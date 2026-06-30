Güneş gözlüğünden ilaca: Yazın arabada asla bırakmamanız gereken 7 eşya

Sıcak havalarda araç içinde bırakılan eşyalar yalnızca zarar görmüyor; bazıları sağlık ve güvenlik açısından da risk oluşturabiliyor. Dış ortam sıcaklığı çok yüksek olmasa bile kapalı bir aracın içi kısa sürede onlarca derece ısınabiliyor. İşte yaz aylarında arabada asla bırakmamanız gereken 7 eşya…

PARK HALİNDEKİ ARAÇLAR KISA SÜREDE AŞIRI ISINIYOR

Yaz aylarında güneş altında bırakılan araçların iç sıcaklığı dış ortamdan çok daha hızlı yükseliyor. Dışarıda hava 20-25 derece olsa bile araç kabini ilk 10 dakikada yaklaşık 10 derece, bir saat içinde ise yaklaşık 20 derece daha sıcak hale gelebiliyor. Bu nedenle araç içinde bırakılan birçok ürün yüksek ısıdan olumsuz etkileniyor.

Araçtan inerken çocukların ve evcil hayvanların içeride bırakılmaması da hayati önem taşıyor. Araç içindeki sıcaklık kısa sürede tehlikeli seviyelere ulaşabildiği için sıcak çarpması riski hızla artıyor.