Anneanne usulü, tam kıvamında: İşte en kolay ve en lezzetli ev yapımı salep tarifi

Kış aylarının en sevilen sıcak içeceklerinden biri olan salep, yüzyıllardır şifa kaynağı olarak tüketiliyor. Hoş aroması ve benzersiz tadıyla özellikle soğuk günlerde sıkça tercih edilen bu içecek, sağlığa olan faydalarıyla da ön plana çıkıyor. Peki anneanne usulü, tam kıvamında salep nasıl yapılır? İşte en doğal ve en lezzetli salep yapmanın tüm püf noktaları!

ahaber.com.tr Haber Merkezi