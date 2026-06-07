LGS'ye son bir hafta kala uzmanlardan kritik uyarı: Sakın bu hatayı yapmayın

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava hazırlanan öğrenciler için geri sayım başladı. Uzmanlar, sınav öncesindeki son günlerde yoğun tempoyu artırmanın değil, planlı ve sakin bir çalışma düzeni sürdürmenin başarıya daha fazla katkı sağlayacağını belirtiyor. Eğitimciler hem öğrencilerin hem de velilerin bu süreçte doğru adımlar atmasının sınav performansını doğrudan etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

Erçetin, bu dönemde önemli olanın çözülen soru sayısı değil, sorulardan ne öğrenildiği olduğunu belirterek sakin ve kontrollü bir çalışma temposunun hem bilgi düzeyini hem de özgüveni desteklediğini ifade etti.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefika Şule Erçetin'e göre öğrencilerin son haftada rastgele soru çözmek yerine daha önce zorlandıkları konu ve soru tiplerine yönelmesi gerekiyor.

Uzman isme göre sınava kısa süre kala bütün eksikleri tamamlama çabası öğrencilerde gereksiz stres yaratabiliyor. Bu nedenle öğrencilerin öncelikle kısa sürede telafi edebilecekleri konulara yönelmesi öneriliyor. Daha önce öğrenilmiş ancak unutulmaya başlanmış bilgilerin yeniden gözden geçirilmesi sınav öncesinde daha verimli sonuçlar sağlayabiliyor.

SINAVDA ZAMAN YÖNETİMİ BAŞARIYI BELİRLEYEBİLİR

Uzmanlar, sınav sırasında bir soruya gereğinden fazla zaman harcamanın diğer soruların çözüm süresini de olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor. Bu nedenle öğrencilerin önce emin oldukları soruları çözmeleri, zorlandıkları soruları ise işaretleyerek daha sonra dönmeleri tavsiye ediliyor. Eğitimcilere göre bir soruyu geçmek başarısızlık değil, sınavı doğru yönetebilmenin göstergesi.

Erçetin ayrıca optik forma kodlama alışkanlığının da sınav öncesinde mutlaka prova edilmesi gerektiğini vurguluyor.