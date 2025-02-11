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EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM EKPSS tercih sonuç takvimi

2025 engelli memur alımı EKPSS yerleştirme sonuçları için geri sayım başladı. Adaylar, tercihlerini ösym.gov.tr üzerinden sorgulayıp, EKPSS puanlarına göre yerleştirilecek. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adaylar, en yüksek puanlarıyla kadrolara yerleştirilecek. Peki KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.02.2025 14:12 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 14:12
EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM EKPSS tercih sonuç takvimi

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercihlerinin 16 Ocak'ta başlamasının ardından, 27 Ocak'ta sona erdi. Tercih işlemlerini tamamlayan ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu adaylar, şimdi gözlerini ÖSYM'den gelecek olan sonuç açıklamalarına çevirdi.

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM EKPSS tercih sonuç takvimi

EKPSS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

2025 yılı EKPSS tercih sonuçları için ÖSYM'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Adaylar, ÖSYM'nin duyurusuyla sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin bilgiyi öğrenecekler. Bu konuda gelişmeler yaşandıkça haberimizde yer alacaktır.

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM EKPSS tercih sonuç takvimi

Sonuçlar Nasıl Öğrenilecek?

EKPSS sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin sonuç ekranı olan sonuc.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından erişim sağlayabilecek.

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM EKPSS tercih sonuç takvimi

Yerleştirme Nasıl Gerçekleşecek?

Yerleştirme işlemleri sırasında adayların tercih ettiği kadrolara yerleştirilmeleri için belirli kriterlere dikkat edilecek. Sınavda alınan puan, öğrenim düzeyi, mezun olunan alan/bölüm ve kadro niteliklerinin tutarlılığı büyük önem taşıyor. Eğer bu şartlarda bir tutarsızlık tespit edilirse, o tercihler iptal edilecektir.

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM EKPSS tercih sonuç takvimi

Adayların En Yüksek Puanı Dikkate Alınacak

EKPSS sonuçlarıyla yapılan yerleştirmelerde, geçerliliği devam eden birden fazla puanı bulunan adaylar için en yüksek puan esas alınacak. Adaylar, tercihlerine göre en uygun kadrolara yerleştirilecek. Ancak, aynı kadroyu tercih eden adayların puanları eşitse, diploma tarihiyle önce mezun olan kişiye, eşitlik durumunda ise yaş bakımından büyük olan adaylara öncelik tanınacaktır.

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