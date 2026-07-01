Buse Buçe Kahraman'dan evlilik müjdesi! Romantik pozlara ünlü dostlarından tebrik

Yalı Çapkını dizisindeki başarılı performansıyla geniş bir hayran kitlesi edinen Buçe Buse Kahraman, özel hayatındaki mutlu gelişmeyle gündem oldu. 30 yaşındaki yetenekli oyuncu, sevgilisinden romantik bir ortamda evlilik teklifi aldı.

Yalı Çapkını dizisiyle hafızalara kazınan oyuncu Buçe Buse Kahraman, bir süredir gözlerden uzak yaşadığı aşkını evlilikle taçlandırmaya hazırlanıyor.

ROMANTİK TEKLİFE "EVET" DEDİ İş insanı Kaan Akyıldız ile olan mutlu beraberliğini sürdüren Kahraman, evlilik yolunda ilk adımı attı. Sahilde romantik bir ortamda gerçekleşen teklifin ardından güzel oyuncu, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaştı.

"ARTIK EN SEVDİĞİM MASAL KÜÇÜK DENİZ KIZI DEĞİL" Paylaştığı karelerle büyük beğeni toplayan Buçe Buse Kahraman, romantik paylaşımına şu notu düştü: "Artık en sevdiğim masal Küçük Deniz Kızı değil." Bu duygusal gönderi, kısa süre içerisinde takipçilerinden binlerce beğeni ve kutlama mesajı aldı.

ÜNLÜ DOSTLARINDAN DESTEK Kahraman'ın mutluluğunu paylaşanlar arasında, yakın arkadaşları ve meslektaşları da vardı. Paylaşımın altına yorum yağdıran ünlü isimler arasında; Sıla Türkoğlu, Beril Pozam, Berfu Yenenler, Ecem Sena Bayır gibi magazin dünyasının popüler isimleri yer aldı. Birçok ünlü isim, kalp ve nazar boncuğu emojileriyle çifti bu özel günlerinde yalnız bırakmadı.