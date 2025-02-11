Yarın İstanbul’da okullar tatil mi: 12 Şubat’ta hangi illerde okullar tatil ilan edildi?

İstanbul'da 9 İlçede Okullar Tatil İlan Edildi



İstanbul'da kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle bugün Arnavutköy, Avcılar, Beykoz, Beylikdüzü, Başakşehir, Esenyurt, Küçükçekmece, Büyükçekmece ve Sultangazi ilçelerinde okullar tatil edildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "İstanbul'un kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı, şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmamaktadır. Bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesi söz konusu değildir." ifadeleri yer aldı.