Yapay zeka yeşil sahaya iniyor! 2026 Dünya Kupası’nda kullanılacak teknolojiler

FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak yeni teknolojileri duyurdu. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvada yapay zeka destekli sistemler hem hakem kararlarında hem de takım analizlerinde önemli rol oynayacak. 12 Haziran-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyon yalnızca formatıyla değil, sahaya taşınacak yeni teknolojilerle de dikkat çekiyor.

FIFA'nın resmi maç topu olarak kullanılacak Trionda, içinde bulunan 500 Hz'lik hareket sensörü sayesinde saniyede 500 veri noktası toplayabilecek. Adidas tarafından geliştirilen top; hız, dönüş, yön değişimi ve temas anlarını gerçek zamanlı olarak kayıt altına alacak. Böylece özellikle ofsayt incelemelerinde topa temas edilen an çok daha hassas şekilde tespit edilebilecek.

VAR SİSTEMİNDE DİJİTAL OYUNCU DÖNEMİ

Turnuvanın en dikkat çekici yeniliklerinden biri de yapay zeka destekli 3 boyutlu oyuncu modelleme sistemi olacak. Dünya Kupası'nda yer alacak 1248 futbolcunun tamamı, maçlar başlamadan önce özel tarama kabinlerinde dijital olarak modelleniyor. Toplam 28 farklı tarama istasyonunda oluşturulan bu veriler sayesinde her futbolcunun dijital ikizi hazırlanıyor.

Lenovo tarafından geliştirilen sistem, VAR incelemelerinde pozisyonların farklı açılardan yeniden oluşturulmasına imkan verecek. Böylece hakemler kritik anları yalnızca kamera görüntülerinden değil, sanal ortamda yeniden oluşturulan sahneler üzerinden de değerlendirebilecek.