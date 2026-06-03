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Yapay zeka yeşil sahaya iniyor! 2026 Dünya Kupası’nda kullanılacak teknolojiler

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

2026 FIFA Dünya Kupası'nda yapay zeka dönemi başlıyor. Sensörlü maç topları, dijital oyuncu avatarları, hakem kameraları ve anlık analiz sistemleri turnuvada kullanılacak. FIFA, bu teknolojilerle hem hakem kararlarının doğruluğunu artırmayı hem de taraftarlara daha farklı bir maç deneyimi sunmayı hedefliyor.

Yapay zeka yeşil sahaya iniyor! 2026 Dünya Kupası’nda kullanılacak teknolojiler 1

FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak yeni teknolojileri duyurdu. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvada yapay zeka destekli sistemler hem hakem kararlarında hem de takım analizlerinde önemli rol oynayacak. 12 Haziran-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyon yalnızca formatıyla değil, sahaya taşınacak yeni teknolojilerle de dikkat çekiyor.

Yapay zeka yeşil sahaya iniyor! 2026 Dünya Kupası’nda kullanılacak teknolojiler 2

SENSÖRLÜ TOP HER DOKUNUŞU KAYDEDECEK

FIFA'nın resmi maç topu olarak kullanılacak Trionda, içinde bulunan 500 Hz'lik hareket sensörü sayesinde saniyede 500 veri noktası toplayabilecek. Adidas tarafından geliştirilen top; hız, dönüş, yön değişimi ve temas anlarını gerçek zamanlı olarak kayıt altına alacak. Böylece özellikle ofsayt incelemelerinde topa temas edilen an çok daha hassas şekilde tespit edilebilecek.

Yapay zeka yeşil sahaya iniyor! 2026 Dünya Kupası’nda kullanılacak teknolojiler 3

VAR SİSTEMİNDE DİJİTAL OYUNCU DÖNEMİ

Turnuvanın en dikkat çekici yeniliklerinden biri de yapay zeka destekli 3 boyutlu oyuncu modelleme sistemi olacak. Dünya Kupası'nda yer alacak 1248 futbolcunun tamamı, maçlar başlamadan önce özel tarama kabinlerinde dijital olarak modelleniyor. Toplam 28 farklı tarama istasyonunda oluşturulan bu veriler sayesinde her futbolcunun dijital ikizi hazırlanıyor.

Lenovo tarafından geliştirilen sistem, VAR incelemelerinde pozisyonların farklı açılardan yeniden oluşturulmasına imkan verecek. Böylece hakemler kritik anları yalnızca kamera görüntülerinden değil, sanal ortamda yeniden oluşturulan sahneler üzerinden de değerlendirebilecek.

Yapay zeka yeşil sahaya iniyor! 2026 Dünya Kupası’nda kullanılacak teknolojiler 4

Sistem özellikle şu pozisyonlarda hakemlere destek sağlayacak:

  • Ofsayt kararları
  • Elle oynama incelemeleri
  • Ceza sahası içindeki temaslar
  • Penaltı pozisyonları
  • Topun oyun alanını terk ettiği anlar

FIFA, bu sayede karar süreçlerinin daha hızlı ve daha doğru hale gelmesini amaçlıyor.

Yapay zeka yeşil sahaya iniyor! 2026 Dünya Kupası’nda kullanılacak teknolojiler 5

14 gram ağırlığındaki sensör, maç öncesinde kablosuz olarak şarj edilecek. FIFA'nın paylaştığı bilgilere göre 90 dakikalık şarj süresi, yaklaşık 6 saatlik kullanım sağlayacak. Yeni modelde sensörün yerleşimi de değiştirildi. Katar 2022 Dünya Kupası'nda kullanılan Al Rihla topunda sensör merkeze konumlandırılmıştı. Trionda'da ise sensör dış panel yapısına entegre edildi. Bu sayede topun ağırlık dengesi korunurken ölçüm hassasiyetinin artırıldığı belirtiliyor.

Yapay zeka yeşil sahaya iniyor! 2026 Dünya Kupası’nda kullanılacak teknolojiler 6

HAKEM KAMERALARI İLK KEZ GENİŞ KAPSAMLI KULLANILACAK

2026 Dünya Kupası'nda hakemlerin taşıdığı vücut kameraları da turnuvanın öne çıkan uygulamalarından biri olacak. Bu teknoloji sayesinde televizyon yayınlarında ve dijital platformlarda bazı görüntüler doğrudan hakemin bakış açısından izlenebilecek. Taraftarlar böylece sahadaki atmosferi ve kritik pozisyonları farklı bir açıdan deneyimleme fırsatı bulacak.

FIFA yetkilileri, uygulamanın aynı zamanda hakem eğitimi ve maç analizlerinde de kullanılacağını belirtiyor.

Yapay zeka yeşil sahaya iniyor! 2026 Dünya Kupası’nda kullanılacak teknolojiler 7

YAPAY ZEKA TEKNİK EKİPLERE TAKTİK ÖNERİLERİ SUNACAK

Turnuvada kullanılacak bir diğer yenilik ise Football AI Pro adlı yapay zeka destekli analiz platformu olacak. Sistem, maçlardan elde edilen verileri işleyerek teknik ekipler için detaylı analiz raporları hazırlayacak. Yapay zeka 2 binden fazla performans göstergesini değerlendirerek antrenörlere taktiksel öneriler sunabilecek.

Yapay zeka yeşil sahaya iniyor! 2026 Dünya Kupası’nda kullanılacak teknolojiler 8

Platformun öne çıkan özellikleri şöyle:

Özellik Sağladığı katkı
Maç analizi Oyunun güçlü ve zayıf yönlerini belirleme
Taktik önerileri Rakibe göre strateji geliştirme
Performans raporları Oyuncu verimliliğini ölçme
Video analizleri Kritik pozisyonların incelenmesi
Veri özetleri Karmaşık verilerin sadeleştirilmesi

Football AI Pro ayrıca metin tabanlı raporlar, grafikler ve video özetleri oluşturarak teknik ekiplerin karar alma süreçlerini hızlandıracak.

Yapay zeka yeşil sahaya iniyor! 2026 Dünya Kupası’nda kullanılacak teknolojiler 9

2026 DÜNYA KUPASI'NDA KULLANILACAK YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ

  • 500 Hz sensörlü Trionda maç topu
  • Yapay zeka destekli yarı otomatik ofsayt sistemi
  • 3 boyutlu dijital oyuncu avatarları
  • VAR için sanal pozisyon canlandırma teknolojisi
  • Hakem vücut kameraları
  • Football AI Pro analiz platformu
  • Gerçek zamanlı veri işleme sistemleri
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