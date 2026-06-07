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LGS'ye son bir hafta kala uzmanlardan kritik uyarı: Sakın bu hatayı yapmayın

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

LGS'ye sayılı günler kala uzmanlardan dikkat çeken uyarılar geldi. Son haftada daha fazla soru çözmek yerine doğru eksiklere odaklanmanın önemine dikkat çeken eğitimciler, öğrencilerin uyku düzenini koruması, velilerin ise baskı yerine güven veren bir tutum sergilemesi gerektiğini vurguladı.

LGS'ye son bir hafta kala uzmanlardan kritik uyarı: Sakın bu hatayı yapmayın 1

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava hazırlanan öğrenciler için geri sayım başladı. Uzmanlar, sınav öncesindeki son günlerde yoğun tempoyu artırmanın değil, planlı ve sakin bir çalışma düzeni sürdürmenin başarıya daha fazla katkı sağlayacağını belirtiyor. Eğitimciler hem öğrencilerin hem de velilerin bu süreçte doğru adımlar atmasının sınav performansını doğrudan etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

LGS'ye son bir hafta kala uzmanlardan kritik uyarı: Sakın bu hatayı yapmayın 2

SON HAFTADA NİCELİK DEĞİL, NİTELİK ÖNEMLİ

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefika Şule Erçetin'e göre öğrencilerin son haftada rastgele soru çözmek yerine daha önce zorlandıkları konu ve soru tiplerine yönelmesi gerekiyor.

Erçetin, bu dönemde önemli olanın çözülen soru sayısı değil, sorulardan ne öğrenildiği olduğunu belirterek sakin ve kontrollü bir çalışma temposunun hem bilgi düzeyini hem de özgüveni desteklediğini ifade etti.

LGS'ye son bir hafta kala uzmanlardan kritik uyarı: Sakın bu hatayı yapmayın 3

TÜM EKSİKLERİ KAPATMAYA ÇALIŞMAK RİSK OLUŞTURABİLİR

Uzman isme göre sınava kısa süre kala bütün eksikleri tamamlama çabası öğrencilerde gereksiz stres yaratabiliyor. Bu nedenle öğrencilerin öncelikle kısa sürede telafi edebilecekleri konulara yönelmesi öneriliyor. Daha önce öğrenilmiş ancak unutulmaya başlanmış bilgilerin yeniden gözden geçirilmesi sınav öncesinde daha verimli sonuçlar sağlayabiliyor.

Son Günlerde Nelere Öncelik Verilmeli?

  • Sık karıştırılan konuların tekrarı
  • Daha önce yanlış yapılan soru tipleri
  • Temel kavramların gözden geçirilmesi
  • Zaman yönetimi çalışmaları
  • Deneme sınavlarıyla eksiklerin tespiti
LGS'ye son bir hafta kala uzmanlardan kritik uyarı: Sakın bu hatayı yapmayın 4

SINAVDA ZAMAN YÖNETİMİ BAŞARIYI BELİRLEYEBİLİR

Uzmanlar, sınav sırasında bir soruya gereğinden fazla zaman harcamanın diğer soruların çözüm süresini de olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor. Bu nedenle öğrencilerin önce emin oldukları soruları çözmeleri, zorlandıkları soruları ise işaretleyerek daha sonra dönmeleri tavsiye ediliyor. Eğitimcilere göre bir soruyu geçmek başarısızlık değil, sınavı doğru yönetebilmenin göstergesi.

Erçetin ayrıca optik forma kodlama alışkanlığının da sınav öncesinde mutlaka prova edilmesi gerektiğini vurguluyor.

LGS'ye son bir hafta kala uzmanlardan kritik uyarı: Sakın bu hatayı yapmayın 5

LGS ÖNCESİ UYKU VE BESLENME DÜZENİ NEDEN ÖNEMLİ?

