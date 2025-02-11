Viral Galeri Viral Liste Yarın İstanbul’da okullar tatil mi: 12 Şubat’ta hangi illerde okullar tatil ilan edildi?

Yarın İstanbul’da okullar tatil mi: 12 Şubat’ta hangi illerde okullar tatil ilan edildi?

Kış şartları Türkiye genelinde etkisini artırmaya devam ediyor. Yoğun kar yağışı, ulaşımı aksatırken, bugün birçok şehirde eğitimi durdurdu. Öğrenciler ve veliler, yarın İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki 12 Şubat Çarşamba günü hangi illerde okullar tatil edildi? İşte valiliklerden gelen güncel açıklamalar ile eğitime ara verilen bölgeleri...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.02.2025 14:10 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 14:13
Yarın İstanbul’da okullar tatil mi: 12 Şubat’ta hangi illerde okullar tatil ilan edildi?

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı birçok bölgede etkisini gösterdi. Vatandaşlar kar yağışına sevinirken, sürücüler trafikte zorlandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda trafik akışı sekteye uğradı. Yoğun kar yağışının olduğu bölgelerde birçok ilçede valilikler ve kaymakamlıklar tarafından eğitime ara verilmesi yönünde kararlar alındı. Yarın (Çarşamba) öğlene kadar sürecek kar yağışı nedeniyle vatandaşlar 12 Şubat'ta okullar tatil mi sorusuna yanıt aramaya başladı.

Yarın İstanbul’da okullar tatil mi: 12 Şubat’ta hangi illerde okullar tatil ilan edildi?

İstanbul'da 9 İlçede Okullar Tatil İlan Edildi


İstanbul'da kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle bugün Arnavutköy, Avcılar, Beykoz, Beylikdüzü, Başakşehir, Esenyurt, Küçükçekmece, Büyükçekmece ve Sultangazi ilçelerinde okullar tatil edildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "İstanbul'un kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı, şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmamaktadır. Bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesi söz konusu değildir." ifadeleri yer aldı.

Yarın İstanbul’da okullar tatil mi: 12 Şubat’ta hangi illerde okullar tatil ilan edildi?

Hangi İllerde Eğitime Ara Verildi?


Soğuk hava dalgası yurt genelinde etkisini sürdürürken İstanbul'un yanı sıra birçok ilde okullar tatil ilan edildi. 11 Şubat günü için valiliklerden gelen açıklamalar ile Ordu, Samsun, Çorum, Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman illerinde eğitime bir gün ara verildi.

Yarın İstanbul’da okullar tatil mi: 12 Şubat’ta hangi illerde okullar tatil ilan edildi?

12 Şubat Çarşamba Okullar Tatil mi?


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde kar yağışının devam edeceğini açıkladı. İstanbul'un yüksek bölgelerinde kar yağışı etkisini artıracağı ve akşam saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor. AKOM ve Meteoroloji yetkilileri sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları hususunda uyardı. 12 Şubat Çarşamba günü herhangi bir il için tatil duyurusu yapılmadı. Valilik açıklamaları geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

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