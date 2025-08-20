Yağmur Çoban başından vurulmuştu! Sanık Fehmi Demirkollu kendini böyle savundu: Öldürmedim, intihar etti
Türkiye, Kayseri'de başından vurulan 17 yaşındaki Yağmur Çoban'ın ölümünü konuşuyor. Davaya ilişkin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan sözleşmeli er Fehmi Demirkollu, olayın intihar olduğunu öne sürdü. Demirkollu, "Yağmurun elinde silahın kabzasını gördüm. Sol elini çenesine dayamış vaziyetteydi. 'Yağmur' diye seslendim. Panikledi. Onu ben öldürmedim" dedi. Yağmur Çoban'ın annesi Tuba Yağmur ise "Olay yerine ilk gittiğimde kızım kanlar içinde yerde yatıyordu ve hala yaşıyordu. 'Kızım ölme' diye yalvardım. Şikayetçiyim, en ağır cezayı alsın" ifadelerini kullandı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.08.2025 13:48
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 13:48