Okul servis ücretleri zamlı tarife belli oldu mu? Veliler dikkat, sistem resmen değişti: İşte okul servislerinde yeni fiyat düzenlemesi
Okul servislerinde 2025 yılına dair önemli değişiklikler yürürlüğe girdi. Yönetmelikte yapılan düzenlemeler, ücret tarifelerinden kamera sistemlerine, sürücü belgelerinden araç tesciline kadar birçok alanda yenilikler getiriyor. Okulların açılmasına günler kala servis ücretlerindeki artış ve yeni kurallar velilerin gündeminde yer aldı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.08.2025 14:40