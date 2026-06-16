UNESCO mirası Devler Geçidi’nin yaşı yeniden hesaplandı: Tam 8 milyon yıl fark var

LAVLARIN SOĞUMASI SÜTUNLARI OLUŞTURDU

Devler Geçidi'nin karakteristik görünümü, yeryüzüne ulaşan lavların zamanla soğuyup büzülmesiyle meydana geldi. Soğuma sırasında oluşan gerilimler kaya kütlelerinin düzenli şekillerde çatlamasına neden oldu. Bu süreç sonucunda çoğunluğu altıgen olan bazalt sütunları ortaya çıktı. Bölgede dörtgen, beşgen, yedigen ve daha fazla kenara sahip sütunlar da bulunuyor.

Jeologlara göre bu yapılar, volkanik kayaçların soğuma süreçlerini anlamak açısından dünyanın en önemli doğal laboratuvarlarından biri olarak kabul ediliyor.