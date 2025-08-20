Viral Galeri Viral Liste Okul servis ücretleri zamlı tarife belli oldu mu? Veliler dikkat, sistem resmen değişti: İşte okul servislerinde yeni fiyat düzenlemesi

Okul servis ücretleri zamlı tarife belli oldu mu? Veliler dikkat, sistem resmen değişti: İşte okul servislerinde yeni fiyat düzenlemesi

Okul servislerinde 2025 yılına dair önemli değişiklikler yürürlüğe girdi. Yönetmelikte yapılan düzenlemeler, ücret tarifelerinden kamera sistemlerine, sürücü belgelerinden araç tesciline kadar birçok alanda yenilikler getiriyor. Okulların açılmasına günler kala servis ücretlerindeki artış ve yeni kurallar velilerin gündeminde yer aldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.08.2025 14:40
Okul servis ücretleri zamlı tarife belli oldu mu? Veliler dikkat, sistem resmen değişti: İşte okul servislerinde yeni fiyat düzenlemesi

ÜCRET TARİFELERİNDE YENİ DÖNEM

İçişleri Bakanlığı, okul servisleri yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle ücret tarifelerinin belirlenme yetkisini büyükşehir ve il belediyelerine devretti. Daha önce Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında belirlenen ücretler, artık yerel yönetimlerin açıklayacağı tarifelere göre belirlenecek.

Okul servis ücretleri zamlı tarife belli oldu mu? Veliler dikkat, sistem resmen değişti: İşte okul servislerinde yeni fiyat düzenlemesi

İstanbul'da ise servis işletmecileri yeni dönemde ücretlere yapılacak zam taleplerini netleştirdi. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası, okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için ise yüzde 100 zam talep ettiklerini duyurdu.

Okul servis ücretleri zamlı tarife belli oldu mu? Veliler dikkat, sistem resmen değişti: İşte okul servislerinde yeni fiyat düzenlemesi

OKUL SERVİS ÜCRETLERİ ZAMLI TARİFE BELLİ OLDU MU?

Henüz yeni ücret tarifeleri belli olmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

Okul servis ücretleri zamlı tarife belli oldu mu? Veliler dikkat, sistem resmen değişti: İşte okul servislerinde yeni fiyat düzenlemesi

Araç Tescilinde Yeni Zorunluluk

Yönetmelik değişikliği, birlikte taşıma hizmeti sunan gerçek ve tüzel kişileri de ilgilendiriyor. Buna göre, servis hizmeti veren firmalar, kullandıkları araçların en az üçte birini kendi adlarına tescil ettirmek zorunda olacak. Bu düzenleme ile birlikte araçların kayıt ve güvenlik takibi daha sağlıklı bir şekilde yapılabilecek.

Okul servis ücretleri zamlı tarife belli oldu mu? Veliler dikkat, sistem resmen değişti: İşte okul servislerinde yeni fiyat düzenlemesi

Kameralarda "Sınırsız Kayıt" Dönemi Başladı

Servis araçlarında güvenlik önlemleri de yeniden şekillendi. Önceki yönetmelikte yer alan "en az 30 gün kayıt" şartı kaldırıldı. Artık tüm servis araçlarında iç ve dış kameralarla, her koltuğu görecek şekilde kayıt cihazı bulundurulacak ve kayıtların süresiz olarak saklanması zorunlu olacak. Bu düzenleme hem öğrenci güvenliğini hem de olası hukuki süreçleri daha güvenli hale getiriyor.

SON DAKİKA