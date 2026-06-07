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Yapay zeka kullanırken bir kez daha düşünün: İçtiğimiz sudan fazlasını tüketiyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler'in yeni raporu, yapay zekanın çevre üzerindeki yükünün sanıldığından daha hızlı arttığını ortaya koydu. Uzmanlara göre modeller daha verimli hale gelse bile toplam kullanımın büyümesi nedeniyle enerji, su ve kaynak tüketimi düşmek yerine rekor seviyelere çıkabilir.

Yapay zeka kullanırken bir kez daha düşünün: İçtiğimiz sudan fazlasını tüketiyor 1

Yapay zeka teknolojileri günlük yaşamın ve iş dünyasının vazgeçilmez bir parçası haline gelirken, bu dönüşümün çevresel maliyeti de giderek daha fazla tartışılıyor. Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan yeni rapor, yapay zeka sistemlerinin gelecekte daha verimli çalışacak olmasının enerji ve kaynak tüketimini azaltmaya yetmeyebileceğini ortaya koydu.

Yapay zeka kullanırken bir kez daha düşünün: İçtiğimiz sudan fazlasını tüketiyor 2

YAPAY ZEKANIN ENERJİ İHTİYACI NEDEN ARTIYOR?

Uzun süredir teknoloji sektöründe dile getirilen en yaygın görüşlerden biri, yapay zeka modellerinin geliştikçe daha az enerji harcayacağı yönünde. Ancak Birleşmiş Milletler raporu bu düşüncenin tek başına yeterli olmadığını vurguluyor.

Raporda, yapay zeka sistemlerinin daha verimli hale gelmesinin kullanım maliyetlerini düşüreceği, bunun da teknolojinin daha fazla kişi ve kurum tarafından kullanılmasına yol açacağı belirtiliyor. Sonuç olarak toplam enerji tüketiminin azalmak yerine artabileceği ifade ediliyor.

Yapay zeka kullanırken bir kez daha düşünün: İçtiğimiz sudan fazlasını tüketiyor 3

JEVONS PARADOKSU YAPAY ZEKADA DA GEÇERLİ OLABİLİR

Dikkat çekilen temel kavramlardan biri "Jevons paradoksu" olarak biliniyor. 19. yüzyılda ekonomist William Stanley Jevons tarafından ortaya konulan bu teoriye göre, bir kaynağın daha verimli kullanılması toplam tüketimi azaltmak yerine artırabiliyor. Çünkü maliyet düştükçe talep yükseliyor.

Birleşmiş Milletler raporunda da yapay zekanın benzer bir süreç yaşayabileceği belirtiliyor. Modeller daha hızlı, daha ucuz ve daha erişilebilir hale geldikçe yeni kullanım alanları ortaya çıkacak. Böylece verimlilikten elde edilen kazanımların önemli bir bölümü artan talep nedeniyle ortadan kalkabilecek.

Yapay zeka kullanırken bir kez daha düşünün: İçtiğimiz sudan fazlasını tüketiyor 4

2030 İÇİN DİKKAT ÇEKEN TAHMİNLER

Raporda yer alan projeksiyonlar, yapay zeka kaynaklı enerji talebinin önümüzdeki yıllarda ciddi şekilde yükselebileceğine işaret ediyor.

Öngörülen Etki 2030 Tahmini
Elektrik tüketimi Dünya elektriğinin yaklaşık %3'ü
Enerji kullanımı Mevcut seviyenin yaklaşık 2 katı
Karbon emisyonu İngiltere'nin yıllık emisyonlarına yakın düzey
Su tüketimi Küresel nüfusun yıllık içme suyu ihtiyacını aşabilecek seviyeler

Rapora göre veri merkezlerinin enerji ihtiyacı arttıkça karbon salımı da yükselme riski taşıyor. Bu durumun iklim hedefleri üzerinde baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Yapay zeka kullanırken bir kez daha düşünün: İçtiğimiz sudan fazlasını tüketiyor 5

VERİ MERKEZLERİ ŞİMDİDEN DEV ÜLKELERLE YARIŞIYOR

Yapay zeka sistemlerinin çalışmasını sağlayan veri merkezleri bugün bile dünyanın en büyük enerji tüketicileri arasında yer alıyor. Raporda yer alan bilgilere göre veri merkezleri geçen yıl, dünyanın 11'inci büyük elektrik tüketicisi konumundaki Suudi Arabistan kadar elektrik kullandı.

Elektrik kullanımının 2030'a kadar iki katına çıkması halinde ortaya çıkacak karbon ayak izini dengelemek için önümüzdeki on yıl içinde yaklaşık 6,7 milyar ağacın dikilmesi gerekebileceği belirtiliyor. Ayrıca veri merkezlerinin;

  • Yaklaşık 9,3 trilyon litre suya ihtiyaç duyacağı,
  • Soğutma sistemlerinde devasa miktarda kaynak kullanacağı,
  • Meksiko'nun yaklaşık 10 katı büyüklüğünde bir alan kaplayabileceği öngörülüyor.
Yapay zeka kullanırken bir kez daha düşünün: İçtiğimiz sudan fazlasını tüketiyor 6

YAPAY ZEKA SU TÜKETİMİNİ NEDEN ARTIRIYOR?

Pek çok kişi yapay zekanın elektrik tüketimine odaklanırken uzmanlar su kullanımının da önemli bir sorun olduğuna dikkat çekiyor. Büyük veri merkezlerinde bulunan sunucuların aşırı ısınmasını önlemek için yoğun soğutma sistemleri kullanılıyor. Bu sistemler ise ciddi miktarda su tüketiyor. Yapay zeka uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte bu ihtiyacın daha da büyümesi bekleniyor.

Yapay zeka kullanırken bir kez daha düşünün: İçtiğimiz sudan fazlasını tüketiyor 7

SORUMLU YAPAY ZEKA KULLANIMI NASIL MÜMKÜN OLACAK?

Birleşmiş Milletler raporu, çevresel etkilerin azaltılması için bazı temel öneriler sunuyor. Öne çıkan başlıklar şöyle:

  • Yapay zeka sistemlerinin enerji tüketiminin şeffaf biçimde açıklanması
  • Model geliştirme süreçlerinde verimliliğin öncelik haline getirilmesi
  • Kaynak kullanımında adalet ve sürdürülebilirlik ilkelerinin benimsenmesi
  • Elektronik atıkların yönetilmesi
  • Küresel iş birliğinin artırılması
  • Yapay zeka talebinin enerji ve iklim planlamalarına dahil edilmesi
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