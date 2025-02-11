EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM EKPSS tercih sonuç takvimi

Adayların En Yüksek Puanı Dikkate Alınacak

EKPSS sonuçlarıyla yapılan yerleştirmelerde, geçerliliği devam eden birden fazla puanı bulunan adaylar için en yüksek puan esas alınacak. Adaylar, tercihlerine göre en uygun kadrolara yerleştirilecek. Ancak, aynı kadroyu tercih eden adayların puanları eşitse, diploma tarihiyle önce mezun olan kişiye, eşitlik durumunda ise yaş bakımından büyük olan adaylara öncelik tanınacaktır.