Tren raylarının altındaki taşların işlevi şaşırttı: Büyük bir öneme sahipmiş!

Ağırlık Dağılımı ve Isı Dengesi Sağlar

Trenler, ağır yükler taşırken raylara büyük bir baskı uygular. Balast, bu baskının eşit bir şekilde dağılmasını sağlayarak rayların zarar görmesini engeller. Ayrıca, demir rayların sıcaklık değişimlerine bağlı olarak genleşmesini kontrol eder. Böylece, yaz sıcağı ya da kış soğuğunda rayların stabilitesini korur ve deformasyon riskini azaltır.