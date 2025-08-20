Yağmur Çoban başından vurulmuştu! Sanık Fehmi Demirkollu kendini böyle savundu: Öldürmedim, intihar etti

SAVUNMASINA İTİBAR EDİLMEDİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. İddianamede, ölen Çoban'ın annesinin olaydan önce yaşananlara ilişkin beyanı, maktule ile şüpheli arasındaki mesaj kayıtları, eylemde kullanılan silahın şüpheliye ait ruhsatsız silah oluşu, maktulenin 18 yaşından küçük olması ve silah kullanmayı bilmesinin mümkün olmadığı hususları da bir arada değerlendirildiğinde ve şüphelinin maktuleyi sürekli surette tehdit ettiği de dikkate alındığında şüphelinin savunmasına itibar edilmediğine vurgu yapılarak, kıskançlık neticesinde Yağmur Çoban'ı öldürdüğü ve olaya intihar intibası verdiği değerlendirilerek, Fehmi Demirkollu'nun 'kadına ve çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi.