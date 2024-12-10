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Tren raylarının altındaki taşların işlevi şaşırttı: Büyük bir öneme sahipmiş!

Tren raylarının çevresinde sıkça gördüğümüz küçük taşların aslında demiryolu sisteminin işleyişi için kritik bir rol oynadığını biliyor muydunuz? Balas adı verilen bu taşlar, yalnızca rayların altında ve çevresinde yer almakla kalmaz, aynı zamanda demiryolu güvenliğini sağlamada büyük bir işlev üstlenir. İşte tren raylarının arasındaki taşların şaşırtıcı görevleri ve bu sistemin arkasındaki detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.12.2024 12:58 Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 12:58
Tren raylarının altındaki taşların işlevi şaşırttı: Büyük bir öneme sahipmiş!

Tren raylarının altını dolduran bu küçük taşlar, rayların sabitliğini ve dayanıklılığını sağlamak için tasarlanmıştır. Balast, rayların altındaki ahşap veya beton traversleri yerinde tutarak trenlerin güvenli bir şekilde ilerlemesine olanak tanır. Bu taşlar, rayların kaymasını önlerken aynı zamanda altyapıyı destekler.

Tren raylarının altındaki taşların işlevi şaşırttı: Büyük bir öneme sahipmiş!

Ağırlık Dağılımı ve Isı Dengesi Sağlar

Trenler, ağır yükler taşırken raylara büyük bir baskı uygular. Balast, bu baskının eşit bir şekilde dağılmasını sağlayarak rayların zarar görmesini engeller. Ayrıca, demir rayların sıcaklık değişimlerine bağlı olarak genleşmesini kontrol eder. Böylece, yaz sıcağı ya da kış soğuğunda rayların stabilitesini korur ve deformasyon riskini azaltır.

Tren raylarının altındaki taşların işlevi şaşırttı: Büyük bir öneme sahipmiş!

Suya Karşı Dayanıklılık Sağlar

Balastın bir diğer önemli işlevi, suyun rayların arasında birikmesini engellemektir. Yağmur suyu ve kar, rayların çürümesine veya paslanmasına neden olabilir. Balast taşları, suyun hızla drene edilmesini sağlar ve böylece demiryolunun ömrünü uzatır.

Tren raylarının altındaki taşların işlevi şaşırttı: Büyük bir öneme sahipmiş!

Bitki Örtüsü Kontrolü Sağlar

Demiryollarında büyüyen yabani otlar ve bitkiler, altyapıya zarar verebilir. Balast taşları, bu bitkilerin büyümesini zorlaştırarak rayların temiz ve güvenli kalmasını sağlar. Bu durum, hem bakım ihtiyacını azaltır hem de trenlerin sorunsuz çalışmasını destekler.

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