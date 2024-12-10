Viral Galeri Viral Liste Uçak bileti olan herkes yaşadı! İç hat, dış hat fark etmeksizin ödenecek: 9.000 TL, 14.713 TL, 22.000 TL…

Uçak bileti olan herkes yaşadı! İç hat, dış hat fark etmeksizin ödenecek: 9.000 TL, 14.713 TL, 22.000 TL…

Havayolu ile seyahat eden yolcuları yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, iç hat uçuşlarında tazminat miktarı 100 Avro olarak belirlenirken, dış hat uçuşları için bu tutar, uçuş mesafesine göre değişiklik gösterecek. Peki bu değişiklik yolculara nasıl yansıyacak? Tazminat ödemeleri hangi durumlarda devreye girecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.12.2024 11:28 Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 11:32
Uçak bileti olan herkes yaşadı! Yurtiçi, yut dışı fark etmeksizin ödenecek: 9.000 TL, 14.713 TL, 22.000 TL…

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelik, havayolu ile seyahat eden yolcuların haklarına önemli bir düzenleme getiriyor. Artık uçuşların teknik ve operasyonel nedenlerle ertelenmesi durumunda, yolcular tazminat hakkına sahip olacak. Bu değişiklik, seyahat edenler için büyük bir kolaylık ve güvence sağlarken, havayolu şirketlerinin sorumluluklarını da artırıyor.

Uçak bileti olan herkes yaşadı! Yurtiçi, yut dışı fark etmeksizin ödenecek: 9.000 TL, 14.713 TL, 22.000 TL…

İç Hat Uçuşlarında 100 Avro Tazminat

Yeni düzenlemeye göre, iç hat uçuşlarında uçuşlar 3 saat ve daha fazla bir süreyle ertelendiğinde, yolculara 100 Avro tazminat ödenecek. Tazminat, sadece uçuşun planlanan varış noktasına 3 saat ve üzeri bir gecikmeyle ulaşılması durumunda devreye girecek. Bu düzenleme, iç hat uçuşlarındaki yolcuları doğrudan ilgilendiriyor ve onların haklarını güvence altına alıyor.

Uçak bileti olan herkes yaşadı! Yurtiçi, yut dışı fark etmeksizin ödenecek: 9.000 TL, 14.713 TL, 22.000 TL…

Yurt Dışı Uçuşlarında Tazminat Kilometreye Göre Değişiyor

Yurt dışı uçuşları için ise tazminat tutarları uçuş mesafesine göre farklılık gösterecek. 1500 kilometreye kadar olan uçuşlar için 250 Avro, 1500 ile 3500 kilometre arasındaki uçuşlar için 400 Avro, 3500 kilometreden uzun uçuşlar için ise 600 Avro tazminat ödenecek. Bu yeni düzenleme, uzun mesafeli uçuşlarda tazminat miktarını arttırarak yolcuların mağduriyetlerini daha iyi telafi etmeyi amaçlıyor.

Uçak bileti olan herkes yaşadı! Yurtiçi, yut dışı fark etmeksizin ödenecek: 9.000 TL, 14.713 TL, 22.000 TL…

Hangi Durumlarda Geçerli?

Yolcuların tazminat hakkı, yalnızca uçuşların teknik veya operasyonel nedenlerle 3 saatten fazla rötar yapması durumunda geçerli olacak. Bunun dışında, hava koşulları veya diğer dışsal faktörler nedeniyle yaşanan gecikmelerde tazminat ödemesi yapılmayacak. Ancak, bu düzenleme havayolu şirketlerinin yükümlülüklerini arttırırken, yolcuların da haklarını koruyan bir adım olarak öne çıkıyor.

Uçak bileti olan herkes yaşadı! Yurtiçi, yut dışı fark etmeksizin ödenecek: 9.000 TL, 14.713 TL, 22.000 TL…

10 Aralık 2024 SALI

Resmi Gazete

Sayı: 32748

YÖNETMELİK

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

HAVAYOLU İLE SEYAHAT EDEN YOLCULARIN HAKLARINA DAİR YÖNETMELİK (SHY-YOLCU)'TE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1- 3/12/2011 tarihli ve 28131 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik (SHY-YOLCU)'in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 441 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (7) numaralı alt bendine dayanılarak,"

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) Uçuşların teknik ve operasyonel nedenlerle tehir edilmesi ve yolcunun planlanan son varış yerine 3 saat ve daha fazla sürede ulaştırılması halinde, uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi derhal 8 inci ve 9 uncu maddelerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirir."

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