Tren raylarının altındaki taşların işlevi şaşırttı: Büyük bir öneme sahipmiş!
Tren raylarının çevresinde sıkça gördüğümüz küçük taşların aslında demiryolu sisteminin işleyişi için kritik bir rol oynadığını biliyor muydunuz? Balas adı verilen bu taşlar, yalnızca rayların altında ve çevresinde yer almakla kalmaz, aynı zamanda demiryolu güvenliğini sağlamada büyük bir işlev üstlenir. İşte tren raylarının arasındaki taşların şaşırtıcı görevleri ve bu sistemin arkasındaki detaylar...
Giriş Tarihi: 10.12.2024 12:58 Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 12:58