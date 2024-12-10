Uçak bileti olan herkes yaşadı! İç hat, dış hat fark etmeksizin ödenecek: 9.000 TL, 14.713 TL, 22.000 TL…
Havayolu ile seyahat eden yolcuları yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, iç hat uçuşlarında tazminat miktarı 100 Avro olarak belirlenirken, dış hat uçuşları için bu tutar, uçuş mesafesine göre değişiklik gösterecek. Peki bu değişiklik yolculara nasıl yansıyacak? Tazminat ödemeleri hangi durumlarda devreye girecek?
Giriş Tarihi: 10.12.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 11:32