Viral Galeri Viral Liste Uzman ve Başöğretmenlik başvuru ekranı MEBBİS 2025 | Uzman öğretmenlik başvurusu nereden yapılır, şartları neler?

Uzman ve Başöğretmenlik başvuru ekranı MEBBİS 2025 | Uzman öğretmenlik başvurusu nereden yapılır, şartları neler?

Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerleme Kılavuzu yayımlandı ve öğretmenlerin uzman ile başöğretmenlik sürecine ilişkin detaylar netleşti. Başvuru şartları ve takvimin açıklanmasının ardından, bugün itibarıyla uzman ve başöğretmenlik için başvuru süreci resmen başladı. Peki, öğretmenler başvurularını nasıl ve hangi platform üzerinden yapabilecek, 2025 yılı uzman ve başöğretmenlik başvuru tarihleri ne zaman?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.08.2025 13:38
Uzman ve Başöğretmenlik başvuru ekranı MEBBİS 2025 | Uzman öğretmenlik başvurusu nereden yapılır, şartları neler?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı uzman ve başöğretmenlik başvuruları için tarihleri ve şartları açıkladı. Öğretmenler ve uzman öğretmenler, belirlenen süreler içerisinde eğitim programına başvuruda bulunabilecek.

Uzman ve Başöğretmenlik başvuru ekranı MEBBİS 2025 | Uzman öğretmenlik başvurusu nereden yapılır, şartları neler?

BAŞVURU TARİHLERİ VE BAŞVURU ADRESİ

Uzman ve başöğretmenlik başvuruları 20 Ağustos – 5 Eylül 2025 tarihleri arasında alınacak. Bu tarihler dışında başvuru yapmak isteyenler için 3 – 7 Kasım 2025 arasında ek başvuru imkanı sağlanacak. Başvurular, MEBBİS üzerinden gerçekleştirilecek.

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI MEBBİS

Uzman ve Başöğretmenlik başvuru ekranı MEBBİS 2025 | Uzman öğretmenlik başvurusu nereden yapılır, şartları neler?

Başvurusu onaylanan öğretmen ve uzman öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla eğitimlerini ÖBA (www.oba.gov.tr) platformu üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle alacak.

Uzman ve Başöğretmenlik başvuru ekranı MEBBİS 2025 | Uzman öğretmenlik başvurusu nereden yapılır, şartları neler?

EĞİTİM PROGRAMI VE SERTİFİKASYON

Eğitim programını başarıyla tamamlayan öğretmen ve uzman öğretmenlerin sertifikaları, tüm şartları sağladıkları tarih itibarıyla düzenlenecek. Sertifika alanlar, düzenlenen tarihi takip eden ay başından itibaren eğitim-öğretim tazminatı hakkından yararlanacak. Ayrıca, her ünvan için ayrı bir derece verilerek mesleki kariyerlerine katkı sağlanacak.

Uzman ve Başöğretmenlik başvuru ekranı MEBBİS 2025 | Uzman öğretmenlik başvurusu nereden yapılır, şartları neler?

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI

Uzman öğretmenlik eğitim programına başvuracaklarda aranan temel şartlar şunlar:

➡Halen öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

➡31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunmak,

➡Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak.

Bu şartları taşıyan öğretmenler, uzman öğretmenlik eğitim programına başvuruda bulunabilecek.

SON DAKİKA