EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM EKPSS tercih sonuç takvimi
2025 engelli memur alımı EKPSS yerleştirme sonuçları için geri sayım başladı. Adaylar, tercihlerini ösym.gov.tr üzerinden sorgulayıp, EKPSS puanlarına göre yerleştirilecek. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adaylar, en yüksek puanlarıyla kadrolara yerleştirilecek. Peki KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.02.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 14:12