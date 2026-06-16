Gaslighting nedir? Haklıyken haksız çıkaran 6 cümle ve yanıtları

Gaslighting, kişinin kendi duygu ve düşüncelerinden şüphe duymasına yol açan psikolojik bir manipülasyon yöntemidir. Günlük hayatta sık kullanılan bazı ifadeler, karşı tarafın yaşadığı duyguları değersizleştirerek öz güvenini zayıflatabiliyor. İşte yaygın gaslighting cümleleri ve bu durumlarda izlenebilecek iletişim yöntemleri…

Psikolojik manipülasyon türlerinden biri olan gaslighting, bireyin yaşadığı olayları, hislerini ve değerlendirmelerini sorgulamasına neden olabiliyor. Psikolog Ziad Roumy, özellikle yakın ilişkilerde, iş hayatında ve sosyal çevrede kullanılan bazı kalıplaşmış ifadelerin bu yöntemin parçası olabileceğini belirtiyor. Bu tür söylemleri tanımak ve sağlıklı sınırlar koyabilmek, kişinin psikolojik dayanıklılığını korumasında önemli rol oynuyor. İşte haklıyken haksız çıkaran o 6 cümle ve manipülasyona karşı verebileceğiniz yanıtlar…

GASLİGHTİNG NEDİR? Gaslighting, bir kişinin duygu, düşünce ve algılarını sürekli sorgulamasına neden olan psikolojik manipülasyon biçimi olarak tanımlanıyor. Bu yöntem zamanla özgüven kaybına, karar verme güçlüğüne ve kişinin kendi gerçekliğinden şüphe etmesine yol açabiliyor.

SIK KULLANILAN GASLİGHTİNG CÜMLELERİ Duyguları Küçümseyen İfadeler "Sakin ol, önemli bir şey değil" sözü, kişinin yaşadığı duygunun geçersiz olduğu mesajını verebiliyor. Bu yaklaşım, sorunun kendisinden çok kişinin verdiği tepkiyi hedef alıyor. Bu tür durumlarda kişinin kendi duygusunu sahiplenmesi ve yaşadığı durumun kendisi için neden önemli olduğunu ifade etmesi, sağlıklı iletişim açısından kritik görülüyor.



Tepkiyi Sorun Gibi Gösteren Söylemler "Aşırı tepki veriyorsun" ifadesi, davranışın etkisini konuşmak yerine odağı kişinin tepkisine kaydırabiliyor. Böylece asıl sorun geri planda kalırken, tepki veren kişi kendisini savunmak zorunda hissedebiliyor. Böylece kişi zamanla hislerinin abartılı veya yersiz olduğunu düşünmeye başlayabiliyor. Psikolog, bu tür durumlarda "Tepkim söylediklerinizle uyumlu" ya da "Tepkim davranışlarınızın bir sonucu" şeklinde yanıt verilebileceğini belirtiyor. Bu yaklaşım, verilen tepkinin yaşanan olaydan bağımsız olmadığını ortaya koyarken, sorumluluğun yeniden davranışın kaynağına yönelmesini sağlıyor.