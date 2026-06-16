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Gaslighting nedir? Haklıyken haksız çıkaran 6 cümle ve yanıtları

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Gaslighting, kişinin kendi duygu ve düşüncelerinden şüphe duymasına yol açan psikolojik bir manipülasyon yöntemidir. Günlük hayatta sık kullanılan bazı ifadeler, karşı tarafın yaşadığı duyguları değersizleştirerek öz güvenini zayıflatabiliyor. İşte yaygın gaslighting cümleleri ve bu durumlarda izlenebilecek iletişim yöntemleri…

Gaslighting nedir? Haklıyken haksız çıkaran 6 cümle ve yanıtları 1

Psikolojik manipülasyon türlerinden biri olan gaslighting, bireyin yaşadığı olayları, hislerini ve değerlendirmelerini sorgulamasına neden olabiliyor. Psikolog Ziad Roumy, özellikle yakın ilişkilerde, iş hayatında ve sosyal çevrede kullanılan bazı kalıplaşmış ifadelerin bu yöntemin parçası olabileceğini belirtiyor. Bu tür söylemleri tanımak ve sağlıklı sınırlar koyabilmek, kişinin psikolojik dayanıklılığını korumasında önemli rol oynuyor.

İşte haklıyken haksız çıkaran o 6 cümle ve manipülasyona karşı verebileceğiniz yanıtlar…

Gaslighting nedir? Haklıyken haksız çıkaran 6 cümle ve yanıtları 2

GASLİGHTİNG NEDİR?

Gaslighting, bir kişinin duygu, düşünce ve algılarını sürekli sorgulamasına neden olan psikolojik manipülasyon biçimi olarak tanımlanıyor. Bu yöntem zamanla özgüven kaybına, karar verme güçlüğüne ve kişinin kendi gerçekliğinden şüphe etmesine yol açabiliyor.

Gaslighting nedir? Haklıyken haksız çıkaran 6 cümle ve yanıtları 3

SIK KULLANILAN GASLİGHTİNG CÜMLELERİ

Duyguları Küçümseyen İfadeler

"Sakin ol, önemli bir şey değil" sözü, kişinin yaşadığı duygunun geçersiz olduğu mesajını verebiliyor. Bu yaklaşım, sorunun kendisinden çok kişinin verdiği tepkiyi hedef alıyor.

Bu tür durumlarda kişinin kendi duygusunu sahiplenmesi ve yaşadığı durumun kendisi için neden önemli olduğunu ifade etmesi, sağlıklı iletişim açısından kritik görülüyor.

Gaslighting nedir? Haklıyken haksız çıkaran 6 cümle ve yanıtları 4

Tepkiyi Sorun Gibi Gösteren Söylemler

"Aşırı tepki veriyorsun" ifadesi, davranışın etkisini konuşmak yerine odağı kişinin tepkisine kaydırabiliyor. Böylece asıl sorun geri planda kalırken, tepki veren kişi kendisini savunmak zorunda hissedebiliyor. Böylece kişi zamanla hislerinin abartılı veya yersiz olduğunu düşünmeye başlayabiliyor.

Psikolog, bu tür durumlarda "Tepkim söylediklerinizle uyumlu" ya da "Tepkim davranışlarınızın bir sonucu" şeklinde yanıt verilebileceğini belirtiyor. Bu yaklaşım, verilen tepkinin yaşanan olaydan bağımsız olmadığını ortaya koyarken, sorumluluğun yeniden davranışın kaynağına yönelmesini sağlıyor.

Gaslighting nedir? Haklıyken haksız çıkaran 6 cümle ve yanıtları 5

Hassasiyet Üzerinden Kurulan Baskı

"Çok hassassın" cümlesi, kişinin incinmesini veya rahatsız olmasını kişisel bir eksiklik gibi göstermeye çalışabiliyor. Oysa saygısızlık, kırıcı sözler veya olumsuz davranışlar karşısında rahatsızlık hissetmek doğal bir tepki.

Roumy, bu tür durumlarda "Saygısızlığa karşı hassasım" veya "Kırıcı davranışlara karşı hassasım" şeklinde yanıt verilebileceğini belirtiyor. Bu yaklaşım, sorunun kişinin hassasiyetinde değil, rahatsızlık yaratan davranışta olduğunu vurguluyor.

Gaslighting nedir? Haklıyken haksız çıkaran 6 cümle ve yanıtları 6

Algıyı Sorgulatan Yöntemler

"Bunu yanlış anlıyorsun" sözü, kişinin yaşadığı durumu veya davranışı algılayış biçimini sorgulamasına neden olan yaygın manipülasyon yöntemlerinden biri olarak kullanılıyor. Karşı taraf, sorunun kendi davranışlarından kaynaklanabileceği ihtimalini geri plana iterken, odağı kişinin yorumuna yönlendiriyor. Bu durum zamanla bireyin kendi değerlendirmelerine olan güvenini zedeleyebiliyor.

Psikolog, bu tür söylemler karşısında "Belki de yaşananları bu şekilde yorumlamama neden olan davranışlarınızdır" şeklinde yanıt verilebileceğini belirtiyor. Bu yaklaşım, tartışmayı kişinin algısından çıkarıp davranışların etkisine odaklıyor.

Gaslighting nedir? Haklıyken haksız çıkaran 6 cümle ve yanıtları 7

Gözlemleri Geçersizleştirme Çabası

"Buna fazla anlam yüklüyorsun" ifadesi, kişinin fark ettiği davranışları veya yaşadığı deneyimleri önemsiz göstermenin yaygın yollarından biri olarak kullanılıyor. Karşı taraf, dikkat çeken tutumlarının sorgulanmasını engellemek için kişinin gözlemlerini abartılı veya gerçek dışı göstermeye çalışabiliyor.

Roumy, bu tür söylemler karşısında "Hayır, sadece yaşananları dikkatle değerlendiriyorum" şeklinde yanıt verilebileceğini belirtiyor. Bu yaklaşım, konunun gereğinden fazla düşünülmesinden değil, tekrar eden davranışların fark edilmesinden kaynaklandığını ortaya koyuyor.

Gaslighting nedir? Haklıyken haksız çıkaran 6 cümle ve yanıtları 8

Güçsüzlük Hissi Oluşturan Mesajlar

"Kendini biraz daha güçlü tutmalısın" cümlesi, kişinin yaşadığı sorunu dile getirmesini zayıflık gibi gösterebiliyor. Oysa duyguları ifade etmek ve rahatsız olunan durumları açıkça konuşmak, psikolojik dayanıklılığın göstergeleri arasında yer alıyor.

Psikolog, bu tür durumlarda "Düşüncelerimi açıkça ifade edecek kadar güçlüyüm" şeklinde bir yanıtın sağlıklı bir sınır koymaya yardımcı olabileceğini belirtiyor. Uzman, rahatsızlık duyulan bir durumu dile getirmenin güçsüzlük değil, öz farkındalık ve kendini savunabilme becerisinin bir göstergesi olduğunu vurguluyor.

Gaslighting nedir? Haklıyken haksız çıkaran 6 cümle ve yanıtları 9

MANİPÜLATİF İLETİŞİMİ TANIMAK ÖNEMLİ

Gaslighting davranışlarını erken fark etmek, bireyin öz güvenini ve psikolojik sağlığını korumasına yardımcı olabilir. Sürekli olarak duygularını savunmak zorunda kalan kişiler zamanla kendi değerlendirmelerine olan güvenlerini kaybedebiliyor.

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