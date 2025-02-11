Yarın İstanbul’da okullar tatil mi: 12 Şubat’ta hangi illerde okullar tatil ilan edildi?
Kış şartları Türkiye genelinde etkisini artırmaya devam ediyor. Yoğun kar yağışı, ulaşımı aksatırken, bugün birçok şehirde eğitimi durdurdu. Öğrenciler ve veliler, yarın İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki 12 Şubat Çarşamba günü hangi illerde okullar tatil edildi? İşte valiliklerden gelen güncel açıklamalar ile eğitime ara verilen bölgeleri...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.02.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 14:13