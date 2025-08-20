Uzman ve Başöğretmenlik başvuru ekranı MEBBİS 2025 | Uzman öğretmenlik başvurusu nereden yapılır, şartları neler?
Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerleme Kılavuzu yayımlandı ve öğretmenlerin uzman ile başöğretmenlik sürecine ilişkin detaylar netleşti. Başvuru şartları ve takvimin açıklanmasının ardından, bugün itibarıyla uzman ve başöğretmenlik için başvuru süreci resmen başladı. Peki, öğretmenler başvurularını nasıl ve hangi platform üzerinden yapabilecek, 2025 yılı uzman ve başöğretmenlik başvuru tarihleri ne zaman?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.08.2025 13:38