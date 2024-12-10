Yerli Malı Haftası ne zaman? 2024 Yerli Malı Haftası nedir, neden kutlanır?

Yerli Malı Haftası'nın Tarihi

Yerli Malı Haftası'nın kökeni, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi'ne kadar uzanıyor. Bu kongrede, yerli üretimin desteklenmesi ve yabancı ülkelere olan ekonomik bağımlılığın azaltılması için önemli kararlar alındı. Kongre sonrası dönemin Başbakanı İsmet İnönü, 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM'de yaptığı konuşmada ulusal ekonomi, yerli üretim ve tutumlu olma konularının altını çizdi.

1946 yılında resmi olarak kutlanmaya başlayan Yerli Malı Haftası, 1983'te "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" adını aldı. Amaç, halkın yerli ürünlere yönelmesini sağlamak, bilinçli tüketim alışkanlıklarını yaygınlaştırmak ve ulusal ekonomiye güç katmaktı.