Yapay zeka kullanırken bir kez daha düşünün: İçtiğimiz sudan fazlasını tüketiyor

Yapay zeka teknolojileri günlük yaşamın ve iş dünyasının vazgeçilmez bir parçası haline gelirken, bu dönüşümün çevresel maliyeti de giderek daha fazla tartışılıyor. Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan yeni rapor, yapay zeka sistemlerinin gelecekte daha verimli çalışacak olmasının enerji ve kaynak tüketimini azaltmaya yetmeyebileceğini ortaya koydu.

Raporda, yapay zeka sistemlerinin daha verimli hale gelmesinin kullanım maliyetlerini düşüreceği, bunun da teknolojinin daha fazla kişi ve kurum tarafından kullanılmasına yol açacağı belirtiliyor. Sonuç olarak toplam enerji tüketiminin azalmak yerine artabileceği ifade ediliyor.

Uzun süredir teknoloji sektöründe dile getirilen en yaygın görüşlerden biri, yapay zeka modellerinin geliştikçe daha az enerji harcayacağı yönünde. Ancak Birleşmiş Milletler raporu bu düşüncenin tek başına yeterli olmadığını vurguluyor.

JEVONS PARADOKSU YAPAY ZEKADA DA GEÇERLİ OLABİLİR

Dikkat çekilen temel kavramlardan biri "Jevons paradoksu" olarak biliniyor. 19. yüzyılda ekonomist William Stanley Jevons tarafından ortaya konulan bu teoriye göre, bir kaynağın daha verimli kullanılması toplam tüketimi azaltmak yerine artırabiliyor. Çünkü maliyet düştükçe talep yükseliyor.

Birleşmiş Milletler raporunda da yapay zekanın benzer bir süreç yaşayabileceği belirtiliyor. Modeller daha hızlı, daha ucuz ve daha erişilebilir hale geldikçe yeni kullanım alanları ortaya çıkacak. Böylece verimlilikten elde edilen kazanımların önemli bir bölümü artan talep nedeniyle ortadan kalkabilecek.