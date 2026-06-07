LGS'ye son bir hafta kala uzmanlardan kritik uyarı: Sakın bu hatayı yapmayın
LGS'ye sayılı günler kala uzmanlardan dikkat çeken uyarılar geldi. Son haftada daha fazla soru çözmek yerine doğru eksiklere odaklanmanın önemine dikkat çeken eğitimciler, öğrencilerin uyku düzenini koruması, velilerin ise baskı yerine güven veren bir tutum sergilemesi gerektiğini vurguladı.
Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava hazırlanan öğrenciler için geri sayım başladı. Uzmanlar, sınav öncesindeki son günlerde yoğun tempoyu artırmanın değil, planlı ve sakin bir çalışma düzeni sürdürmenin başarıya daha fazla katkı sağlayacağını belirtiyor. Eğitimciler hem öğrencilerin hem de velilerin bu süreçte doğru adımlar atmasının sınav performansını doğrudan etkileyebileceğine dikkat çekiyor.
SON HAFTADA NİCELİK DEĞİL, NİTELİK ÖNEMLİ
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefika Şule Erçetin'e göre öğrencilerin son haftada rastgele soru çözmek yerine daha önce zorlandıkları konu ve soru tiplerine yönelmesi gerekiyor.
Erçetin, bu dönemde önemli olanın çözülen soru sayısı değil, sorulardan ne öğrenildiği olduğunu belirterek sakin ve kontrollü bir çalışma temposunun hem bilgi düzeyini hem de özgüveni desteklediğini ifade etti.
TÜM EKSİKLERİ KAPATMAYA ÇALIŞMAK RİSK OLUŞTURABİLİR
Uzman isme göre sınava kısa süre kala bütün eksikleri tamamlama çabası öğrencilerde gereksiz stres yaratabiliyor. Bu nedenle öğrencilerin öncelikle kısa sürede telafi edebilecekleri konulara yönelmesi öneriliyor. Daha önce öğrenilmiş ancak unutulmaya başlanmış bilgilerin yeniden gözden geçirilmesi sınav öncesinde daha verimli sonuçlar sağlayabiliyor.
Son Günlerde Nelere Öncelik Verilmeli?
- Sık karıştırılan konuların tekrarı
- Daha önce yanlış yapılan soru tipleri
- Temel kavramların gözden geçirilmesi
- Zaman yönetimi çalışmaları
- Deneme sınavlarıyla eksiklerin tespiti
SINAVDA ZAMAN YÖNETİMİ BAŞARIYI BELİRLEYEBİLİR
Uzmanlar, sınav sırasında bir soruya gereğinden fazla zaman harcamanın diğer soruların çözüm süresini de olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor. Bu nedenle öğrencilerin önce emin oldukları soruları çözmeleri, zorlandıkları soruları ise işaretleyerek daha sonra dönmeleri tavsiye ediliyor. Eğitimcilere göre bir soruyu geçmek başarısızlık değil, sınavı doğru yönetebilmenin göstergesi.
Erçetin ayrıca optik forma kodlama alışkanlığının da sınav öncesinde mutlaka prova edilmesi gerektiğini vurguluyor.
LGS ÖNCESİ UYKU VE BESLENME DÜZENİ NEDEN ÖNEMLİ?
Uzmanlar, sınava birkaç gün kala günlük yaşam düzeninde ani değişiklikler yapılmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Geç saatlere kadar ders çalışmanın dikkat ve odaklanmayı olumsuz etkileyebileceğini belirten Erçetin, kaliteli uykunun son günlerde ek çalışma saatlerinden daha değerli olabileceğini söyledi.
Beslenmede ise öğrencilerin alışık olmadığı yiyeceklerden uzak durması öneriliyor. Ağır ve yağlı gıdalar ile aşırı şeker ve kafein tüketiminin sınav öncesinde olumsuz sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor.