Yerli Malı Haftası ne zaman? 2024 Yerli Malı Haftası nedir, neden kutlanır?

Yerli Malı Haftası Yiyecek Listesi 2024
Yerli Malı Haftası'nın belki de en renkli kısmı, okullarda düzenlenen yiyecek etkinlikleridir. İşte bu yıl etkinliklerde tercih edilebilecek yerli yiyeceklerin listesi:
Meyveler: Ayva, elma, muz, turunçgiller
Atıştırmalıklar: Kuru yemişler, patlamış mısır, kestane
Ev Yapımı Lezzetler: Kek, poğaça, börek, çörek
Diğer Yerli Tatlar: Simit, zeytin, reçelli ekmek, yer fıstığı, fındık
Yerli üretimden gelen bu lezzetler, milli ekonomiye destek sağlarken çocuklara sağlıklı ve bilinçli tüketim alışkanlıkları kazandırmayı hedefliyor.