Uzmanlar, sınava birkaç gün kala günlük yaşam düzeninde ani değişiklikler yapılmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Geç saatlere kadar ders çalışmanın dikkat ve odaklanmayı olumsuz etkileyebileceğini belirten Erçetin, kaliteli uykunun son günlerde ek çalışma saatlerinden daha değerli olabileceğini söyledi.

Beslenmede ise öğrencilerin alışık olmadığı yiyeceklerden uzak durması öneriliyor. Ağır ve yağlı gıdalar ile aşırı şeker ve kafein tüketiminin sınav öncesinde olumsuz sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor.

LGS'ye son bir hafta kala uzmanlardan kritik uyarı: Sakın bu hatayı yapmayın 6

SON HAFTADA YENİ ÇALIŞMA YÖNTEMİ DENENMEMELİ

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selen Demirtaş Zorbaz da öğrencilerin son günlerde yeni çalışma teknikleri denememesi gerektiğini söyledi.

Zorbaz, öğrencilerin bugüne kadar kendilerine fayda sağlayan çalışma düzenini sürdürmelerinin daha doğru olacağını belirtti. Özellikle deneme sınavlarına ağırlık verilmesinin zaman yönetimi açısından önemli katkı sağlayabileceğini ifade etti.

LGS'ye son bir hafta kala uzmanlardan kritik uyarı: Sakın bu hatayı yapmayın 7

SINAV KAYGISIYLA NASIL BAŞA ÇIKILABİLİR?

Pek çok öğrencinin sınav öncesinde kaygı yaşadığına dikkat çeken Zorbaz, fiziksel belirtilerin fark edilmesi gerektiğini söyledi. Kalp çarpıntısı, terleme veya ani sıcak basması gibi durumlarda nefes egzersizlerinin faydalı olabileceğini belirten Zorbaz, öğrencilerin olumsuz düşüncelere kapılıp zaman kaybetmemesi gerektiğini vurguladı.

Uzmanların önerdiği basit adımlar

Durum Yapılması Önerilen
Yoğun kaygı hissi Nefes egzersizi yapmak
Zaman baskısı hissi Soruyu geçip sonra dönmek
Dikkat dağınıklığı Kısa mola verip yeniden odaklanmak
Motivasyon düşüklüğü Güçlü olunan konulara yönelmek
LGS'ye son bir hafta kala uzmanlardan kritik uyarı: Sakın bu hatayı yapmayın 8

VELİLER HANGİ HATALARDAN KAÇINMALI?

Uzmanlara göre sınav sürecinde velilerin yaklaşımı en az öğrencilerin çalışması kadar önemli. Sürekli net sayısı sormak, çalışma temposunu kontrol etmek veya başka öğrencilerle kıyaslama yapmak çocuklarda baskıyı artırabiliyor. Bunun yerine ailelerin anlayışlı ve destekleyici bir tutum sergilemesi öneriliyor.

Prof. Dr. Şefika Şule Erçetin, çocukların en çok emeklerinin görüldüğünü hissetmeye ihtiyaç duyduğunu belirtirken Doç. Dr. Selen Demirtaş Zorbaz ise "Sana güveniyorum, yaparsın" gibi ifadelerin bile bazı öğrenciler üzerinde baskı oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

LGS'ye son bir hafta kala uzmanlardan kritik uyarı: Sakın bu hatayı yapmayın 9

UZMANLARDAN UYARI: BİR HAFTALIK DEĞİL, SEKİZ YILLIK EMEK

Uzmanlar, öğrencilerin sınava yalnızca son haftadaki çalışmalarıyla değil, yıllardır sürdürdükleri eğitim sürecinin birikimiyle girdiğini hatırlatıyor.

Bu nedenle kalan günlerde panik yapmak yerine mevcut bilgileri sağlamlaştırmak, düzenli uyumak ve psikolojik olarak sakin kalmak büyük önem taşıyor. Eğitimcilere göre hem öğrencilerin hem de velilerin son haftayı stres yerine denge ve güven duygusuyla geçirmesi, sınav günü performansına olumlu yansıyacak en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

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