Güneş gözlüğünden ilaca: Yazın arabada asla bırakmamanız gereken 7 eşya
Yaz aylarında park halindeki bir aracın iç sıcaklığı dakikalar içinde tehlikeli seviyelere ulaşabiliyor. İlaçlardan elektronik cihazlara, gazlı içeceklerden kozmetik ürünlere kadar birçok eşya sıcak nedeniyle işlevini kaybedebiliyor, hatta bazı durumlarda güvenlik riski oluşturabiliyor.
Sıcak havalarda araç içinde bırakılan eşyalar yalnızca zarar görmüyor; bazıları sağlık ve güvenlik açısından da risk oluşturabiliyor. Dış ortam sıcaklığı çok yüksek olmasa bile kapalı bir aracın içi kısa sürede onlarca derece ısınabiliyor. İşte yaz aylarında arabada asla bırakmamanız gereken 7 eşya…
PARK HALİNDEKİ ARAÇLAR KISA SÜREDE AŞIRI ISINIYOR
Yaz aylarında güneş altında bırakılan araçların iç sıcaklığı dış ortamdan çok daha hızlı yükseliyor. Dışarıda hava 20-25 derece olsa bile araç kabini ilk 10 dakikada yaklaşık 10 derece, bir saat içinde ise yaklaşık 20 derece daha sıcak hale gelebiliyor. Bu nedenle araç içinde bırakılan birçok ürün yüksek ısıdan olumsuz etkileniyor.
Araçtan inerken çocukların ve evcil hayvanların içeride bırakılmaması da hayati önem taşıyor. Araç içindeki sıcaklık kısa sürede tehlikeli seviyelere ulaşabildiği için sıcak çarpması riski hızla artıyor.
ARABADA ASLA BIRAKMAMANIZ GEREKEN EŞYALAR
İlaçlar Etkisini Kaybedebilir
İlaçlar yüksek sıcaklığa ve doğrudan güneş ışığına maruz kaldığında kimyasal yapıları değişebiliyor. Bu durum ilaçların beklenen etkiyi göstermemesine neden olabiliyor.
Takviyeler, astım inhalatörleri ve acil durumlarda kullanılan epinefrin enjektörleri de benzer şekilde oda sıcaklığında saklanmalı. Yolculuk sırasında taşınmaları gerekiyorsa soğuk zinciri koruyacak çantalar tercih edilmeli.
Yiyecek ve İçecekler Hızla Bozulabiliyor
Market alışverişi sonrası gıdaların araçta uzun süre bekletilmesi bakterilerin çoğalması için uygun ortam oluşturabiliyor. Özellikle süt ürünleri, et, dondurulmuş gıdalar ve soğuk zincir gerektiren ürünler kısa sürede güvenli tüketim sınırının dışına çıkabiliyor.
Gazlı içecek kutuları ise sıcaklık nedeniyle iç basıncın artması sonucu şişebiliyor, deformasyona uğrayabiliyor ve bazı durumlarda patlayabiliyor. Plastik şişelerde bulunan içeceklerde de yüksek sıcaklığın ambalaj malzemesini olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.
Aerosol Kutular Yüksek Sıcaklıkta Risk Oluşturuyor
Deodorant, güneş kremi spreyi, saç spreyi ve benzeri aerosol ürünleri basınç altında bulunduğu için aşırı sıcak ortamda güvenlik riski oluşturabiliyor. Southern Living'e göre yaklaşık 59 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda bu ürünlerin patlama ihtimali artabiliyor. Bu nedenle aerosol kutularının araç içinde bırakılmaması öneriliyor.