Merkez kısmının zamanla açılması nedeniyle hedef tahtasını andıran bir görünüm oluşabilir. Ancak her vakada bu klasik görüntü görülmeyebilir.

Lyme hastalığı nedir, kene ısırığı sonrası görülen belirtiler neler? İlk 72 saat önemli! 5

İleri Evrede Görülen Ciddi Belirtiler

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) makalesine göre tedavi edilmeyen Lyme hastalığında belirtiler haftalar veya aylar sonra daha ciddi boyutlara ulaşabilir. Şiddetli baş ağrıları, boyun tutulması ve vücudun farklı bölgelerinde yeni döküntüler ortaya çıkabilir.

Yüz kaslarında güçsüzlük veya yüz felci gelişebilir. Ayrıca diz başta olmak üzere büyük eklemlerde ağrı ve şişlikle seyreden artrit görülebilir. Bu durum günlük hareketleri önemli ölçüde zorlaştırabilir.

Lyme hastalığı nedir, kene ısırığı sonrası görülen belirtiler neler? İlk 72 saat önemli! 6

Kalp ve Sinir Sistemini Etkileyebiliyor

Hastalığın ilerlemesiyle birlikte kalp ritminde bozukluklar meydana gelebilir. Çarpıntı, düzensiz kalp atışı, nefes darlığı ve baş dönmesi Lyme hastalığının kardiyolojik belirtileri arasında yer alır.

Bazı vakalarda beyin ve omurilik dokularında iltihap gelişebilir. Ellerde ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma, sinir ağrıları ve denge problemleri de görülebilen belirtiler arasındadır.

Lyme hastalığı nedir, kene ısırığı sonrası görülen belirtiler neler? İlk 72 saat önemli! 7

KENE ISIRIĞI SONRASI RİSK NE KADAR SÜRÜYOR?

Lyme bakterisinin insana geçebilmesi için kenenin genellikle 36 ila 48 saatten uzun süre cilde tutunmuş olması gerekiyor. İlk 24 saat içinde fark edilip çıkarılan kenelerde bulaşma riski önemli ölçüde azalıyor.

Bununla birlikte belirtiler hemen ortaya çıkmayabilir. Şikayetlerin gelişmesi günler hatta haftalar sürebileceği için kene teması sonrasında sağlık durumunun takip edilmesi önem taşıyor.

Lyme hastalığı nedir, kene ısırığı sonrası görülen belirtiler neler? İlk 72 saat önemli! 8

KİMLER DAHA FAZLA RİSK ALTINDA?

Ormanlık alanlarda çalışanlar, çiftçiler, kampçılar, doğa yürüyüşü yapanlar ve bahçeyle uğraşan kişiler kene ısırığı açısından daha yüksek risk taşıyor.

Keneler insan vücudunda en sık koltuk altı, kasık bölgesi, saçlı deri, kulak arkası ve diz arkası gibi sıcak ve nemli alanlara tutunuyor. Bu bölgelerin açık hava etkinliklerinden sonra dikkatlice kontrol edilmesi gerekiyor.

Lyme hastalığı nedir, kene ısırığı sonrası görülen belirtiler neler? İlk 72 saat önemli! 9

KENE ISIRIKLARINA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Kene kaynaklı hastalıklardan korunmanın en etkili yolu temas riskini azaltmak. Uzun kollu kıyafetler giymek, paçaları çorap içine sokmak ve açık renkli giysiler tercih etmek kenelerin daha kolay fark edilmesini sağlıyor.

Açık alanlardan döndükten sonra vücudun ayrıntılı şekilde kontrol edilmesi, kıyafetlerin yüksek sıcaklıkta yıkanması ve kenelerin erken dönemde çıkarılması bulaşma riskini önemli ölçüde düşürüyor.

Lyme hastalığı nedir, kene ısırığı sonrası görülen belirtiler neler? İlk 72 saat önemli! 10

ERKEN MÜDAHALE KALICI HASARI ÖNLEYEBİLİR

Lyme hastalığı erken dönemde teşhis edildiğinde tedavi başarısı oldukça yüksek. Ancak belirtilerin göz ardı edilmesi durumunda enfeksiyon eklem, kalp ve sinir sistemi üzerinde kalıcı hasarlara neden olabiliyor. Kene ısırığı sonrası gelişen ateş, döküntü, eklem ağrısı veya nörolojik belirtiler vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmasını gerektiriyor.

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