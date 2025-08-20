Okul servis ücretleri zamlı tarife belli oldu mu? Veliler dikkat, sistem resmen değişti: İşte okul servislerinde yeni fiyat düzenlemesi

Kameralarda "Sınırsız Kayıt" Dönemi Başladı

Servis araçlarında güvenlik önlemleri de yeniden şekillendi. Önceki yönetmelikte yer alan "en az 30 gün kayıt" şartı kaldırıldı. Artık tüm servis araçlarında iç ve dış kameralarla, her koltuğu görecek şekilde kayıt cihazı bulundurulacak ve kayıtların süresiz olarak saklanması zorunlu olacak. Bu düzenleme hem öğrenci güvenliğini hem de olası hukuki süreçleri daha güvenli hale getiriyor.