Viral Galeri Viral Liste Yağmur Çoban başından vurulmuştu! Sanık Fehmi Demirkollu kendini böyle savundu: Öldürmedim, intihar etti

Türkiye, Kayseri'de başından vurulan 17 yaşındaki Yağmur Çoban'ın ölümünü konuşuyor. Davaya ilişkin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan sözleşmeli er Fehmi Demirkollu, olayın intihar olduğunu öne sürdü. Demirkollu, "Yağmurun elinde silahın kabzasını gördüm. Sol elini çenesine dayamış vaziyetteydi. 'Yağmur' diye seslendim. Panikledi. Onu ben öldürmedim" dedi. Yağmur Çoban'ın annesi Tuba Yağmur ise "Olay yerine ilk gittiğimde kızım kanlar içinde yerde yatıyordu ve hala yaşıyordu. 'Kızım ölme' diye yalvardım. Şikayetçiyim, en ağır cezayı alsın" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 20.08.2025 13:48 Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 13:48
Olay, 19 Ocak'ta saat 03.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi 5265 Nolu Sokak'ta meydana geldi. Yağmur Çoban ile sevgilisi sözleşmeli er Fehmi Demirkollu konuşmak için bir araya geldi.

Bu sırada Çoban, Demirkollu'ya ait ruhsatsız silahla başından vuruldu. Fehmi Demirkollu'nun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemesinde Yağmur Çoban'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Fehmi Demirkollu, sevgilisi Yağmur'un kendisine ait ruhsatsız silahı alarak arabadan inip intihar ettiğini söyledi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayı genişletmesinin ardından Demirkollu, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.

SAVUNMASINA İTİBAR EDİLMEDİ
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. İddianamede, ölen Çoban'ın annesinin olaydan önce yaşananlara ilişkin beyanı, maktule ile şüpheli arasındaki mesaj kayıtları, eylemde kullanılan silahın şüpheliye ait ruhsatsız silah oluşu, maktulenin 18 yaşından küçük olması ve silah kullanmayı bilmesinin mümkün olmadığı hususları da bir arada değerlendirildiğinde ve şüphelinin maktuleyi sürekli surette tehdit ettiği de dikkate alındığında şüphelinin savunmasına itibar edilmediğine vurgu yapılarak, kıskançlık neticesinde Yağmur Çoban'ı öldürdüğü ve olaya intihar intibası verdiği değerlendirilerek, Fehmi Demirkollu'nun 'kadına ve çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi.

DAVA BAŞLADI
Kayseri 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Fehmi Demirkollu ile Yağmur Çoban'ın şikayetçi annesi Tuba Yağmur ile taraf avukatları hazır bulundu. Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da müdahil oldu.

