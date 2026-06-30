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Her gün taratıyoruz ama bilmiyoruz: QR kodun arkasındaki binlerce yıllık gerçek

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Günlük yaşamın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen QR kodlarının ortaya çıkış hikayesi, teknoloji dünyasının en ilginç örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. 1994 yılında geliştirilen sistemin temelinde ise modern mühendislikten çok, yaklaşık 2 bin 500 yıllık strateji oyunu Go'dan alınan ilham bulunuyor.

Her gün taratıyoruz ama bilmiyoruz: QR kodun arkasındaki binlerce yıllık gerçek 1

Restoran menülerinden toplu taşıma biletlerine, temassız ödemelerden hastane kayıtlarına kadar hayatın birçok alanında kullanılan QR kodları, bugün sıradan bir teknoloji gibi görünse de ortaya çıkış hikayesi oldukça dikkat çekici. İlk kez 1994 yılında Japonya'da geliştirilen QR kodu, klasik barkodların yetersiz kaldığı bir dönemde doğdu. Sistemin tasarımına ise dünyanın en eski strateji oyunlarından biri yön verdi.

Her gün taratıyoruz ama bilmiyoruz: QR kodun arkasındaki binlerce yıllık gerçek 2

QR KODUNU KİM İCAT ETTİ?

QR kodu, 1994 yılında Japonya merkezli Denso Wave şirketinde mühendis olarak görev yapan Masahiro Hara tarafından geliştirildi. Denso Wave, Toyota Grubu bünyesindeki Denso Corporation'ın bir iştirakiydi ve otomotiv üretiminde kullanılan parçaların daha hızlı takip edilmesini sağlayacak yeni bir sisteme ihtiyaç duyuyordu.

O dönemde kullanılan klasik barkodlar yalnızca sınırlı miktarda bilgi depolayabiliyor, ayrıca her barkodun tek tek okutulması gerekiyordu. Bu durum üretim süreçlerini yavaşlatıyor ve verimliliği düşürüyordu.

Her gün taratıyoruz ama bilmiyoruz: QR kodun arkasındaki binlerce yıllık gerçek 3

İLHAM KAYNAĞI BİNLERCE YILLIK "GO" OYUNU

Masahiro Hara'nın çözümü beklenmedik bir yerden geldi. Hara, siyah ve beyaz taşların kareli bir tahta üzerinde dizildiği geleneksel Go oyunundan ilham aldı.

Kökeni milattan önce 500'lü yıllara kadar uzanan Go, Çin'de ortaya çıktı ve zamanla Japonya ile Kore'de yaygınlaştı. İki oyuncunun 19x19 kareden oluşan oyun alanında üstünlük kurmaya çalıştığı bu oyun, stratejik derinliğiyle tanınıyor.

Her gün taratıyoruz ama bilmiyoruz: QR kodun arkasındaki binlerce yıllık gerçek 4

Go'nun karmaşıklığı uzun yıllar bilgisayarlar için de büyük bir meydan okumaydı. Profesyonel bir Go oyuncusunun yapay zeka tarafından yenilmesi ancak 2016 yılında mümkün oldu. Bu durum oyunun ne kadar fazla olasılık barındırdığını ortaya koydu. Hara da Go'daki siyah-beyaz düzeni inceleyerek her açıdan kolay okunabilen ve çok daha fazla veri taşıyabilen yeni bir kod sistemi geliştirdi.

Her gün taratıyoruz ama bilmiyoruz: QR kodun arkasındaki binlerce yıllık gerçek 5

QR KODU NEDEN KLASİK BARKODLARDAN DAHA AVANTAJLI?

QR kodlarını klasik barkodlardan ayıran en önemli özellik veri kapasitesi. Standart barkodlar yalnızca dikey çizgilerden oluşur ve sınırlı sayıda rakam taşıyabilir. QR kodları ise hem yatay hem de dikey eksende bilgi depolayabilir. İçerisindeki "modül" adı verilen küçük siyah ve beyaz kareler sayesinde çok daha fazla veri saklanabilir.

Barkod ile QR kodu arasındaki temel farklar

Özellik Klasik barkod QR kod
Veri kapasitesi Sınırlı Binlerce karakter
Okuma yönü Tek yönden Her açıdan
Kullanım alanı Ürün takibi Link, belge, ödeme, bilet, görsel ve daha fazlası
Tarama hızı Tek tek Çok daha hızlı

En gelişmiş QR kod sürümlerinden biri olan Versiyon 40, 4 binden fazla alfanümerik karakteri tek bir kod içinde saklayabiliyor.

Her gün taratıyoruz ama bilmiyoruz: QR kodun arkasındaki binlerce yıllık gerçek 6

QR KODLARI BUGÜN NERELERDE KULLANILIYOR?

Başlangıçta yalnızca üretim süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen QR kodları, akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bugün QR kodları şu alanlarda yaygın olarak kullanılıyor:

  • Restoran menüleri
  • Uçak ve otobüs biletleri
  • Temassız ödeme sistemleri
  • E-ticaret uygulamaları
  • Resmî belgeler
  • Reklam ve pazarlama çalışmaları
  • Sağlık hizmetleri
  • Dijital kimlik doğrulama işlemleri

Özellikle sağlık sektöründe QR kodları sayesinde hasta kayıtlarına ve tıbbi bilgilere kısa sürede erişilebiliyor.

Her gün taratıyoruz ama bilmiyoruz: QR kodun arkasındaki binlerce yıllık gerçek 7

QR KODLARI NEDEN BU KADAR YAYGINLAŞTI?

QR kodlarının başarısının temelinde hız, pratik kullanım ve yüksek veri kapasitesi bulunuyor. Tek bir okutma işlemiyle internet sitelerine ulaşmak, ödeme yapmak, belge paylaşmak veya kimlik doğrulamak mümkün oluyor.

Fiziksel dünya ile dijital içerikler arasında köprü kuran bu teknoloji, kullanıcıların işlemlerini saniyeler içinde tamamlamasını sağlıyor.

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